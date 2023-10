El PSOE plantea crear una subcomisión parlamentaria para abordar el informe de abusos en la Iglesia

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Patxi López, ha avanzado que propondrán la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado del Defensor del Pueblo para la evaluación y valoración del informe de la institución 'Informe del Defensor del Pueblo sobre denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos', así como la adopción de medidas para resarcir a las víctimas; determinar responsabilidades y llevar a cabo las reformas necesarias, según informe Europa Press.

López ha señalado que el PSOE estudiará "con detenimiento" la investigación el 'y que impulsará "propuestas e iniciativas" para corregir "déficit". "Las víctimas deben tener la certeza de que ellas son las que están y estarán en el centro de nuestras acciones. El Grupo Parlamentario Socialista va estudiar con detenimiento el informe y va a ser el impulsor de las propuestas e iniciativas necesarias para corregir los déficits que hemos tenido hasta la fecha y para impedir que estos abusos vuelvan a suceder", ha asegurado.

Según una encuesta de GAD3 encargada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para el informe, un 0,6% de la población española mayor de 18 años, es decir, unas 236.000 personas, ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso. El porcentaje asciende al 1,13% si se pregunta por todos las víctimas en un entorno religioso, lo que equivaldría a 445.000 personas.

Del mismo modo, López ha indicado que dicho informe incluye que "los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a estos abusos a menores hasta el año 2021", a lo que ha agregado que es algo que se debe corregir "sin falta".

Asimismo, el portavoz ha recordado que el documento nace de un mandato parlamentario impulsado por una iniciativa del Grupo Socialista y del PNV, y que "ha sido posible gracias a un Gobierno y una mayoría progresista que ha tenido la voluntad y la determinación de impulsarlo y llevarlo a la práctica".

Del mismo modo, López ha destacado que el informe apunta que la respuesta de la Iglesia "se ha caracterizado durante mucho tiempo por la negación y la minimización del problema que tenía en su seno". Además, ha añadido que "las víctimas, en muchos casos, han tenido que hacer frente no sólo a la ocultación, sino también a presiones que les culpabilizaban de los abusos que habían sufrido; y que sólo una pequeña parte de las personas acusadas de haber cometido abusos han sido juzgadas por parte de las autoridades civiles".

Sumar tacha de "desolador" el informe del Defensor sobre abusos en la Iglesia y pide "justicia y reparación"

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso de los Diputados y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal Sáez, ha calificado de "desolador" el informe entregado este viernes al Congreso por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

Vidal ha pedido que no haya "más excusas". "Las víctimas no pueden esperar y los culpables no pueden quedar impunes. Justicia, reparación y no repetición", ha recalcado a través de su cuenta de X.