La jueza de la dana cita a declarar a seis altos cargos de Mazón y al dueño de El Ventorro

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal de la dana ha acordado este miércoles citar a declarar como testigos al síndic (portavoz) del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, al dueño del restaurante El Ventorro, donde Carlos Mazón comió el día de la dana, y a varios miembros del equipo del president de la Generalitat.

La magistrada justifica la necesidad de estas testificales en que es pertinente el estudio de las llamadas que pudo efectuar la exconsellera investigada, Salomé Pradas, "al objeto de esclarecer el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre de 2024", según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.

Los miembros del equipo del president -actualmente en funciones tras su dimisión del pasado lunes- que tendrán que testificar son el secretario autonómico de Presidencia, el secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación de la Generalitat, el director general de Comunicación y Promoción Institucional, la directora general de la Oficina de Prensa de la Presidencia y un asesor del jefe del Consell.

(En ampliación)