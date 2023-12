15.000 personas según el PP, la menor cifra de todas sus concentraciones hasta la fecha en Madrid en contra de la amnistía, han participado en la protes protesta en defensa de la Constitución y la igualdad de los españoles en el Templo de Debod en Madrid, un acto que los conservadores justificaban con gran ahínco en la reunión que celebraron este sábado delegaciones de PSOE y Junts en Suiza rodeada del máximo hermetismo. La delegación del Gobierno ha bajado aún más la cifra, colocándola en los 8.000 asistentes.

Los participantes en esta protesta del PP, en la que han tomado la palabra Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, y José Luis Martínez-Almeida, han portado pancartas en las que se leía 'Embusteros, traidores' con la imagen de Sánchez y más cargos socialistas; 'Sánchez traidor y mentiroso', 'Amnistía igual a golpe de Estado', 'Separación de Poderes', 'Democracia sí, dictadura no'. Uno de los asistentes incluso ha gritado 'No es un socialista, es un terrorista'.

Antes del inicio del acto también se han escuchado gritos contra Pedro Sánchez y 'Puigdemont, a prisión'. A la concentración también se ha sumado a la misma una delegación de Vox encabezada por el secretario general del Grupo Parlamentario, José María Figaredo, un partido que ya avanzó hace semanas que participará en todas las protestas contra la amnistía que ha negociado el Gobierno con los independentistas. Además, la formación ha instalado al lado del Templo de Debod una caseta de su sindicato Solidaridad.

Vox apoya además todas las movilizaciones que se están celebrando ante la sede de Ferraz y, de hecho, se han desplazado hasta allí al término del acto del PP. En esta ocasión, la sede socialista se encuentra más cerca, a menos de un kilómetro del acto organizado por los 'populares' y que se produce dos días antes del 45 aniversario de la Constitución.

Feijóo denuncia la “humillación” que supone la negociación para España

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por el "bochorno" de permitir que un "experto supuestamente en negociaciones entre terroristas y guerrillas latinoamericanas", en alusión al diplomático salvadoreño Francisco Galindo Pérez, actúe como verificador en la reunión que PSOE y Junts celebraron en Suiza. Tras anunciar más protestas en la calle, ha afirmado que España está "dando pasos atrás" en la democracia con el Ejecutivo de PSOE y Sumar.

"No vamos a aceptar la opacidad con la que se reúnen y se negocia en la clandestinidad en nombre de los españoles. En nuestro nombre no, en el de la mayoría de los españoles no, no se negocia en la clandestinidad la dignidad y la democracia de España", ha proclamado Feijóo.

Tras denunciar la "opacidad" de ese contacto en Suiza, ha afirmado que es una "humillación" aceptar esa mediación y ha recalcado que "no se negocia en la clandestinidad la dignidad de España". Según ha dicho, un experto en "guerrillas" no tiene que decir como España trata a una de sus comunidades. "Exijo en nombre de España que cese este despropósito", ha demandado.

Además, el líder de los populares ha señalado que si no le gustan estas movilizaciones, que "se preparen porque habrá muchas más" mientras "no restablezcan el Estado de Derecho" en España. "Nos quieren quietos, con las manos en alto, contemplando el atraco a nuestra igualdad. ¡Nos quieren callados!", ha denunciado, para avisar que el Gobierno tendrá "varias tazas democráticas de caldo al día", un "caldo que ellos cultivan".

Feijóo ha dejado claro que el PP no va a "blanquear" las alianzas de Sánchez y el PSOE con los independentistas ni van a "normalizar los escándalos, por más que sean continuos". "No vamos a naturalizar la indecencia, por más que sea su modo habitual de actuar. Cuanto más cierren las puertas del Congreso, más saldremos a la calle. Cuanto más intenten controlar la Justicia, más tendrán que responder ante ella y cuanto más mientan, más verdades tendrán que escuchar", ha aseverado.

"España está con su Constitución y España no está con su Gobierno porque el Gobierno está en contra de la Constitución y a favor de aquellos que no acatan la Constitución". "En el lado del muro en el que se ha colocado Sánchez sólo hay mentiras y corrupción política", ha concluido.

Ayuso asegura que España "va a poder con Sánchez y sus socios"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este domingo que España "va a poder con Sánchez y sus socios" y va a luchar "en los parlamentos, en las calles y en las plazas", además de reivindicar la Constitución como símbolo de unión de los españoles y de "prosperidad, libertad y avances".

"Gracias presidente Alberto Núñez Feijóo, gracias por volver a recordarnos que España está más viva que nunca", ha expresado Ayuso, quien ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera que los españoles se "traguen" sus decisiones. "No hay que hacer constituciones paralelas, no hay que reinterpretarla, fue muy clara, una Constitución que quería igualar en oportunidades y en derechos a los españoles", ha reivindicado.

En su discurso, ha subrayado que Madrid aporta "casi el 70% de todo con lo que se sufragan los servicios públicos de España entera", mientras que los nacionalistas y la "mala gestión" de los socialistas "hunden siempre cada región que tocan". "No hay derecho a que los regionalismos periféricos nos digan que Madrid es excluyente. Mentira. Madrid es España", ha espetado.

Martínez-Almeida reivindica que el PP no necesita "ni mediadores ni intermediarios"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha criticado en las protestas la negociación entre PSOE y Junts, afirmando que "no necesitamos que un salvadoreño, con todos mis respetos, venga a decirnos lo que tenemos que hacer con nuestro futuro. No necesitamos un intermediario entre un prófugo de la democracia llamado Pedro Sánchez (presidente de Gobierno) y un prófugo de la justicia llamado Puigdemont (líder de Junts)". En el PP se no necesitan "ni mediadores ni intermediarios", ha asegurado el alcalde.

Considera Martínez-Almeida que por mucho que se empeñen "los enemigos de España", la Constitución "no va a ser un paréntesis" en la historia. "La Constitución nos ampara a todos, nos protege a todos, la Constitución es lo mejor que hemos hecho los españoles en nuestra historia reciente y por eso hay que defenderla aquí, en Madrid", ha asegurado.

Sin embargo, ha valorado que no les debe preocupar ni Puigdemont ni otros líderes independentistas como Arnaldo Otegi sino "la ambición de una persona que por un sillón en La Moncloa quiere vender a todos".

Por ello, ha expresado que el "sanchismo" es "la página más oscura de la historia del PSOE". "Me niego a pensar que no haya socialistas que no se avergüencen de que su partido se vaya a Ginebra con un intermediario a negociar con un golpista", ha censurado Así, cree el regidor que hay socialistas que se avergüenzan "de un partido al que ahora mismo no conoce ni la madre que lo parió, como diría Alfonso Guerra".

Tercera protesta del PP en Madrid

Con estas manifestaciones, el PP busca liderar el frente "institucional, político y jurídico" contra la ley de amnistía, pero también el frente social, donde compiten con Vox por capitalizar el descontento y malestar de la calle contra esta norma y las negociaciones con los independentistas. Se trata de la tercera protesta del PP, que ya convocó su primera protesta contra la amnistía el 24 de septiembre en la plaza de Felipe II en Madrid, a la que asistieron unas 60.000 personas, según el partido.

La segunda cita organizada por los 'populares' fue el pasado 12 de noviembre, con movilizaciones en todas las ciudades de España. En el caso de Madrid, que se celebró en la Puerta del Sol y las calles aledañas, esa concentración contó con la asistencia de unas 80.000 personas, según la delegación del Gobierno, aunque el partido la cifró en más de 500.000 personas.

Hace dos semanas, Feijóo y cargos del partido asistieron en la plaza de Cibeles de Madrid a la concentración contra la amnistía que promovieron más de un centenar de asociaciones de la sociedad civil, a la que también acudió el presidente de Vox, Santiago Abascal. Los organizadores cifraron en casi un millón los asistentes mientras que la Delegación del Gobierno habló de 170.000 personas.

Protesta en Ferraz

Tras la concentración, un millar de personas, según la Delegación del Gobierno, se ha concentrado frente a la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, convocados por Vox. Los manifestantes portaban banderas de España, de la UE o carlistas.

"No habrá paz en Ferraz", "No es un presidente, es un delincuente", "Sánchez, a prisión", "libertad" o "no es una sede, es un puticlub", son algunas de las consignas que han clamado los participantes en la protesta que se enmarca en la trigésimo primera jornada consecutiva de movilizaciones ante la sede socialista contra los pactos con los independentistas catalanes.

Todo ello ha ocurrido en un ambiente de protesta pacífica excepto por algunos momentos de tensión entre la Policía y manifestantes que querían romper el cordón policial. En este contexto, se ha visto como los agentes han detenido al menos a una persona.