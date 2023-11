El PSOE acusa a García-Gallardo de hacer un gesto que simula una "felación" a dos de sus parlamentarias

La viceportavoz socialista, Patricia Gómez, ha acusado al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de haber hecho un gesto "obsceno" en el que simulaba una "felación" -como afirman desde el PSOE- hacia dos procuradoras socialista y le tilda de "indigno". Gómez ha increpado por estos "gestos" a García-Gallardo en el hemiciclo durante el debate de una Proposición No de Ley defendida por el procurador socialista Diego Moreno y le ha advertido de que cesara en su actitud, al tiempo que ha reclamado al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, que le llamara al orden.

Posteriormente, durante su intervención para defender la postura del PSOE ante una iniciativa del PP, Patricia Gómez ha mostrado su "indignación" ante el "hecho lamentable" vivido con este gesto "obsceno" denunciado por el PSOE, desde donde se indica que iba dirigido a Patricia Gómez y Nuria Rubio.

"Es usted un indigno, no es digno de representar a esta cámara , ya vale con el acoso y el señalamiento, ya está bien de insultos, gestos obscenos, no tiene dignidad", ha lamentado Gómez, quien ha afeado además que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no le haya cesado. "Usted no representa a esta tierra y la está degradando como nadie", ha zanjado la socialista en referencia a García-Gallardo.

Posteriormente, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha hecho un llamamiento al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco -ausente en el Hemiciclo en el momento de la intervención del socialista- para que "dé la cara" y se haga responsable de todo lo sucedido en las Cortes tras los "gestos machistas y obscenos" que, según ha reafirmado, ha dirigido García-Gallardo a dos procuradoras del PSOE.

Gallardo niega "rotundamente" este gesto obsceno

Por su parte, García-Gallardo ha negado "rotundamente" que haya hecho este gesto "obsceno"y ha aclarado que ha simulado un 'lloriqueo' para acusar a los socialistas de "llorones", al tiempo que ha considerado "patético" que el PSOE quiera "tapar" su "gran traición" con "cortinas de humo". "Quiero contestar a las alusiones personales sobre conductas inexactas que me atribuye el Partido Socialista y también algún procurador del Grupo Mixto", ha trasladado quien ha presumido de "paciencia" al haber utilizado en "pocas" ocasiones la potestad de intervenir pese a "las agresiones constantes" que, a su juicio, "sufre".

"Me dicen que he hecho un gesto obsceno, lo cual niego rotundamente", ha zanjado García-Gallardo, quien ha insistido en que lo que ha hecho es "un gesto de llorar". "Ustedes son unos llorones y es patético, es ridículo, es vergonzoso que quieran tapar la gran traición del Partido Socialista a esta tierra, al Estado de Derecho y a la Unión de España con cortinas de humo", ha relatado.

Nueva cortina de humo del @PSOE_CyL.



Su última ocurrencia es atribuirme falsamente un gesto obsceno, que niego categóricamente.



Llevo un año y medio soportando acusaciones falsas para intentar que deje de señalar las vergüenzas de la izquierda.



No me voy a callar. pic.twitter.com/iUgIpTyuuh — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) 8 de noviembre de 2023

Así, el vicepresidente ha sido claro ante las movilizaciones en las sede del PSOE en contra de la amnistía y la condonación de la deuda a Cataluña: "No nos van a parar". En este sentido ha asegurado que esta noche estará presente en la movilización que tendrá lugar en la sede socialista de Valladolid El vicepresidente ha sido llamado al orden por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, hasta en dos ocasiones, lo que ha llevado a que éste haya amenazado a García-Gallardo con la expulsión del Pleno si no concluía su intervención, algo que finalmente no se ha producido.

Esta situación ha llevado a que el vicepresidente haya relatado situaciones como en las que el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, "tiraba los papeles" a un procurador de Voz o en las que el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, dice "barbaridades" a los de Abascal. "Aquí vemos en cada pleno al Partido Socialista decir burradas, hacer aspavientos y ni siquiera aprender a sentarse en la silla", ha defendido, un punto en el que se ha referido a la procuradora y miembro de la Mesa, Ana Sánchez, quien "está todo el día recostada desde su puesto en la mesa". "Eso debe llevar a una reflexión al presidente de las Cortes sobre el uso que hace de la llamada al orden", ha concluido.