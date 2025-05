El PP se une a los aliados de Trump en España y vota contra el plan de protección ante los aranceles

El marcador quedó así: 176 votos a favor, 169 en contra y 4 abstenciones. España cuenta desde este jueves con un paraguas económico para hacer frente a las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en plena guerra comercial. El Congreso dio luz verde al plan ideado por el Gobierno pero con un frente común en contra de las derechas.

La aprobación del plan de 14.100 millones hace un mes por el Gobierno en plena convulsión mundial por la hoja de ruta de Trump (presentada a bombo y platillo en la Casa Blanca a modo de tablas bíblicas) abrió la puerta a un gran acuerdo entre los dos principales partidos. Y durante estas semanas la comunicación directa entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el responsable económico del PP, Juan Bravo, discurrió con normalidad, diálogo y mucho entendimiento.

De hecho, de manera discreta se había informado al principal grupo de la oposición de la aprobación de los requisitos de las líneas ICO en el Consejo de Ministros (un paso posterior al acuerdo inicial del paquete global). A pesar del abismo entre la coalición y Génova 13, había esperanzas en algún tipo de pacto o de una abstención por parte del partido de Alberto Núñez Feijóo. Además, el grueso del paquete se trata de financiación para empresas, por lo que entendía el Gobierno que era una pista fácil de aterrizaje para los conservadores.

Gana el ala dura

Dentro de este debate, han vuelto a moverse las dos almas del Partido Popular. Bravo, hombre de confianza del andaluz Juanma Moreno, ha sido proclive al diálogo con el Gobierno, pero el ala más dura del Partido Popular, encabezada siempre por Isabel Díaz Ayuso, fue siempre contraria a cualquier acuerdo con Pedro Sánchez. Al final, como siempre, la decisión final la tomó Núñez Feijóo.

Todo ello a pesar de que las primeras señales en la guerra comercial mostraron a un Partido Popular crítico con estas medidas unilaterales de la Casa Blanca buscando un espacio donde hacer daño a Vox, que sigue la estela de los ultras de Estados Unidos y trata de justificar los aranceles con la actitud de Pedro Sánchez (a pesar de la imposición es la misma en toda la UE, incluida en la Italia de Giorgia Meloni).

Pero a la hora de apretar el botón en el Congreso, los populares se unieron a la ultraderecha para tratar de tumbar el plan del Gobierno. Finalmente, las líneas del ICO salen adelante al bloque de investidura (Junts dio un sí mientras que Podemos se avino a abstenerse a pesar de que el Ejecutivo no accedió a su propuesta principal de expropiar vivienda a los fondos buitre norteamericanos para dar a Trump “donde más duele”).

El Gobierno ve que Feijóo tiene "miedo" a Vox

“No creemos que estén muy contentos los empresarios con el PP...”, señalan en el Ministerio de Economía. No obstante, en el Gobierno sostienen que van a seguir abiertos a dialogar con el Partido Popular para todas las medidas que se tengan que incorporar a partir de ahora en función de la evolución de la guerra comercial emprendida por Washington. En el departamento de Carlos Cuerpo tienen claro que los populares solo han buscado excusas de última hora para no votar junto al Ejecutivo y ponen de ejemplo en el Gobierno que UPN (la marca blanca del PP en Navarra) sí ha apoyado el decreto, por lo que no había razones objetivas para el 'no' de Génova.

Los populares, que recibieron en un primer momento con agrado que fuera Cuerpo el que liderara la negociación del paquete contra los aranceles, han subido de manera exponencial los decibelios contra el titular de Economía. Fue Núñez Feijóo quien se fijó en él un día antes de la votación durante la maratoniana sesión en el Congreso y le recriminó que no tuviera “autoridad” para negociar, a lo que añadió que Sánchez había “boicoteado cualquier posibilidad de dialogar”. "Si usted no tiene autoridad, consíguela, o si no, por lo menos cállese", llegó a decir el líder del PP.

Sánchez defiende el modelo de renovables y ve en el "caos" de la derecha una defensa de los ultrarricos Ver más

Fuentes del Gobierno interpretan que Núñez Feijóo no se atreve ni a abstenerse por el “miedo” que tiene a Vox y que, además, sigue en su estrategia de “oposición destructiva” en un momento en el que Génova 13 quiere expandir la sensación de “colapso absoluto” en el país tras el apagón del pasado 28 de abril y los problemas de la red ferroviaria el pasado domingo entre Andalucía y Madrid. Los populares tachan de “insuficiente” el texto y además han querido vincular su apoyo a una reactivación de las centrales nucleares, algo en lo que no está por la labor el Ejecutivo.

Un nuevo 'no' y calentando la calle

El Gobierno ha vuelto a comprobar con el ‘no’ del PP su distancia en temas en los que podría haber acuerdo. En el Ejecutivo miran también ahora a Génova 13 de cara a la recién aprobada ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en el último Consejo de Ministros. La presión pública es total para que accedan a esta medida pilotada por Yolanda Díaz, pero la coalición confían especialmente en Junts para salvarla en el Congreso. No obstante, durante las últimas horas en el ala del PSOE advierten de que los de Carles Puigdemont están muy duros. A pesar de eso, en Sumar analizan que hay margen de negociación en temas como las ayudas a las pymes.

El PP y Vox, además, volverán a hacer frente común este fin de semana contra el Gobierno en la calle. Regresan al espíritu de la plaza de Colón en una concentración convocada bajo el lema de Por la dignidad de España: Sánchez dimisión, elecciones ya. Los dirigentes del Partido Popular están calentando el acto con mensajes en X como el del portavoz en el Congreso, Miguel Tellado: "El Gobierno está colapsado. Apoyamos la concentración de la sociedad civil este sábado". Desde la ultraderecha se están moviendo asimismo todos los hilos a través de la organización juvenil Revuelta.