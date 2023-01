"Nunca podrás ganar a Ayuso en su terreno": politólogos analizan la propuesta fiscal de Lobato

Los impuestos son uno de los temas recurrentes durante la campaña electoral. Los debates suelen dedicar un bloque entero para hablar de tipos, tramos y cuotas. Un terreno en el que el eje izquierda-derecha recupera toda su intensidad. Mientras que, tradicionalmente, los partidos de izquierdas se oponen a las bajadas generalizadas de impuestos y abogan por la progresividad fiscal como una herramienta de justicia social, los segundos afirman que reducirlos ayuda a estimular la economía y contribuye a una mayor recaudación.

Esta política de bajos impuestos siempre ha sido una bandera que el Partido Popular ha agitado con fuerza en su principal laboratorio neoliberal: la Comunidad de Madrid. Su actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, es una firme defensora de este modelo y a principios de esta legislatura prometió acometer la "mayor rebaja fiscal de la historia" al reducir en medio punto todos los tramos de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que supondría una merma recaudatoria de 430,8 millones de euros. Una pérdida que beneficiaría a las rentas más altas.

En este contexto y de cara a las elecciones del próximo mes de mayo, el candidato del PSOE a la presidencia de la región, Juan Lobato, quiere dar la batalla fiscal a Ayuso. Pero lo quiere hacer en su mismo terreno de juego: bajando impuestos. El socialista aboga por rebajar el IRPF a aquellas personas que cobren menos de 100.000 euros al año y eximir de pagar las tasas del impuesto de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones en caso de que los bienes generen empleo y actividad económica.

Según él mismo explicó en una entrevista con infoLibre, esto supondría rebajar los impuestos al 95% de la población madrileña y subírselos al 5% restante. "Tenemos la capacidad de bajar los impuestos a una población muy alta, más de lo que se los baja el Partido Popular, que es un engaño de reforma fiscal. El Partido Popular le baja 4.500 euros en cheque regalo cada año al 2% de la población y al 90% restante le baja el 0,5%, lo que equivale a 11 euros", señalaba. "Somos un partido que cree en la economía de mercado, pero que también cree en la generación de oportunidades".

Este domingo, Lobato compartió una reciente entrevista con El Español a través de su cuenta de Twitter. En un mensaje que después borró, apelaba a Ayuso a "dejar de criminalizar a las grandes fortunas": "La gente que tiene mucho dinero es normal, con una capacidad económica alta, pero no quiere huir del país ni esconder su dinero", afirmaba. Una hora más tarde, compartió esa misma entrevista pero utilizó un mensaje distinto: "Yo propongo subir los impuestos a las rentas altas y tratarles con respeto". Esto sirvió para que el PP le acusara de "copiar" sus medidas.

🤔 Lobato intenta pescar algún voto copiando las medidas implantadas por el PP desde hace 18 años…



Pero Pedro Sánchez le llama y tiene que borrar el tweet…🤦🏻‍♂️



Así todo en el PSOE de Madrid. pic.twitter.com/Laz3EYddz1 — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) 8 de enero de 2023

Lobato se defendió de estas acusaciones y aseguró que esta reforma se presentó hace siete meses. "Es una reforma fiscal que genera más ingresos por impuestos a la Comunidad de Madrid, los suficientes para subir un 10% el presupuesto en sanidad", expuso en una entrevista en Cuatro. "Esta reforma beneficiaría a las rentas medias y bajas y se pediría un esfuerzo de contribución mayor a quienes ganen más de 100.000 euros al año".

Desde la dirección del PSOE a nivel nacional se han desmarcado de la propuesta de su candidato en Madrid. Su portavoz en Ferraz, Pilar Alegría, aseguró el pasado lunes que todo el mundo conoce "perfectamente" los planteamientos de su partido en materia fiscal y defendió la subida de impuestos a las grandes fortunas y las grandes empresas energéticas. Con todo, Alegría destacó la "pluralidad" y "diversidad" del PSOE: "Va a haber elecciones en múltiples territorios autonómicos y, lógicamente, cada candidato y candidata establecerá también distintas propuestas electorales", zanjó.

¿Hay que irse a la derecha para ganar en Madrid?

No hay noche electoral en la comunidad autónoma que no se cierre siempre con la misma cuestión: "¿Es una región sociológicamente conservadora?". Al fin y al cabo, los resultados en las urnas llevan ya cinco lustros apuntando en esa misma dirección. Desde 1995, cuando el Ejecutivo regional giró por primera vez hacia la derecha, los madrileños han acudido a ejercer su derecho al voto en 24 ocasiones, teniendo en cuenta municipales, autonómicas y generales. Ninguna de las escasas victorias progresistas en las autonómicas ha servido para dar un giro al Ejecutivo.

A juicio de Eduardo Bayón, consultor en comunicación política, la hegemonía del PP en la Comunidad de Madrid "es tan grande después de 27 años" que, para ganarle, "hay que parecerse a él o, al menos, no asustar a los que lo votan": "El problema que yo veo a Lobato y al PSOE madrileño es que no ofrecen horizontes más allá de no querer asustar", explica en declaraciones a infoLibre.

"Con asustar no me refiero solo a grandes poderes económicos sino a una clase media aspiracional de Madrid que vive en los PAU [urbanizaciones], tiene seguro médico y lleva a sus hijos a colegios concertados. Pero ese tipo de perfiles no le van a votar”, sintetiza. Un análisis compartido por Javier Lorente, profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos y experto en opinión pública. "Nunca podrás ganar a Ayuso en su propio terreno, esta estrategia es un error", afirma.

Lorente alude a una teoría de voto llamada issue voting para explicar el caso de Lobato con la fiscalidad. "Los votantes asocian a los partidos con determinados temas. Por ejemplo, los temas relacionados con la seguridad se asocian a la derecha, al igual que los de inmigración. Son marcos ganadores para ellos, mientras que los servicios públicos se asocian a la izquierda. Las bajadas de impuestos son un distintivo del PP y si compites por las bajadas de impuestos con Ayuso, ella siempre va a dar más", resume. "Es como cuando el PP compite con Vox en materia de seguridad o inmigración, al final quien se acaba beneficiando es Vox".

Apostar por la sanidad

Los expertos consultados creen que Lobato debería centrarse en otros asuntos para hacer campaña como, por ejemplo, la sanidad, ya que los servicios públicos están muy deteriorados en la Comunidad de Madrid y existe una preocupación social que culminó con la masiva manifestación celebrada el pasado mes de noviembre. Lo cierto es que la sanidad se ha convertido en uno de los principales problemas para los madrileños, muy por encima de la inseguridad ciudadana, la inmigración, el paro o las subidas de impuestos, los temas que la derecha y la extrema derecha sitúan en el foco del debate político y mediático.

A juicio de Lorente, Más Madrid "se ha beneficiado mucho" con el tema sanitario, pero cree que el candidato socialista podría competir con los de Mónica García tirando de bagaje de gestión. "Podría poner en valor los ayuntamientos en los que ya gobierna el PSOE y compararlo con el mandato de Manuela Carmena, que los primeros meses no hizo nada porque su equipo era inexperto y tardó en adaptarse", explica.

Bayón cree que "es difícil colocar" a la sanidad como el tema central de la campaña. "La manifestación de hace unas semanas podría contribuir, sumado a que la situación de los sanitarios no mejore, pero ahí Mónica García tiene las de ganar", admite. En esa línea, la portavoz de Más Madrid ha asegurado este martes en una entrevista con Telemadrid que para su formación "el debate no es si más o menos impuestos, sino si queremos una mejor o peor sanidad".

La competición con Más Madrid

El PSOE madrileño fue superado por Más Madrid en las elecciones autonómicas, celebradas en mayo de 2021. A juicio de los expertos consultados, Lobato debería tratar de recuperar ese electorado y no apelar a una "centralidad" para ver si puede conseguir que algún votante del PP se cambie de bando. "Con datos de transferencia de voto en la mano, la mayoría de los votantes que pierde el PSOE se van a Más Madrid y una pequeña parte se va al PP. Hay un fallo de diagnóstico a la hora de construir esta campaña", señala Lorente. Para el profesor en ciencia política, el análisis del PSOE madrileño está "anticuado" porque presenta la campaña como una lucha entre PP y PSOE.

Otra de las problemáticas que destaca Bayón es la falta de perfiles y referentes. "Se han pasado cuatro años sin armar una alternativa y tienen candidatos como Lobato o paracaidistas como Reyes Maroto en el Ayuntamiento y eso les pesa también en la estrategia". "¿El objetivo es competir con el PP de tú a tú como si fueran segunda fuerza aunque ya no lo son? Su principal problema es que Más Madrid está ocupando el centro-izquierda y ellos están tratando de construir un perfil de partido socioliberal que no creo que les dé resultado", zanja.