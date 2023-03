PSOE y UP consuman su división por el 'sí es sí': la reforma de la ley arranca con el apoyo de la derecha

El choque se materializa en las Cortes. El PSOE y Unidas Podemos han consumado este martes por la tarde su división por la reforma de la ley del sí es sí, con dos posturas diferentes y arrancando el primer paso para su tramitación en el Congreso con los socialistas apoyándose principalmente en las derechas.

El debate en el Congreso evidenció el mayor desencuentro entre los dos partidos en sede parlamentaria, con los socialistas impulsando, sin el apoyo de UP y de los socios de investidura, una proposición de ley con la que retocan la ley para elevar las penas de las agresiones sexuales con atenuantes de violencia e intimidación.

La reforma inicia este martes su tramitación por vía de urgencia (se espera su aprobación definitiva dentro de unos dos meses, en vísperas de la campaña del 28M). El debate (a falta de la votación del final de la tarde) sirvió para marcar las posturas, con el PSOE lamentando los efectos indeseados y hablando del dolor social y la necesidad de un retoque legal "serio".

Las derechas mostraron su vía libre a la tramitación pero aprovecharon para criticar duramente a Pedro Sánchez y la coalición. Los socios de investidura afearon, en cambio, al Ejecutivo no haber llegado a un acuerdo a unas horas de que se celebre el Día de la Mujer este miércoles y se unieron a UP en el voto en contra para su tramitación.

Este primer paso saldrá adelante con el PSOE, PP, Cs, PRC, PDeCAT y PNV, en tanto que votarán en contra UP, ERC, BNG y EH Bildu, en tanto que Vox no desveló su voto, aunque pidió derogar la norma.

El PSOE: "Se lo debemos a las víctimas"

La responsable de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, fue la encargada de defender la reforma, basada en los trabajos del Ministerio de Justicia. El "motivo", indicó, es "responder" ante las víctimas perjudicadas por una "norma que no ha tenido los efectos deseados. "El PSOE asume la responsabilidad de modificar esta ley", lanzó en la tribuna ante el aplauso de los suyos.

Durante su discurso, quiso remarcar la "seriedad y el rigor" de la proposición: "Se lo debemos a las víctimas y a los españoles". Incidió en el argumento que la ley es buena y en que el PSOE "ha manejado la situación desde la complejidad, la seriedad y la prudencia". "La conclusión es evidente: no está funcionando y hay que ser consecuentes y responsables", subrayó.

Su justificación en el cambio está en el "rechazo social" y el "dolor de las víctimas": "El PSOE lo lamenta profundamente". La frase volvió a levantar los aplausos de la bancada socialista.

Fernández sostuvo que no se toca el consentimiento, como lamenta Unidas Podemos, y consideró que "aquí no valen eslóganes", con una defensa cerrada de la labor durante 140 años de su partido. Por eso, trasladó que "hacen el ridículo" quienes intentan desacreditar la hoja de servicio del PSOE en el movimiento feminista. Con un mensaje al PP: pocas propuestas de los populares en esta materia y mucho "oportunismo".

Y tuvo palabras para Podemos, las más esperadas durante el debate. Fernández se dirigió a los 'morados': "Nos gustaría hablar de propuestas. Estamos cansados de peroratas, dejen las hipérboles y hablen de soluciones. Es lo maduro y lo serio".

Quiso hacer al hilo la reflexión de que en las cosas que importan "no importa con quién sino para qué".

Podemos, al PSOE: "Un día triste, le están dando la espalda a las mujeres"

Desde Podemos, la encargada de posicionarse fue la diputada Lucía Muñoz, que arrancó su intervención con "es un día triste para esta Cámara". "Lo que va a pasar es gravísimo, las señorías del PSOE se van a levantar a aplaudir con el PP y Vox, eliminando el consentimiento del Código Penal", manifestó.

Reiteró que el PSOE se "ha aliado con el PP y Vox para volver al Código Penal de La Manada, quieren volver al calvario probatorio, un modelo en el que sería normal que nuestro novio nos penetre mientras dormimos". "No cuenten con nosotras", resaltó.

Proclamando ante el PSOE, PP y Vox: "El consentimiento no se toca, vamos a defenderlo aquí y en las calles". "Hoy será el aplauso de la vergüenza", apostilló Muñoz. "Le están dando la espalda a todas las mujeres", criticó a los socialistas, lamentando que todo se debe a la reacción "machista" de la derecha.

"No vamos a traicionar a las mujeres, lo tenemos claro", añadió la diputada de UP.

Los socios piden unidad, la derecha se lanza contra el Gobierno

Los socios de investidura se mostraron en contra de la toma en consideración, pero abogaron por un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos durante la tramitación. "Es lamentable", sostuvo sobre el choque la diputada de ERC Pilar Vallugera, que dijo que no había "justificación" para que dos ministras no lleguen a un acuerdo antes del 7M: "No debemos partir el feminismo". "Pónganse de acuerdo de una vez", comentó desde la tribuna Néstor Rego.

Las derechas aprovecharon, a pesar de que van a dar luz verde al primer paso, para criticar duramente al Gobierno. Cuca Gamarra (PP) acusó a la coalición de dejar libres a agresores sexuales, exigiendo la dimisión de UP del Ejecutivo y que el PSOE los cese. Además, la popular dijo que Pedro Sánchez se esconde detrás de las mujeres. Para ella, la reforma es una "enmienda a la totalidad" y se debe a la "alarma electoral".

Carla Toscano, desde Vox, exigió derogar la ley e hizo un discurso duro contra el Ejecutivo, llegando a decir que las mujeres ahora tienen miedo por las consecuencias de la ley. "Es el Gobierno más dañino y perjudicial para las mujeres", acusó. Ana Oramas (CC) pidió perdón a las víctimas por haber apoyado la ley, mientras que Sara Giménez (Cs) dijo que iba tarde ya con este cambio.