El PSOE plantea el 23J como una gran pregunta para la democracia: ¿Gobierno de progreso u ola reaccionaria?

¿Un Gobierno progresista o uno de corte populista y reaccionario con el PP y con Santiago Abascal de vicepresidente? Esta es la principal cuestión que va a poner en el centro de esta campaña el PSOE para las elecciones generales. Los comicios más importantes en décadas para los socialistas y en los que los ciudadanos tienen que elegir entre los dos modelos.

Tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones para el 23 de julio, el PSOE se lanza ya hacia unos comicios en los que ve posible ganar. Y la llamada que hará a los votantes, según varias fuentes consultadas, es que se deben movilizar para frenar lo que ha pasado este 28M: "una ola reaccionaria, ultraconservadora, de populismo, con aires trumpistas y bolsonarianos". Es lo que representa para el PSOE esa unión entre Vox y el PP, al que ve arrastrado a las posiciones de los ultras.

Este es el camino del PSOE para recuperar a los votantes que ha perdido durante estas elecciones (calculan que sobre medio millón) y sobre el que versará la estrategia durante estas semanas de cara a la trepidante cita. El presidente “va a por todas”, como dicen los suyos, y se arriesga con la decisión con el ánimo de que puede revertir lo que sucedió el 28M. Este miércoles ha convocado a todos los parlamentarios socialistas a una reunión en el Congreso para marcar la hoja de ruta e insuflar ánimos entre los suyos.

"La derecha y la ultraderecha echadas al monte"

Y una de las ideas que va a trasladar la dirección del PSOE en esta precampaña es que hay que frenar esa ola reaccionaria que afecta ahora principalmente a Europa y que encarnan en España el PP y Vox. Con esa disyuntiva: “O Gobierno progresista o un Gobierno con la derecha y la ultraderechas echadas al monte”, apuntan fuentes del partido. El propio Sánchez compartió este martes un tuit en ese sentido con una noticia sobre el boicot en Alemania a fresas de Huelva con estas palabras: "El negacionismo arruina nuestro medioambiente y corre el riesgo de arruinar las economías locales. Salvemos Doñana".

Asimismo, en la reunión que mantuvo el presidente en Moncloa este martes con la ex secretaria de Estado de EEUU Hillary Clinton hablaron, según fuentes gubernamentales, de la necesidad de defender la democracia frente a las amenazas del populismo y su estrategia de mentiras, bulos y desinformación. La política norteamericana le trasladó cómo lo vivió en primera persona durante el proceso electoral en el que se enfrentó a Donald Trump.

Además, el PSOE quiere defender la gestión que ha hecho frente a esa idea que ha instalado el PP de “derogar el sanchismo”. Detrás de eso lo que hay, según fuentes socialistas, es acabar por parte de Alberto Núñez Feijóo con leyes y derechos conseguidos durante esta etapa, como la eutanasia, el ‘sí es sí’ o la ley trans, además de la nueva ley del aborto o la de memoria democrática. En el PSOE quieren explicar que esa campaña de críticas del PP por EH Bildu es la excusa para imponer por parte de la derecha un proyecto que elimine todos los avances.

En este sentido, el PSOE lanzó este martes un vídeo en el que se recogen las declaraciones del portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, en el que en un supuesto lapsus el lunes dijo: “Nosotros lo que queremos hacer con el país es derogar el sanchismo para que la mentira vuelva a operar en política”. En la pieza se recuerdan actuaciones del PP en el Prestige, el 11M y el accidente del Yak42, además de imágenes de Luis Bárcenas, condenado por la caja B del Partido Popular.

"Avanzar o retroceso"

Los socialistas ponen en valor, en estas primeras horas tras la convocatoria electoral, la “democracia frente a la ola de populismo, negacionismo y reaccionaria que sólo busca el miedo y el odio”, según explicó en una entrevista en laSexta la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. La dirigente socialista explicitó que hay que manifestar en esta elección si “queremos avanzar o ir al retroceso”.

La ministra, una persona de confianza de Pedro Sánchez, remarcó sobre Alberto Núñez Feijóo: “No he escuchado ni una sola propuesta de país, sólo eslóganes copiados a Díaz Ayuso simplificando el mensaje político, que se unen al trumpismo y que no se parecen a este país”. El PSOE llama, como comentó la dirigente, a la mayoría social a manifestarse con más fuerza en las urnas por esa España innovadora, feminista y que combate el cambio climático, “que no se va a resignar a que la ultraderecha campe en sus instituciones”. “Hay que pararla en las urnas”, resumió la portavoz.

Los socialistas también están apelando durante estos primeros compases a la necesidad de un voto fuerte de la izquierda, que debe movilizarse después de lo que sucedió este 28M. Con otro mensaje muy claro, que dijo Rodríguez y también Pilar Alegría en otra entrevista en TVE, de un voto fuerte para el PSOE. Desde Ferraz se pone el énfasis en que la fragmentación de la izquierda supuso también un obstáculo durante estas autonómicas y municipales y se espera que se llegue pronto a un acuerdo entre Podemos y Sumar. No obstante, los socialistas se presentan como ese “voto útil” que sirve para frenar al PP y a Vox.

En el PSOE ven muy convencido de su decisión a Pedro Sánchez y con todas las ganas para vencer este 23 de julio a pesar de las dificultades. El presidente confrontará los dos modelos durante estas semanas y llevará también a gala la gestión que se ha hecho durante este tiempo, con medidas como la subida del salario mínimo, la reforma laboral, los ERTE o el mecanismo ibérico.

Las negociaciones de PP y Vox

Esperan también en el PSOE que se retrate el PP junto con Vox durante estas semanas con las negociaciones para formar gobiernos municipales y autonómicos. Los ayuntamientos quedarán constituidos el sábado 17 de junio, por lo que los de Núñez Feijóo y los de Abascal deben ponerse de acuerdo para atar consistorios como los de Sevilla, Zaragoza o Valencia. Y la formación de ultraderecha, además, quiere pisar moqueta y entrar en los equipos de gobierno.

En las autonomías tardarán más en ver gobiernos o coaliciones, por lo que los populares podrían intentar diluir en el tiempo esas sesiones de investidura. Frente a eso, los socialistas, a pesar de que no les salgan los números, no renuncian y no tiran la toalla, como evidenció el movimiento de este martes de Guillermo Fernández Vara en Extremadura de anunciar que intentará la investidura al ser el partido ganador y rechazando la fórmula que busca el PP de que se abstenga.

El análisis que hacen los socialistas es que todavía hay partido y que muchos ciudadanos se pueden movilizar al ver esa ola reaccionaria que puede desplegarse en toda España con pactos entre el PP y los de Santiago Abascal. A pesar de que Núñez Feijóo quiere recibir una mayoría amplia de votos, en Ferraz y La Moncloa sostienen que la traslación de votos del 28M no apunta a ello y tendrá que mirar hacia Vox si quiere armar algún tipo de mayoría. Asimismo, esos acuerdos ya se tendrán que dar para las presidencias de las Cámaras autonómicas en apenas unas semanas.

En Ferraz trabajan ya a pleno pulmón para este 23J, desde los mensajes hasta las listas. Todo va muy rápido y se prevé un Comité Federal, el máximo órgano entre congresos, para el próximo día 10 que dé el visto bueno a las planchas electorales. En el partido sostienen que la decisión de Sánchez es la más acertada a pesar del riesgo que conlleva, con la sensación de que siete meses más así hubieran sido letales para las aspiraciones en las urnas ante el acoso de la derecha política, mediática y empresarial.