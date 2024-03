El PSC se prepara para un "todos contra Illa": "Él no bajará al barro, se centrará en las cosas del comer"

Es la madre de las batallas autonómicas. Los catalanes van el próximo 12 de mayo a unas elecciones anticipadas y Salvador Illa (PSC) es el gran favorito según las encuestas. La tensión sube por días, con el independentismo elevando el tono mientras el PP trata de rascar votos ante el supuesto desencanto por la ley de amnistía entre los votantes constitucionalistas. Se acerca una campaña que marcará el futuro de esta comunidad y de la legislatura.

En medio de este clima de crispación, en el PSC trasladan que van a hacer una “campaña propositiva, constructiva, centrada en las cosas del comer”. Fuentes del socialismo catalán subrayan que la sociedad está en otra pantalla y el escenario es totalmente diferente al de hace unos años. Por eso, Salvador Illa y el partido se van a focalizar en los temas que importan en el día a día: sequía, educación, energía y salud.

“Desde nuestro punto de vista, Esquerra Republicana y Junts son dos proyectos agotados”, resumen en el entorno del aspirante del PSC, que ya fue el más votado hace tres años pero que no pudo romper la suma absoluta del independentismo. En el socialismo son conscientes de que el soberanismo, por un lado, y la derecha, por otro, les van a dar por “todos lados” con dos cuestiones: una supuesta financiación singular para Cataluña y un referéndum de independencia.

"Un no rotundo al referéndum"

En el PSC explican que esa financiación especial a modo de concierto vasco propuesta por Pere Aragonès es “otra iniciativa encaminada a generar frustración”. “Lo que proponen no es viable”, remarcan en la sala de máquinas socialista. Por eso, Illa entrará “lo justo” en esta cuestión y marcará una posición muy clara: una mejor y más justa financiación para la comunidad pero solidaria con el resto de comunidad, sin salirse del régimen común y debatiéndose dentro de los foros multilaterales.

“En el eje nacional nos mantendremos donde estamos: un ‘no’ rotundo al referéndum. Nuestra propuesta es agotar las posibilidades que ofrece el Estatut, que todavía no está desplegado. Ahí nos vamos a centrar”, comentan las fuentes del PSC en un momento en el que Esquerra trata de explotar este filón asegurando que está hablando de esta cuestión con La Moncloa y con Ferraz. Desde Madrid se ha rechazado de manera tajante esta cuestión y se remarca que sólo hablarán de medidas que no generen división dentro de la sociedad catalana.

En el PSC señalan que saben que conforme pasen los días, y especialmente durante los debates, la campaña se convertirá en un “todos contra Illa”: “Nos van a dar por todos lados”. Pero aseguran en el entorno de Illa que están “tranquilos” porque su propuesta es la “más sensata e ilusionante”. “Salvador no va a entrar en el barro”, aseguran, además de contextualizar que ese ataque de todos los coloca todavía más en el centro y en ese “voto útil” para dejar atrás la etapa de confrontación.

"Nosotros a lo nuestro"

Además, en el PSC trasladan que no les preocupa el supuesto efecto Puigdemont. Creen que el expresident va a intentar jugar un papel de víctima, pero ven lejos que esto pueda suponer una victoria para Junts. “No vamos a entrar”, indican sobre los ataques del expresidente, aunque vaticinan que alguna boutade se guardará durante la campaña electoral. “Puigdemont es más un problema para Esquerra que para nosotros”, apostillan. “Nosotros a lo nuestro”, remarcan en todo momento en el socialismo catalán, donde se van a centrar en la “gestión de los servicios públicos”, que se han visto deteriorados durante los últimos años. Una de las cuestiones donde van a poner más el foco es en la educación, con una Cataluña hundiéndose en las puntuaciones del informe Pisa y situándose a la cola de toda España.

El PP se ha echado también encima del PSC en los últimos días después de ratificar como candidato a Alejandro Fernández, cabeza del ala más dura de los populares catalanes. En Génova 13, donde se espera una subida en estos comicios, se ahonda en que quieren quitarle a Illa buena parte del electorado supuestamente desencantado por medidas como los indultos y la proposición de ley de amnistía, recientemente aprobada en el Congreso con mayoría absoluta por el PSOE, Sumar y los socios de investidura.

El regreso de Puigdemont y cuatro claves más sobre la batalla del 12M Ver más

Los socialistas catalanes, según las fuentes consultadas, creen que este tema ya está amortizado. “Puede haber gente que no esté muy contenta, pero le preocupan más otras cosas”, indican. Asimismo, en sus encuestas internas no han detectado ese posible trasvase de votos hacia los populares. En el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat ,el PSC tiene como principal caladero de nuevos votantes a antiguos apoyos de Ciudadanos y de los comunes, además de personas que estuvieron hace tres años en la abstención. Además, algo rasca de votantes de Vox, ERC y Junts. Y de los que podrían perder tienen como vaso comunicante principalmente a Esquerra. No se detecta un supuesto movimiento importancia hacia los populares.

El día después y el 'pressing' de Junts a ERC

Pero tan importante es el 12M como lo será el día después. ¿Los pactos? “Eso a partir del 13 de mayo”, contestan en el PSC, donde dicen que están centrados en conseguir “un buen resultado y sacar la máxima diferencia posible respecto al segundo”. “Hay que ver si suman los independentistas o no”, añaden los socialistas, ya que si eso pasa, habrá “un pressing brutal de Junts a ERC”. Esta radiografía también la hacen en el Palacio de La Moncloa, donde analizan que será muy importante el reparto de puestos entre Junts y ERC. Desgranan que si Puigdemont queda por delante de Aragonès, tirará para un Govern de corte soberanista. Pero también entienden las fuentes que en estos momentos hay "muchas rencillas personales" dentro del independentismo, empezando por Oriol Junqueras y el expresident.

Si en otros momentos el factor Madrid había ido en contra, esta vez en el PSC valoran mucho la sintonía con Pedro Sánchez. El pasado 23 de julio el PSC se alzó con 19 diputados en las elecciones generales, una cifra mayor que sumando todo el independentismo. El presidente se volcará en la campaña de las catalanas con un perfil que complementa a Illa. “Se entienden muy bien”, remachan fuentes socialistas sobre la relación de dos políticos que vivieron mano a mano los duros días de la gestión de la pandemia del covid19. Los dos harán campaña mano a mano.