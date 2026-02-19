La izquierda duda sobre cómo canalizar la lucha frente a las derechas tras el acto de Rufián y Delgado

El acto de Gabriel Rufián (ERC) y Emilio Delgado (Más Madrid) ha removido todo el tablero de la izquierda. Y abre un sendero del que no se sabe su parada final, pero que ahora mismo está sirviendo, como confiesan actores de la izquierda, para animar el escenario y generar esperanza e ilusión frente al panorama del avance de las derechas en las autonómicas. Porque no son pocos quienes ponen sobre la mesa el valor simbólico del acto de Delgado y Rufián y la vía para el debate sobre la unidad ante la idea compartida por la mayoría de que la fragmentación hace casi imposible que las izquierdas pueden mantener el Palacio de la Moncloa.

Las elecciones generales no se celebrarán, teóricamente, hasta julio de 2027, o al menos esa es la aspiración del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por lo tanto, queda todavía un año para articular posibles vías de entendimiento, pero muchos en el espacio progresista ven como un punto de inflexión esta semana, ya que también se celebra este sábado la puesta de largo de la alianza entre Izquierda Unida, los comunes, Movimiento Sumar y Más Madrid para ir de la mano a las urnas.

El acto de Rufián y Delgado, no obstante, tiene como principal obstáculo de cara al futuro la manera de articular ese frente amplio para vencer a las derechas. Y eso se debe precisamente al rechazo mostrado hasta el momento por las direcciones de ERC, EH Bildu y el BNG para integrar una única papeleta a la izquierda del PSOE.

La postura de ERC, Bildu y BNG

Poco después del lleno total de Rufián y Delgado en la madrileña sala Galileo Galilei, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, rechazó que ERC se diluya en una papeleta en las próximas generales, pero mostró su respaldo para que el actual portavoz en el Congreso encabece una candidatura de los republicanos. Esquerra se mantiene en que se presentará en todas las provincias en Cataluña (en el 23J quedaron por detrás en global en Cataluña tanto del PSC como de Sumar).

Desde EH Bildu también se celebra que la izquierda se mueva para frenar a las derechas, aunque no están por la labor de construir ese frente único a la hora de elaborar las listas. Oskar Matute lo explicó en La Cafetera así: “EH Bildu ya es un frente amplio de la izquierda soberanista vasca que ha construido, desde abajo, una comunidad política con un fuerte compromiso antifascista capaz de disputar la hegemonía, sin imponer a nadie cómo tiene que organizar su casa”.

“Lo hemos dicho desde el primer minuto: mano tendida para la unidad de acción política de las izquierdas y para frenar al fascismo. No hay que confundirlo con una unidad organizativa, sin cimientos ni comunidad política sólida”, remarcó Matute.

De la misma manera, fuentes del BNG insisten a infoLibre en que se mantienen en la idea de presentarse bajo su proyecto en las próximas elecciones generales: “El Bloque tiene definida su estrategia desde hace muchos años. Para nosotros es central la autoorganización, también en el ámbito electoral. Por eso nuestra decisión es concurrir a las elecciones generales como BNG porque, además, somos la única fuerza que garantiza la defensa de los intereses de Galiza y de la clase trabajadora gallega en todo momento, sin sometimiento a ninguna dirección política en Madrid. Hemos demostrado que la mejor manera de combatir a la extrema derecha es con una alternativa de izquierda soberanista fuerte y combativa. De hecho, la ultraderecha no tiene ninguna representación en Galiza, ni siquiera concejales”.

Sumar 2.0 y la apuesta por la vía del sábado

Los partidos para la refundación de Sumar están celebrando que el acto de Delgado y Rufián sirva para reanimar el espacio de la izquierda y contribuya a remover la necesidad de que haya unidad para las próximas generales, aunque ponen por delante el camino de convergencia que se iniciará este sábado en el acto en el Círculo de Bellas Artes, en el que tomarán la palabra Antonio Maíllo (IU), Mónica García (Más Madrid), Ernest Urtasun (los comunes) y Lara Hernández (Sumar).

Para Maíllo, todos los actos en esta línea son muy “valorables” en una “magnífica semana” para la izquierda, ya que se está poniendo sobre la mesa esa necesidad de unidad que él lleva propugnando desde hace un año y medio a lo largo y ancho del país.

Según explicó este jueves el líder de IU, se trata de un momento “histórico” y, por fin, la izquierda ya está saliendo de una etapa melancólica para caminar hacia una lista unitaria: “Lo difícil es que alguien vaya aislado”. El foco de Maíllo, no obstante, pasa por la vía abierta por IU, Más Madrid, los comunes y Movimiento Sumar “para ir juntos y que no se pierda un voto”. Respecto a la posibilidad de no presentarse en comunidades con presencia de izquierdas soberanistas, fuentes del partido indican a infoLibre que en estos momentos no se contempla ese escenario.

Desde Movimiento Sumar, Lara Hernández, que acudió al acto de Rufián y Delgado, ve muy interesante esa movilización, aunque también pone el foco en el acto del sábado de esas cuatro organizaciones. Asimismo, desde la coalición explican que la experiencia propuesta por el portavoz de ERC se hizo durante el 23J a través de Sumar y que también cristalizó en un grupo parlamentario plurinacional, rememorando asimismo en que son partidos como ERC y BNG los que han dicho que no a esas candidaturas amplias.

¿Qué pasaría en Cataluña?

La propuesta de Rufián, por ejemplo, tendría un impacto directo en Cataluña por la fuerza de los comunes y de ERC. ¿Se puede articular una lista unitaria? ¿Qué piensan del acto celebrado en Madrid? Fuentes de los comunes hacen este análisis: “Celebramos el necesario debate en torno a la izquierda transformadora que demuestra que hay ganas de ganar y de revalidar el Gobierno progresista en 2027”.

“Nosotros siempre hemos promovido los acuerdos y la construcción de fórmulas electorales ganadoras, también en las últimas elecciones generales, donde fuimos segunda fuerza en Catalunya. Es por eso que los Comuns llevamos muchos meses trabajando en el acto del día 21 para configurar un marco ganador y una candidatura unitaria de las izquierdas con voluntad de gobernar en las próximas elecciones”, señalan a infoLibre.

Con este mensaje: “Nosotros siempre estaremos dispuestos a sentarnos y debatir con todos los actores que quieran parar el paso a la extrema derecha. Construir sinergias y sumar voluntades es imprescindible, y es por este motivo que asistimos al acto de Gabriel Rufián y Emilio Delgado, porque entendemos que es el momento de escuchar y debatir. Con el mismo espíritu, hemos invitado a todas las fuerzas de izquierdas a asistir al acto de inicio del proceso que empieza el día 21”.

Las fuentes indican: “Muchas personas apuestan en las generales por una izquierda con capacidad de proyección estatal y con capacidad de transformar la vida de la gente desde el Gobierno. Sin embargo, el reto que tenemos por delante va mucho más allá de las fórmulas electorales: se trata de construir un proyecto político que articule y movilice las aspiraciones de una mayoría social que nos está esperando”. Para lanzar al hilo: “Vuelve a haber un ambiente de ilusión y esperanza y tenemos que estar a la altura de estas expectativas”.

Plantar cara a Ayuso: la incógnita

Más Madrid estuvo presente en el acto a través de Eduardo Rubiño, quien posteriormente dijo que había sido “muy interesante”. A pesar de que uno de los protagonistas es del partido, la dirección sigue apostando por buscar la vía de confluencia a través del acto del sábado entre formaciones del espacio de Sumar. En esta semana hubo un choque entre Delgado y parte del partido por las palabras del portavoz adjunto sobre el colectivo LGTBI y la supuesta invisibilidad de los hombre heteros. El político después reconoció que había sido un error. En el fondo, también hay una cuestión sin resolver en la formación: quién liderará la papeleta para las autonómicas del año que viene. Delgado ha mostrado en alguna ocasión que está abierto a competir contra Isabel Díaz Ayuso, en tanto que Mónica García no ha cerrado la puerta a volver a la batalla por la Puerta del Sol.

La portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, centró el foco también en el acto del sábado: “Desde Más Madrid somos anfitriones y damos la bienvenida a las fuerzas progresistas que forman parte de ese gran frente democrático frente al bloque reaccionario de Ayuso y de Abascal”. Y recalcó su voluntad para la cooperación “fraternal" y con respeto entre las fuerzas que se “arremangaron el 23J”: “Esto no va de quién ni de los puestos”.

Diferentes fuentes del espacio de Sumar reconocen en privado a infoLibre que la propuesta de Rufián y Delgado tiene problemas de viabilidad, empezando por la propia Esquerra, y señalan que, a pesar de no acaparar por ahora tantos flashes, el acto del sábado sí tiene cimientos más sólidos para convertirse en paraguas de listas de unidad. Asimismo, dirigentes de estos partidos no coinciden en la tesis de que la izquierda debe centrarse en los hombres jóvenes solamente y dar la espalda, comprando el marco de las derechas, a supuestas políticas woke.

En Podemos guardan silencio, no obstante, sobre el acto de Rufián y Delgado. Este viernes se reunirá el Consejo Ciudadano, donde se prevé que hable Ione Belarra sobre el espacio de las izquierdas. La formación morada se ha limitado a decir, en conversación con este medio, que en las próximas generales intentará construir la candidatura más plural posible con quienes quieran plantear un proyecto alternativo y no subordinado al del PSOE.

De Aragón a la Comunidad Valenciana

Las miradas están puestas también en CHA, que se ha convertido en el partido de las izquierdas con mejor resultado el pasado 8F en Aragón, con cerca del diez por ciento de voto. Jorge Pueyo fue cabeza de cartel de Sumar el pasado 23J y estuvo presente a título personal en la charla de Delgado y Rufián.

Fuentes de ese partido explican a infoLibre que entienden el acto más como un debate que como propuesta en firme para negociar. Afirman que desde CHA siempre han apostado por listas de unidad tanto en elecciones generales como europeas, y que incluso lo intentaron para las autonómicas. Trabajarán “por supuesto” con esa idea para los próximos comicios, siempre “con generosidad” y “sin dejar a nadie fuera”. “Lo importante es que sólo haya una candidatura. ¿Cómo? Es cuestión de hablarlo, no nos vamos a encerrar en nuestras siglas. Hay que tener altura de miras y contar con todo el mundo. No nos hemos sentado aún a hablar con nadie, pero hay muchas fórmulas”, añaden.

Rufián aterriza su propuesta de unidad priorizando el "arraigo" territorial: "Hay que quitarle escaños a Vox" Ver más

Compromís es otro de los actores clave para este proceso y, por ejemplo, Rufián habló de su arraigo territorial para liderar en la Comunidad Valenciana durante el acto, al que asistió el diputado naranja Alberto Ibáñez. Fuentes de la formación señalan a este diario: “Creemos que es un acierto que ayer [por este miércoles] se reconociera el papel protagonista de proyectos como Compromís, proyectos arraigados a sus territorios y que están demostrando una mayor fortaleza frente a PP y Vox. Además estamos viendo que existe una excepcionalidad valenciana, aquí el cambio es posible precisamente por el crecimiento de Compromís”.

“Tenemos la responsabilidad de ser una opción abierta a otras voces y que los votantes desencantados del PSOE no se queden en casa el día de las elecciones sino que opten por la alternativa que representa Compromís. Obviar este hecho de la excepcionalidad valenciana sería un error”, añaden las fuentes.

¿Está dispuesto Compromís a hacer una lista en la que integre a miembros de Sumar o de Podemos? Desde la dirección responden: “Lo importante es tener perfiles que representen a la sociedad valenciana más allá de los partidos, pero el debate de listas no está sobre la mesa. En Compromís estamos por la apertura a la sociedad civil valenciana. Creemos que no se trata tanto de siglas como de sinergias que se dan naturalmente en la acción política de todos los días”.