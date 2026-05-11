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HANTAVIRUS

Un pasajero español del MV Hondius aislado en el Gómez Ulla da positivo provisional por hantavirus

  • Los otros 13 cruceristas con los que se encuentra aislado han dado negativo
Archivo - Edificio del Hospital Militar Gómez Ulla
Archivo - Edificio del Hospital Militar Gómez Ulla Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

Un pasajero español del crucero MV Hondius ha dado positivo provisional por hantavirus en la prueba PCR que se realizó a su llegada el domingo en el hospital Gómez Ulla de Madrid donde permanece aislado junto con los otros 13 cruceristas, que han dado negativo, según fuentes del Ministerio de Sanidad.

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Según fuentes del Ministerio de Sanidad, el pasajero no presenta síntomas y su estado general es bueno, a la espera de que en las próximas horas se le practique una segunda PCR que confirme o no el resultado provisional.

El paciente ha sido trasladado, tal y como contempla el protocolo, a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario.

Las pruebas PCR han sido analizadas en el Centro Nacional de Microbiología.

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