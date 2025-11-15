Alberto Ibáñez: "Mazón no se ha ido, sigue de presidente del PP valenciano y Pérez Llorca es su amigo del alma"

Alberto Ibáñez (Compromís) lleva mucho tiempo esperando este momento. El lunes tendrá a Carlos Mazón frente a él en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso. Y no será un “masaje” como la intervención que tuvo en Les Corts. Piensa decirle y preguntarle a la cara muchas cosas. Muchas.

El diputado de Compromís no entiende cómo Mazón puede mirarse al espejo todas las mañanas. A la vez que avisa de que el político, pese a su dimisión, no se ha ido, ya que sigue al frente del partido en la Comunitat Valenciana y le ha torcido el brazo a Génova 13 para colocar a Juanfran Pérez Llorca. No obstante, Ibáñez está convencido de que habrá un cambio político en su comunidad cuando se pongan las urnas y de que, a la vez, hay margen para que la coalición del PSOE y de Sumar aguante hasta el fin de la legislatura.

¿Qué espera de la comparecencia de Mazón en el Congreso?

Por suerte, el Congreso dispone de una mayoría democrática que hará que la derecha y la extrema derecha no puedan darle un masaje a Mazón. No podrá trolear a las víctimas ni al Compromís ni al PSPV como hizo en Les Corts. No podrá venir chulito y tendrá que responder.

¿Queda mucha verdad por saber respecto a lo que hizo aquella tarde Mazón?

Hay partes del puzle que no conocemos, tanto del día de la dana como de las jornadas previas. Continuamos sin saber por qué la Generalitat no organizó la preemergencia. Ni por qué no cambió Mazón su agenda ya por la mañana. Ni tampoco por qué sigue diciendo que nadie le avisó de lo que pasaba en el barranco del Poyo. Nadie sabe dónde se esfumó. Tendrá que explicar por qué tampoco nadie de su equipo en Presidencia ni en su Consell fue capaz de sacarle de El Ventorro de la oreja.

Que el PP se negara a aplaudir a las víctimas explica su calaña

¿Qué sensaciones le han dejado las jornadas previas de la comisión en las que se ha escuchado a las víctimas de la dana?

Fueron dolorosas. Hemos escuchado en primera persona las vivencias de lo que fue una distopía brutal, tanto por la violencia del propio cambio climático como por el abandono institucional. Y también por los testimonios de cómo la Generalitat posteriormente fue incapaz de tener un mínimo de empatía humana. Que el PP se negara a aplaudir a las víctimas, excepto a una y porque se lo suplicó, explica la calaña de cierta gente.

El PP acusa a la izquierda de politizar a las víctimas, ¿qué le parece esa acusación?

Esto es política, pero no partidismo. Que el PP decidiera no suspender la actividad económica para proteger los beneficios de la patronal turística fue una decisión política. Que el equipo de Presidencia considerara una urgencia firmar unas becas para deportistas de élite y no sacar al presidente cuando la gente estaba ya en los tejados es política. Que el señor Mazón y la mayoría parlamentaria, que es la misma que va a sustentar a Pérez Llorca, no recibiera a las víctimas es política. Negar el cambio climático es política. Lo que quiere decir Mazón es que son cosas que pasan. Pero no: las muertes eran evitables.

Las muertes fueron evitables

¿Qué le quiere decir a la cara a Mazón?

Muchas cosas. Primero, no comprendo que alguien que es president no ejerciera las competencias que tiene. No entiendo qué pensaba y por qué no se avisó a la población. Ni tampoco entiendo el cuajo que tuvo para continuar con total normalidad para hacer esa sobremesa tan larga. Luego se fue tranquilamente hablando de fútbol, como reconoció Maribel Vilaplana en el juzgado. ¿Cómo alguien así se puede mirar al espejo por las mañanas?

Ha dimitido Mazón, pero sigue siendo presidente en funciones. ¿Qué le parece la forma en la que se está marchando?

Mazón no ha sabido marcharse porque no se ha ido. Pérez Llorca es su amigo de alma y continúa siendo presidente del PP de la Comunidad Valenciana. Y lo más relevante: continúa siendo diputado en Les Corts porque tiene miedo a ir al juzgado de Catarroja. Ha torcido el brazo a Génova.

Habla de Pérez Llorca como si fuera a ser seguro el presidente valenciano. ¿Da por hecho que habrá un pacto entre los populares y Vox?

Absolutamente. En 2023 el PP valenciano ya demostró que no tenía complejos en ser el primero en tener un Gobierno de coalición con la extrema derecha. Sus posiciones ideológicas son profundamente parecidas. En segundo lugar: las encuestas dicen que podría haber un cambio político. Tampoco Génova va a permitir que haya elecciones autonómicas y comprarán lo que Vox les pida.

¿Qué pueden llegar a darles?

Esta semana ya sabemos que el PP español ha roto con el europeo respecto al Pacto Verde. Se lo ha pedido Vox. Están negociando que la renta básica de inclusión no sea para personas musulmanas. Van a ir a por los niños migrantes y por la lucha contra el cambio climático. Le van a dar todo para no perder el Palau.

El PP le va a dar todo a Vox para no perder el Palau

¿Temen que la llegada de Pérez Llorca permita al PP capear la situación y en las próximas elecciones se mantenga la derecha?

No, porque la derecha no caerá solo por la dana. El PP, por ejemplo, está aplicando unas políticas bestiales contra los servicios públicos con grandes recortes en sanidad y educación. Está regalando miles de millones de euros con su nueva política fiscal a las grandes fortunas valencianas. Y está permitiendo otra vez la cultura del pelotazo, con la posibilidad de construir a menos de 200 metros de la playa en plena emergencia climática. Controla los medios de comunicación públicos, que emiten corridas de toros mientras el pueblo se manifiesta. Además, los populares están negando la unidad de la lengua.

¿Se enfrentará Mazón a un proceso penal? ¿Puede acabar condenado?

No soy penalista, pero sé que toda la estrategia política de la Generalitat está basada en su defensa penal. Y lo que sé, y se lo preguntaré este lunes, es que la consellera Pradas lo llamó un minuto o dos antes de que se enviara el ES Alert. Estoy convencido de que le dijo si lo enviaba y él contestó que sí. Hay indicios suficientes de que Mazón codirigía el Cecopi con retrasos y negligencia. Más allá de lo que decidan los tribunales, lo que es clarísimo es que el máximo responsable político de lo que ocurrió. Tenía plenas competencias según el Estatuto de Autonomía.

Desde Compromís han sido muy exigentes con que Pedro Sánchez vaya a la comisión del Congreso, ¿lo veremos?

El plan de trabajo lo incluye. Está contemplado en la tercera fase para hablar de la parte de reconstrucción. No se puede hacer como si no hubiera pasado nada, poniendo los puentes donde estaban y rehabilitando casas. Hay que asumir que el País Valenciano es el epicentro del cambio climático, y esto requiere políticas valientes. Ahí se está empezando a equivocar el PSOE.

¿Por qué?

Al final está haciendo una reconstrucción rápida en cuanto a infraestructuras, pero poniendo lo mismo que había y no haciendo una reflexión global. Por ejemplo, habría que preparar infraestructuras pensando en clave metropolitana para el transporte público. El PSOE debería ser coherente entre la chapita de la Agenda 2030 y las acciones públicas.

El PSOE debería ser coherente entre la chapita de la Agenda 2030 y las acciones públicas

Hay una sensación extendida entre dirigentes de Compromís de que el PSOE no tira electoralmente en la Comunidad Valenciana, ¿también opina así?

El PSOE tiene un problema de liderazgo y de planteamiento propio en Valencia. Está en una dinámica aparejada a lo que Moncloa y Ferraz les viene bien. Pero Compromís no tiene que entrar a valorar estas cuestiones. Lo que tenemos que hacer es pensar en qué forma podemos aportar nuestro capital político y que no haya papeletas que se queden fuera de Les Corts de compañeros de IU, Podemos y de los movimientos sociales.

A raíz de la exigencia de la comparecencia de Sánchez en el Congreso, Compromís vivió una crisis interna aquí. Usted se mantiene en el grupo de Sumar, pero Àgueda Micó se fue al Mixto. ¿Cómo está la cohabitación?

Es raro. Pero, por ejemplo, también pasa con UPN, respecto al PP, en el Grupo Mixto. Es una situación incómoda, no nos gusta a ninguno de los diputados. Fueron decisiones que tomaron nuestras organizaciones. Nosotros entendemos que debemos responder a la papeleta a la que nos presentamos a las elecciones (Compromís-Sumar). En todo caso, los incumplimientos no venían por parte de Sumar, sino del PSOE. La reflexión que tiene que hacer Compromís es cómo se relaciona con los socialistas, no con Sumar, que no tiene culpa en este caso.

Apelo a un frente amplio de la izquierda con un programa ambicioso

De cara a las próximas elecciones generales, ¿es partidario de reeditar un frente común como fue Sumar?

Absolutamente, haya o no adelanto electoral. Apelo a un frente amplio con un programa ambicioso. Si alguien está legitimado para apelar a la unidad de la izquierda, somos los valencianos que sufrimos en primera persona un gobierno sustentado por PP y Vox.

El Gobierno respiró algo este jueves con las votaciones en el Congreso, ¿aguantará la coalición hasta 2027?

Tiene la obligación constitucional de durar cuatro años y no externalizar la incapacidad de buscar acuerdos a la ciudadanía. Partido a partido. Hemos sacado dos leyes muy importantes esta semana. Y nos hemos quitado la bomba nuclear como suponía la enmienda del Senado. Más allá del ruido y de la sobreactuación, sobre lo concreto hay margen. Hay que trabajar parlamentariamente y darle un tirón de orejas al PSOE para que sea consciente de que hace falta más negociación. Y hay que apelar a Junts para que entienda que no son buenos aliados los que quieren llevarlos a la cárcel.