Pisarello gana las primarias contra Bob Pop para relevar a Colau como candidato de Barcelona en Comú

Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Comuns, ha ganado las primarias para ser el candidato de Barcelona en Comú (BComú) en las próximas elecciones locales, tomando así el relevo de Ada Colau, al obtener un 68,6% de los apoyos, frente al 27% cosechado por Bob Pop, según informa EFE.

El político de origen argentino fue número dos en la primera legislatura de Ada Colau como alcaldesa. También estuvo detrás del nacimiento de los Comuns y fue una de sus caras más visibles.

