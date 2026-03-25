PP y Vox cerca de llegar a un acuerdo para un gobierno de coalición en Extremadura

Una comisión de Vox se ha reunido este miércoles con el PP en Extremadura con la intención de alcanzar un acuerdo basado en la negociación de las medidas que la formación que preside Santiago Abascal "considera imprescindibles para alcanzar un acuerdo de Gobierno".

Así lo han asegurado en un comunicado Vox, en la que explica que en la negociación está Óscar Fernández, portavoz en la Asamblea de Extremadura; Montserrat Lluís, secretaria general adjunta; José María Figaredo, portavoz nacional de Economía, Energía y Desregularización; y Carlos Hernández Quero, portavoz nacional de Vivienda.

Por parte del PP, fuentes de dirección nacional han confirmado que están el secretario general, Miguel Tellado, de manera presencial, y la diputada Marta Varela por videoconferencia.

La reunión que se ha mantenido en Mérida se ha centrado "exclusivamente" en las medidas políticas a adoptar, "sin que en ella se haya hablado de vicepresidencias, consejerías o cualquier puesto en la administración autonómica (cuestiones que quedarán para tratar una vez se alcance un acuerdo sobre el programa político), determinando plazos de cumplimiento y garantías de ejecución", según ha explicado el partido de Abascal. Las consejerías que desea Vox, según publican algunos medios son Agricultura, Industria y Seguridad, además de una vicepresidencia.

La negociación "medida a medida" implica el compromiso de llegar a un acuerdo de "seguridad en las calles; vivienda accesible; fin del despilfarro de dinero público y bajadas masivas de impuestos; prioridad de los españoles en sanidad; fin de Mercosur y el Pacto Verde; Fin de las políticas de sustitución demográfica; la familia en el centro de todas las políticas; Agenda España frente a las imposiciones de la Agenda 2030; reindustrialización de España y medidas que frenen el éxodo de los jóvenes de su patria; fin del adoctrinamiento en las aulas y rechazo de los acuerdos alcanzados por el PP y el PSOE en Europa", según ha explicado Vox en un comunicado de prensa.¡

El encuentro, como ha publicado El Mundo, fue acordado ayer entre ambas formaciones tras suspenderse una primera reunión que fue suspendida por el partido de Abascal al culpar a Génova de haber filtrado que iba a producirse dicho encuentro. Eso ocurrió el pasado 26 de febrero, cinco días antes de que se iniciara el pleno del primer intento de investidura de la presidenta en funciones de la Junta, donde Vox votó en contra, junto a PSOE y Unidas Podemos. A ese encuentro también tenía previsto acudir la diputada del PP, Marta Varela.

Ambas formaciones han anunciado sendas comparecencias en las que harán declaraciones este miércoles a las 16:00 horas a las puertas de la Asamblea de Extremadura.

Este, pues, parece el penúltimo paso para confirmar un Gobierno de derechas en Extremadura después de casi tres meses sin acuerdo y tres semanas después de que los de Abascal tumbaran por dos veces la investidura de Guardiola que salió del debate entre lágrimas.