Xnet advierte de que verificar la edad para ver porno "puede ser peligroso para la privacidad"

La plataforma por los derechos digitales Xnet ha advertido, en relación a la Cartera Digital Beta anunciada por el Gobierno que contendrá una credencial de mayoría de edad para acceder a páginas porno, de que todo sistema que permite la identificación de las personas "puede ser peligroso para la privacidad".

La aplicación del Gobierno promete que la credencial de mayoría de edad será anónima y no contendrá ningún otro dato personal para garantizar la seguridad de la persona usuaria. "La propuesta que parte del eIDAS2 de la Unión Europea tiene posibilidad de tener aspectos de utilidad si fuera realmente autosoberana", apunta Xnet en un comunicado recogido por Europa Press.

La plataforma apunta que la Verificación de Identidad Autosoberana (y no solo Soberana) permite prescindir de la administración de una entidad central y es gestionada por la persona usuaria, además de no ir asociada a las credenciales que posee la Administración. Por ejemplo, puede demostrar que una persona es mayor de edad sin asociarlo a su fecha de nacimiento y sus datos personales.

"Para saber si el sistema propuesto en este caso por el Gobierno es realmente así, se debe poder auditar el código para verificar lo que ejecuta. Por lo que sabemos, el código, al menos de momento, no está disponible", subraya.

Respecto a que la credencial caduque cada 30 días para "impedir que las plataformas puedan hacer una trazabilidad de la persona y que no haya cruces entre distintas aplicaciones", Xnet defiende que esto sería interesante "si fuera automático porque si fuera para todo el mundo igual no podría perfilarse un comportamiento".

"Pero tal y cómo se plantea sí se puede, no solo en el momento del alta sino también en cada renovación", asegura Xnet, destacando que permitir el acceso a cada plataforma tres veces resulta "incomprensible y, en todo caso, insuficiente".

En octubre de 2027 todas las plataformas digitales que operen en la Unión Europea tendrán que incorporar la limitación de la edad en base al eIDAS2.

"Ya en su día expresamos preocupaciones sobre las posibilidades de perfilado y vigilancia masiva de la medida al ser centralizada la validación. La 'Cartera Digital' del Gobierno que se quiere precursora, de momento no parece haber resuelto estos problemas", advierte.

En todo caso, la plataforma explica que si no se resuelven estos problemas y siendo que la mayoría de las páginas web porno no se alojan en España, "para las personas usuarias será más fácil utilizar VPN que no hacer este trámite burocrático cada mes para apenas tres visitas".

"Creemos que sí se deben dar respuestas a problemas concretos, pero es necesario tomar precauciones para que el clima de pánico moral que las corrientes más retrogradas y autoritarias están fomentando en nuestras sociedades no se vea alentado", concluye.