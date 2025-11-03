DIRECTO
Carlos Mazón dimite como president de la Generalitat y pide a Vox que apoye a un nuevo candidato del PP
Sigue en directo con infoLibre la última hora de la dimisión de Carlos Mazón:
10:28 h
Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, no ha aportado el tique del aparcamiento de aquella jornada, tal y como le requirió la jueza instructora, aunque dará la matrícula de su coche para que se pueda reclamar ese documento a la empresa.
Según han informado fuentes judiciales presentes en su declaración, en calidad de testigo, la periodista ha explicado que no conserva ese documento.
En el inicio de su declaración, a micrófono cerrado, la periodista ha explicado a la jueza que no se encuentra bien anímicamente, han explicado las mismas fuentes. De hecho, fue atendida el pasado sábado en un centro hospitalario tras sufrir un cuadro de ansiedad, si bien regresó a última hora del día a su domicilio.
En el auto en el que la jueza reclamó a Vilaplana el tique del aparcamiento ya se preveía que, en caso de no conservarlo, se oficiase una petición a la empresa gestora del mismo para que lo entregase (tique, justificante o informe acreditado de entrada y salida del vehículo de la periodista), cosa que previsiblemente acordará la instructora.
10:00 h
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha considerado que la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, llega "tarde" y "mal" y ha lamentado que no haya tenido "la valentía" de convocar elecciones, ya que es lo que la Comunidad Valenciana necesita.
Así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes de inaugurar el 12 congreso Anual de Multinacionales con España, después de conocer que Carlos Mazón haya anunciado que deja su cargo.
"Esta mañana hemos visto una muestra más de como no tienen que hacerse las cosas", ha dicho Cuerpo, quien ha considerado que la dimisión por parte del señor Mazón "llega tarde" y "mal", y ha lamentado que no haya tenido "la valentía" de convocar elecciones que es "lo que conviene ahora mismo a la Comunidad Valenciana".
Respecto a las ayudas, ha insistido que el Gobierno central "ha estado en todo momento y seguiremos estando al lado de la ciudadanía, de los empresarios, de los trabajadores" y ha recordado que en la provincia de Valencia las ayudas desembolsadas sobre el terreno ascienden a 8.000 millones de euros.
"Esto es más del 10% del total del PIB de la provincia valenciana, es como si hubiéramos desembolsado todo el plan de recuperación que tenemos para España en 5 años, en un solo año", ha señalado Cuerpo, quien ha considerado que estos datos demuestran "la magnitud, la importancia" de las ayudas.
09:45 h
Compromís valora la dimisión de Carlos Mazón: "Llega tarde y mal". El partido señala, a través de un comunicado, que "los valencianos y valencianas" no merecen un "gobierno indigno e indolente". Aunque la formación admite que su salida es "necesaria y conseguida por la movilización de las 229 familias", subraya también que "se queda muy corta".
"La dimisión no es suficiente, los valencianos y valencianas exigimos elecciones para echar del Palau de la Generalitat a los negacionistas y sus políticas sectarías que tienen un objetivo claro: seguir hundiendo los servicios públicos y llenar los bolsillos de sus empresas amigas", completa el partido. "No nos sirve, después de la peor catástrofe vivida en el País Valencià, seguir con el mismo programa, presupuesto y las mismas políticas negacionistas climáticas solo van a traer danas más violentas". Compromís censura también que la comparecencia institucional celebrada este lunes haya sido sin preguntas, además de "delirante y trufada de mentiras para descargar su responsabilidad política y penal de las 229 muertes evitables".
09:37 h
Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos, ha llegado a las 9:03 horas a los Juzgados de Catarroja, rodeada por una nube de periodistas y fotógrafos.
La periodista ha llegado en medio de una gran expectación pero no ha hecho ninguna declaración ante los periodistas, todo ello ante un gran despliegue de seguridad por parte de la Guardia Civil.
Vilaplana está citada como testigo a las 9:30 horas ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana, según dictaminó la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, para "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación".
La periodista, que estuvo con el president de la Generalitat hasta, al menos, las 18:45 horas, tendrá que responder concretamente sobre "el proceso seguido la tarde de aquel 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso en el juzgado de Catarroja.
Vilaplana fue atendida el pasado sábado en un centro hospitalario tras sufrir un cuadro de ansiedad.
09:29 h
Mazón anuncia su dimisión: "Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo, ha habido momentos insorportables. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar dede esta atalaya cómo ha sido la gestión. Pero ya no puedo más. Sé que el futuro president será capaz de seguir con esta reconstrucción". Mazón no aclara otros asuntos, como si renuncia o no a su escaño.
09:23 h
Carlos Mazón reconoce que "hubo cosas que debieron funcionar mejor", pero añade que "jamás" se escatimó en recursos y en esfuerzos. "Ningún error fue por cálculo político o por mala fe", ha añadido este lunes en una comparecencia institucional sobre su futuro político. "Más allá de estos errores que reconozco sin ambages, también es cierto que ha habido una campaña brutal haciendo deporte nacional de llamarme asesino".
09:19 h
Carlos Mazón comparece este lunes en el Palau de la Generalitat. "Cumplido el primer aniversario de nuestra peor tragedia, he decidido hacer un balance más personal. Ante una situación tan grave, hablar de mi situación personal me parecía una frivolidad. Este desgaste lo asumí desde el principio", ha señalado ante los medios de comunicación. "Jamás un gobierno autonómico ha abordado un reto remotamente parecido".
08:16 h
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha llegado poco antes de las ocho de la mañana al Palau de la Generalitat, donde está previsto que anuncie a las 9 horas, en una declaración institucional, qué decisión ha adoptado sobre su futuro tras un fin de semana de reflexión y tras varias conversaciones con el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.