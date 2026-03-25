El PP y Vox dicen que las negociaciones en Extremadura van bien pero niegan un acuerdo

El secretario general del PP en Extremadura, Abel Bautista, ha asegurado este miércoles que las negociaciones entre su partido y Vox "han avanzado mucho", pero aunque las reuniones son "muy positivas" ha desmentido que se haya alcanzado un principio de acuerdo, lo que ha confirmado el partido de Santiago Abascal, algo que ambos descartan se dé antes de Semana Santa.

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha recalcado a los medios, en una comparecencia por separado, que nunca ha habido acuerdo, pero que han salido "satisfechos" del encuentro celebrado este miércoles en Mérida entre los equipos negociadores de ambas formaciones y que son "optimistas" para llegar a un entendimiento.

Por su parte, Bautista ha abogado por no caer en la "ansiedad" de tener gobierno cuanto antes, porque se trata de conseguir un acuerdo para los próximos cuatros años de legislatura y sustentado cada uno de ellos por sus presupuestos, con el fin de evitar la "inestabilidad".

El dirigente del PP ha desvelado que han hablado de rebajas fiscales, de vivienda, de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) o del proyecto de regadío de Tierra de Barros. "Todos queremos tener un gobierno cuanto antes y queremos darle el gobierno que merecen los extremeños cuanto antes; pero esa ansiedad por darle un gobierno a Extremadura no nos puede hacer llegar a un acuerdo que cayera en la inestabilidad a lo largo del tiempo", ha expresado Bautista.

A su juicio, la negociación va "por el camino correcto", pues hay "sintonía", "entendimiento" y "predisposición", además de "muchísimas más cosas" que les unen de la que les separan, ha confesado. Sin desvelar los escollos para llegar al acuerdo y tras recalcar que las medidas se tienen que sustentar en partidas presupuestarias concretas, Bautista ha rechazado marcarse plazos para alcanzarlo. Así, ha asegurado que parece "imposible" que se consiga antes de Semana Santa, pero "no por una cuestión de voluntad, sino porque aún quedan cuestiones por concretar".

El dirigente popular ha anunciado que ambos partidos intercambiarán documentación antes de este viernes y se han emplazado a retomar las conversaciones la semana que viene de forma presencial. Conversaciones en las cuales ambos han negado que se haya hablado de reparto de consejerías, paso posterior al acuerdo programático.

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En la reunión de este miércoles han estado presentes dirigentes nacionales de ambos partidos, personas "idóneas" desde el punto de vista técnico y que "aportan ideas para el futuro de Extremadura", según Bautista. Entre ellos, por el PP, ha estado el secretario general, Miguel Tellado, y por Vox, los portavoces nacionales de Economía y Energía y de Vivienda, José María Figaredo y Carlos Quero, respectivamente.

Por su parte, Óscar Fernández Calle ha apostado por alcanzar un acuerdo "bueno" que garantice "realmente" el cambio en las políticas en Extremadura, sin entrar antes en el reparto de responsabilidades de gobierno y sin marcarse plazos. "Ojalá sea antes, pero si tenemos que esperar diez horas más o un día más, no importa, mientras haya un buen acuerdo para los extremeños", ha expresado, a la vez que ha recordado que el plazo máximo es el 4 de mayo, fecha que marca la investidura fallida de María Guardiola a principios del mes actual en el que se cumplen tres meses de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Para el dirigente de Vox, hay "sintonía", "avances" y una "clara voluntad" de entendimiento. Asimismo, Figaredo ha subrayado que su partido busca un acuerdo que beneficie a los extremeños y ha negado que esté cerrado, a la vez que ha puntualizado entre las medidas que se abordan la continuidad de la central de Almaraz como "esencial" para garantizar el suministro eléctrico.