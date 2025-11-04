Los testimonios de las víctimas de la dana que PP y Vox no han aplaudido en el Congreso

Rosa Álvarez, Carmina Gil, Ernesto Martínez, Dolores Ruiz y María Teresa Pagán son las cinco primeras personas que han asistido al Congreso para contar cómo perdieron a sus familiares en la dana de Valencia. Hasta el jueves pasarán ocho personas más ante la Comisión de investigación —creada para investigar cuáles fueron los fallos en la gestión y a quién corresponde la responsabilidad—en representación de las asociaciones de víctimas.

Álvarez, la primera en hablar, preside la Asociación de Víctimas Mortales 29O. Portando una camiseta con la cara impresa de su padre fallecido, exponía un relato aterrador frente a una sala llena de políticos trajeados de diversos grupos parlamentarios. “Llorábamos de horror, chillábamos de horror, hasta que se cortó la llamada. Fue la última vez que hablé con mi padre”, ha relatado.

La comisión está presidida por Carmen Martínez, del PSOE, iniciaba la comparecencia pidiendo respeto a todos los miembros: “Este va a ser ante todo un espacio de escucha y reconocimiento”, y añadía “sé que vamos a estar a la altura”. Sin embargo, Martínez se equivocaba. Tras la comparecencia de Álvarez, PP y Vox no han aplaudido el doloroso relato de más de 15 minutos, siendo los únicos partidos en mostrar esta actitud de no apoyo a la víctima.

Después de esto y en la ronda de preguntas de los partidos, César Sánchez, diputado del Partido Popular, ha aprovechado su turno para culpar al Gobierno central de las negligencias sucedidas durante ese día. Por su parte, Gil Lázaro, del grupo Vox, ha seguido la misma línea, añadiendo que el PSOE “abandonó a los valencianos” por un cálculo político.

Mazón dibuja un escenario irreal de Valencia al dar por "superada" la reparación de los daños de la dana Ver más

Tras Álvarez, fue el turno de Carmina, que perdió a su suegra y por ello llevaba su retrato impreso. Después continuó Ernesto Martínez, quien ha contado que perdió a su hermana: “Mi fuerza viene de ella”. Dolores Ruiz vio cómo la riada arrastraba a su marido y a dos de sus hijos mientras se agarraba a una reja durante horas. Lo relataba entre sollozos: “estoy muerta por dentro”. PP y Vox tampoco han aplaudido estos testimonios, ni el de María Teresa Pagán, que perdió a su hermana, a su sobrino y a su cuñado.

La frialdad de esta muestra ha sido criticada por otros miembros de la Comisión, como Gabriel Rufián, que en el período de preguntas tras la intervención de Ruiz, visiblemente afectada, ha interpelado a estos miembros: “No miren al suelo, mírenla a la cara y pídanle perdón, por favor”. “Ya no apelo a los salvajes de ultraderecha. Apelo a un partido de derechas que debería ser decente, democrático”, decía mirando a los populares. Tras esto y refiriéndose esta vez a Ruiz, le aseguraba “estoy de acuerdo con usted, no tiene perdón de Dios”.

Las asociaciones de víctimas ya mostraban su descontento con la actitud del PP tras la asistencia de Mazón al funeral de Estado, ocurrido hace apenas unos días, al que pidieron expresamente que no asistiera por respeto a las mismas. Aseguran que la dimisión del hasta ahora presidente de la Comunitat es solo el primer paso de algo que debería haber sucedido hace mucho tiempo, y continúan defendiendo que su entrada a prisión debe ser prioritaria. "No son 237 víctimas, son 237 asesinados", afirmaba en su intervención Martínez.