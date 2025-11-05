Mónica García tacha de irresponsable al PP tras pillar a Arenas vapeando en el Senado

Mónica García tacha de "insólito" lo vivido este martes en el Senado con Javier Arenas, senador del PP que vapeó en su escaño mientras la titular de Sanidad intervenía para responder las preguntas de la sesión de control al Gobierno.

La ministra reprobó esta actitud en unas declaraciones a la prensa al salir del hemiciclo, al señalar que le parece "insólito", aunque ha añadido que está a falta de que se acredite que realmente vapeaba.

"Todas las instituciones se las están saltando, y la prueba es el señor Arenas vapeando", ha apuntado García respecto a la manera de ejercer el PP su mayoría absoluta en el Senado.

García tacha de "falta de respeto" lo sucedido en la Cámara Alta y dice de la actitud de Arenas que "sólo le faltó poner los pies encima de la mesa". En declaraciones a LaSexta, la ministra ha dicho que "en el PP se creen que todos los sitios son El Ventorro".

En las imágenes de la emisión de video del Senado se pudo ver cómo el senador popular por Andalucía se llevaba un objeto, a simple vista, un vapeador, a su boca y se lo retira al ser avisado por su compañera de escaño, María Salom, que se sienta a su izquierda, le agarra la mano para avisarle y le señala con la mirada las pantallas del hemiciclo.

Tras esto, Arenas, las mira y se guarda el objeto en un bolsillo de su chaqueta sin expulsar el humo.

La imagen se pudo ver porque la realización del Senado se centraba en la intervención de la ministra Mónica García, situada justo delante del escaño de Arenas.

El senador popular aseguró en los pasillos de la Cámara Alta que "bajo ningún concepto vapea en interiores" y que solo se puso el objeto en la boca como "el que se lleva un boli Bic".

Desde el día 1 de octubre de 2004, los representantes públicos del Senado tienen prohibido fumar tabaco tras la aprobación de una iniciativa de la extinta Convergència i Unió que propuso extender la prohibición que ya existía en el Congreso desde el 1 de junio de ese mismo año a la Cámara Alta.