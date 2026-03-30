El PSOE pide el ingreso en prisión del ex número dos de Interior ante el inicio del juicio de 'Kitchen'

El próximo lunes comienza el juicio del caso Kitchen, y la acusación popular del PSOE en el caso ha solicitado la entrada en prisión preventiva de dos de los principales acusados por riesgo de fuga, tal y como ha adelantado eldiario.es.

Se trata de Francisco Martínez y Andrés Gómez Gordo, secretario de Estado de Seguridad con el PP y comisario, respectivamente.

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Ambos reúnen una serie de características que elevan el riesgo de fuga para los socialistas, como lo son las elevadas penas —15 años de prisión para cada uno—, el inminente juicio, otros problemas con la justicia y la sospecha de que disponen de fuentes de financiación ocultas.

Martínez fue el número dos del Ministerio de Interior en la primera legislatura de Mariano Rajoy, y pese a su supuesta participación en el caso, ejerce como letrado de las Cortes y abogado. Está acusado de ser el coordinador del espionaje a Luis Bárcenas usando los fondos reservados, por lo que sus delitos serían malversación de dinero público, revelación de secretos y organización criminal.

Gómez, por su parte, está acusado de sobornar al chófer de la familia Bárcenas para sustraer información valiosa para el Partido Popular. Previamente era asesor de María Dolores de Cospedal.