Podemos pide a la Junta Electoral que archive la denuncia para retirar su lona del hermano de Ayuso

Podemos reclama la Junta Electoral que desestime la denuncia del PP de Madrid para que se retire la lona instalada por la formación morada con el rostro del hermano de la vicepresidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, y la reproducción de un tuit de los populares que recogía las palabras del exlíder Pablo Casado sobre la comisión que percibió por un contrato del Gobierno regional en plena pandemia.

Así lo traslada Podemos en un escrito de alegaciones a la Junta Electoral, al que ha tenido acceso Europa Press, y trata de rebatir frente a lo manifestado por el PP que la autoría del cartel es claramente atribuible a Podemos y que esta formación también empleó en los anteriores comicios de 2019 imágenes de adversarios políticos.

El sábado, el PP solicitó el descuelgue de la lona ya que consideran esta acción podría hacer pensar que ha sido colocada por ellos, vulnerando el principio de transparencia de la publicidad electoral, que el tuit que recoge la lona está manipulado y que se usa la imagen del hermano de Ayuso sin autorización, lo que vulneraría el derecho constitucional a la propia imagen y el derecho al honor.

En contraposición, la formación morada relata que "sin ningún género duda se reconoce la autoría de Podemos" en este mensaje, que se aprecia de forma "nítida" en los laterales de la tela donde aparece el nombre de Podemos y que se emplea también la tipografía típica que emplea el partido, además de su color corporativo.

Aparte, defiende que el texto del cartel se limita a reproducir "exactamente la literalidad" de un tuit oficial del PP que, a su vez, reproduce "palabra por palabra las declaraciones de Pablo Casado".

También recalca que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, utilizó una estrategia similar en unos carteles electorales instalados en Metro durante los comicios de 2019, cuando utilizó la imagen de "contrincantes políticos", (concretamente una fotografía del exlíder de Podemos Pablo Iglesias y el cofundador Juan Carlos Monedero) para pedir el voto. Por tanto, desde la formación les resulta "sorprendente" la queja esgrimida ahora por el PP de Madrid.

Mostrar al hermano de Ayuso tiene "calado político"

Sobre el caso del hermano de Ayuso, Podemos niega "de manera rotunda" que exista intromisión ilegítima a derechos fundamentales, dado que se trata de una instantánea tomada "en un acto público y que ya ha sido reproducida en los medios de comunicación".

Es más, subraya que la identidad de esa persona (el hermano de Ayuso), así como la actividad económica desplegada, resulta de "indudable calado político, y por supuesto cabe legítimamente ser objeto de crítica política, que es lo que se pretende con el cartel" cuya retirada reclama el PP.

"Recordemos que hasta tal punto tuvo trascendencia política que fue un hecho que motivó un proceso acelerado de destitución de quien en ese momento era el presidente del PP, con la cronología que sobradamente conocemos. Por tanto, la inclusión de su imagen no resulta en modo alguna gratuita ni innecesaria, sino que viene plenamente justificada en razón a los hechos que ahí se denuncian, y en evidente conexión con el mensaje que se transmite, formando por tanto parte del debate político", ahonda el escrito de Podemos.

"Que devuelvan el dinero y mañana mismo me encargo yo de quitar la lona"

La lona colocada por Podemos, cuyas candidaturas a la Comunidad y el Ayuntamiento están lideradas por Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor respectivamente, reproduce un tuit publicado por la cuenta del PP en Twitter y que cita una frase de Pablo Casado, quien se preguntó: "La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas".

Esta misma semana Alejandra Jacinto y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, también han portado camisetas con la cara del hermano de la presidenta autonómica y una frase que el expresidente del PP Pablo Casado lanzó en la Cadena Cope contra ella.

La propia Belarra se ha hecho eco este sábado de la denuncia. "No es el hermano de Ayuso, es un jeta que se llevó 300.000 euros de los madrileños en la peor crisis sanitaria en un siglo, cuando se estaban muriendo nuestros abuelos en las residencias", ha asegurado la ministra que ha insistido en que "los madrileños lo tienen que saber y tienen que acordarse que tienen una madrileña corrupta". "Si Ayuso no le gusta lo que ve, tiene muy fácil que quitemos la lona. Que devuelvan el dinero y mañana mismo me encargo yo de quitar la lona", ha prometido.

Isabel, que tu hermano devuelva el dinero y mañana mismo quitamos la lona. pic.twitter.com/ETNRWtT8II — Ione Belarra (@ionebelarra) 21 de mayo de 2023