El presidente del Senado vuelve a pedir a Feijóo que declare su sobresueldo y que cumpla con la ley

El presidente del Senado, Ander Gil, ha vuelto a pedir a Alberto Núñez Feijóo que incluya en su declaración de bienes el sobresueldo que cobra del Partido Popular para cumplir con el reglamento de la Cámara Alta.

Este martes se acabó el plazo dado por Gil a Núñez Feijóo para que incorporase en la declaración de bienes los cerca de 40.000 euros que le pagó el PP el año pasado, que ha sido reconocido por el propio líder del partido. Pero el presidente del PP se ha negado hasta el momento a hacerlo de manera oficial en la Cámara.

A pesar de no incluirlo, no habrá ninguna acción por parte del presidente del Senado, ya que, según un comunicado, no existe régimen sancionador por ello.

"Poner de manifiesto estos hechos"

"El actual reglamento de las Cortes Generales no estipula un régimen sancionador para estos casos en los que un parlamentario, en este caso el senador Núñez Feijóo, se aparta de las obligaciones contraídas en su condición de servidor público", indicó el texto.

Para añadir: "Así pues, esta Presidencia no puede sino poner de manifiesto estos hechos ante la opinión pública. Mi obligación es hacer cumplir la ley y el reglamento en esta casa, y eso he tratado de hacer. La falta de transparencia es una de las causas que provocan la desafección y el descreimiento de la sociedad en las instituciones. Y trasladar a la ciudadanía el mensaje de que se está por encima de las normas y de la ley, no hace sino abundar en ello".

"Al senador Núñez Feijóo no se le pide nada que no se pida al resto de parlamentarios de las Cortes Generales, que son las depositarias de la soberanía nacional", suscribió Gil. Con esta nueva petición "Hago un llamamiento de nuevo al senador Núñez Feijóo para que reflexione sobre su negativa a preservar la transparencia exigida para el buen gobierno, conforme a la normativa nacional y los estándares internacionales del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

A lo que añadió: "Hacerlo, es cumplir con el reglamento, es cumplir con la ley, y es cumplir con la rendición de explicaciones y de transparencia que la sociedad nos demanda".

"Feijóo reconoció la percepción de un segundo salario"

En el comunicado, GIl explicó: "Hace una semana, esta Presidencia requirió al senador Núñez Feijóo para que actualizase, como es su obligación, su declaración de rentas ante el Senado. Este requerimiento se le trasladó al senador Núñez Feijóo a través de una carta en la que se le pedía que, en el plazo de siete días, cumpliese con su obligación de transparencia ante el Senado, toda vez que el propio senador Núñez Feijóo reconoció en un medio de comunicación la percepción de un segundo salario ajeno a su actividad como senador".

Además, manifestó: "Hay que recordar que el plazo de una semana que se le indicaba en la carta no era sino una deferencia de esta Presidencia hacia su señoría, pues la obligación de todos los senadores y senadoras, y así lo establece el reglamento, es la de modificar de inmediato la declaración de bienes, patrimonio y rentas, siempre que se produzca cualquier modificación de las circunstancias respecto de las inicialmente declaradas al tomar posesión".

"Transcurrida esa semana, que vencía en el día de ayer, el senador Núñez Feijóo no ha cumplido con este requerimiento que es preceptivo para todos los senadores. Para todos, sin excepción. El senador Núñez Feijóo manifestó hace unos días, a través de los medios de comunicación, su intención de desoír el requerimiento de la Presidencia del Senado para que actúe con la misma transparencia exigida al resto de senadores y a cualquier servidor público", ahondó el comunicado.

Para Gil, la obligación del senador Núñez Feijóo de actualizar su declaración de bienes y rentas ante esta Cámara, no la establece esta Presidencia: "La establece la legislación vigente".

Cita, en concreto, el artículo 160 de la LOREG, el artículo 26 del reglamento del Senado y la ley de transparencia. Además, se cita el acuerdo conjuntos de las mesas del Congreso y del Senado de 2011.

Feijóo apuntó en algún momento que este sobresueldo estaba destinado al pago del alquiler de sus vivienda, pero esto supone todo un misterio. Como publicó infoLibre, Feijóo tiene un piso en propiedad en el barrio de Chamberí en Madrid, pero está ocupado por un amigo de Mariano Rajoy. En cambio, vive en una vivienda en El Viso de alquiler.