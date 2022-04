El PSOE aconseja a Almeida "que deje de enfangar" porque "la oposición no fue informada"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha aconsejado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "que deje de enfangar" porque "la oposición no fue informada de lo que estaba ocurriendo", con las comisiones millonarias en la compra de material sanitario como telón de fondo.

Espinar ha insistido en Twitter que "la oposición no fue informada en ningún momento de lo que estaba ocurriendo". "Nosotros tenemos las actas que demuestran esto, ¿qué tiene él?", le ha retado.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ve al alcalde "nervioso, cargando contra todos, entrando en contradicciones", en resumen, muestra la actitud del "hombre acorralado". "Nervioso, iracundo, cargando contra todos, contra la Fiscalía, contra Mas Madrid, contra el Gobierno central... Negándose a dar explicaciones, mintiendo, entrando en contradicciones cada día, incapaz de transmitir firmeza o tranquilidad", ha enumerado Maestre en un tuit, donde apunta que la actitud de Almeida "es la del hombre acorralado".

Preguntado por qué se optó por una opción que no era la más económica, Almeida ha contestado antes de asistir al Sermón de las Siete Palabras en la Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli que la oposición votó a favor en el consejo de administración de Funeraria. "Si no tenían la información que se considera suficiente por qué votaron", se ha preguntado el regidor que también ha advertido a la izquierda, tras descartar una moción de censura contra él, que "lo que no lograron en las urnas no lo van a lograr con una cacería".