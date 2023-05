El PP da por explicada la multa de Baltar, que guarda silencio, y la oposición trata de cercarlo con otra sanción

El PP provincial ha dado por zanjadas las explicaciones sobre la multa al presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, que fue cazado en la autovía A-52 a 215 km/h el pasado 23 de abril. La sanción administrativa ya fue abonada, según indicó el dirigente provincial, pero está citado para el próximo 9 de mayo en un juzgado de Puebla de Sanabria para dilucidar las posibles responsabilidades penales por la conducción acusado de un supuesto delito contra la seguridad viaria, informa Europa Press.

Baltar ha guardado silencio durante la celebración de la sesión plenaria para debatir la moción presentada por el Grupo del PSOE, que ha sido rechazada con los votos del PP y de Montse Lama —que se pasó de Ciudadanos al PP— (aunque contó con el apoyo del BNG y de Democracia Ourensana). Así, el dirigente popular se ha limitado a dirigir el pleno, mientras que el encargado de defender al líder popular, Plácido Álvarez, ha dado por buenas las contestaciones ofrecidas por el presidente de la Diputación la semana pasada.

Mientras, la oposición y, especialmente, el portavoz socialista, Ignacio Gómez, ha tratado de cercar a Baltar situando en el foco de su intervención la multa a cuyo conductor no se ha identificado, la producida el 19 de septiembre de 2021, en la N-120 a la altura de Monforte. "¿No va a ser valiente?", le ha inquirido el diputado socialista a Baltar, que no ha respondido a las ironías sobre que iba al volante "el hombre invisible" o que se trata del "coche fantástico", en palabras del nacionalista Bernardo Varela.

Además de advertir de que el hecho de no identificar al conductor supone más gasto para las arcas provinciales (de 500 a 1.500 y que podría seguir), el político socialista ha sugerido que el que iba al volante era el propio Baltar. Y a la vista de los datos y de la información que ha ido trascendiendo, el portavoz socialista ha instado a mirar en su entorno para conocer el origen de todo aquello que ha trascendido publicamente.

También en su intervención, el autor de la moción ha llegado a apelar a los compañeros del PP para instarles a que dejen de apoyar a su líder y advertirles de que, llegado el momento, él (por Baltar) sí los pondrá "a los pies de los caballos" como —dijo— hizo con otros populares y está haciendo, acusó, con los "funcionarios" de la institución provincial.

"No cometan el error de sustentar los errores de este señor, apelo a su responsabilidad; a la de él, no podemos apelar", ha llamado el diputado provincial socialista, quien se dirigió directamente al popular Plácido Álvarez para mostrarse seguro de que él no lo haría y avisarle de que acabará por repecurtirles a todos electoralmente el próximo 28 de mayo. Es más, le ha dicho que hay "vida después de este señor" y pueden tener otro líder: "No deben seguir apoyándolo".

Registros de cámaras y otra información

Los socialistas avanzaron en el pleno, y confirmaron en declaraciones posteriores, que reclamarán (o ya han reclamado) todos los registros de las cámaras e información vinculada con el parque móvil. En este sentido, ha manifestado que espera que no tengan la tentación de "borrar" la información existente.

El BNG ha puesto el acento en que ahora "no hay jefe del parque móvil" en la Diputación, lo que añade más dudas sobre el uso de coches, indicó Bernardo Varela, que habló de un "sindiós". Concretamente, según una respuesta dada por escrito por parte de la Diputación de Ourense, desde la jubilación del anterior jefe del parque móvil el 25 de diciembre de 2013, este puesto sigue vacante.

En esta misma respuesta (del 2 de febrero), también se indica que en ausencia de este puesto, las vacaciones o permisos vinculados al parque móvil de la Diputación son "autorizadas por orden de Presidencia, por cualquier empleado que compruebe la disponibilidad de los medios personales para que no se perjudique el servicio".

En su intervención, Bernardo Varela, que pidió una comisión informativa para obtener todos los datos, ha indicado, con respecto a la multa del "coche fantástico", que si se trataba de un viaje oficial, debería incluir dietas u horas extra. El coche que habitualmente emplea el presidente de la Diputación de Ourense acumula diez multas en los últimos años, tres admitidas por el propio Baltar (entre ellas la última de 215 km/h) y una de ellas sin que se haya identificado al conductor.

Defensa del PP

Por su parte, el portavoz popular ha lamentado los "tristes y oportunistas juegos" de la oposición y ha mirado hacia el 28 de mayo, cita electoral de las municipales, para señalar que los ciudadanos tendrán "la oportunidad de elegir gobiernos con propuestas y proyectos muy viables como los que presentará en breve (nuestro) presidente o dar cabida a personajes sin más proyectos que salir lo máximo posible en los medios de comunicación, cueste lo que cueste".

En su segunda intervención, dio por cumplidas las explicaciones al avisar de que los asuntos que se llevaron en la moción de este jueves "son exactamente los mismos que el pasado 28 de abril", es decir, "fueron debidamente respondidas", "incluso" a través de los medios de comunicación. "Nada más que decir al respecto", ha sentenciado.

Así las cosas, Plácido Álvarez se ha permitido dar unos "consejos" aplicados a todos. "Hagamos propuestas serias y viables para mejorar los servicios de la provincia, abandonen esa obsesión que tanto tiempo les ocupa con el presidente Manuel Baltar. En política, no todo debe valer, deberíamos hacer todo un esfuerzo por dignificarla y predicar con el ejemplo y buscar soluciones en la provincia, que para eso nos eligen", ha sentenciado, en una intervención en la que tildó de buscar un "lodazal" con la moción presentada.