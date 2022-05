Puig remodela el Gobierno valenciano: Marzà, Soler, Pascual y Barceló salen y Arcadi España cambia de cartera

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha confirmado este sábado que el hasta ahora conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, asumirá la cartera de Hacienda; Rebeca Torró será la nueva consellera de Política Territorial, Josefina Bueno la de Innovación, Raquel Tamarit la de Educación y Cultura, Miguel Mínguez Pérez llevará Sanitat, y Raquel Tamarit será titular de Educación, Cultura y Deporte, según informa Europa Press. De esta manera, salen el Consell los socialistas Vicent Soler (Hacienda), Ana Barceló (Sanidad), Carolina Pascual (Universidades), que se suman a la ya anunciada marcha de Vicent Marzà de Compromís.

Así lo ha ratificado en una rueda de prensa celebrada este sábado en el Palau de la Generalitat para concretar la remodelación con el que Puig se ha propuesto dar un "nuevo impulso" al Consell. Los nuevos nombramientos coinciden con las primeras informaciones avanzadas este viernes respecto a las nuevas designaciones.

El hasta ahora conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, asume el área de Hacienda tras la salida del gobierno valenciano de Vicent Soler. La hasta secretaria autonómica de Economía Sostenible, Rebeca Torró, sucede a Arcadi España al frente de la Conselleria de Política Territorial, mientras que la secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, recoge el testigo del titular de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà. Ambas fueron cesadas de sus puestos en un pleno extraordinario a las 20 horas de este viernes para poder ser así nombradas conselleras sin incurrir en incompatibilidades.

A su vez, se confirma también que la exdirectora general de Universidades, Josefina Bueno, es la nueva consellera de Innovación, Universidades y Sociedad Digital, cargo que hasta ahora ocupaba Carolina Pascual. Miguel Mínguez Pérez, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria (Incliva) y profesor de la Universitat de València, sustituirá a Ana Barceló al frente de Sanidad.

Todos estos cambios implican que el nuevo Consell deja por primera vez en mayoría a las mujeres dentro del gobierno valenciano: siete conselleras frente a cinco hombres, tal y como ha destacado Puig durante su comparecencia. Además, este gobierno valenciano mayoritariamente femenino coincide también con la primera vez en la historia en la que todas las sindicaturas de Les Corts están ocupadas por mujeres, tras la designación de la hasta ahora consellera de Sanidad, Ana Barceló, como síndica del PSPV --su predecesor Manolo Mata era el único hombre--.

Puig rechaza que los cambios tengan fines electoralistas: "No gobernamos para las elecciones"

Durante su comparecencia, Puig también ha asegurado que en esta remodelación no hay fines electoralistas sino que se trata de dar un "nuevo impulso" a la acción de gobierno para ir "más allá" y afrontar "una década de oportunidades". "No gobernamos para las elecciones, sino para la sociedad valenciana", ha expresado. El president ha defendido que, con la crisis del Consell, no está "pensando en las elecciones, sino en las nuevas generaciones" y ha defendido, sin "triunfalismos", el trabajo de su Ejecutivo ante una situación "muy difícil". "Por más que la oposición pueda plantear un escenario catastrófico, estamos mejor y queremos ir más allá, a una Comunitat Valenciana más potente", ha señalado.

Preguntado por los plazos en los que se han desarrollado estos cambios, tras la renuncia del portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, Puig ha apuntado que los partidos que forman parte del Botànic han tenido una semana para "tomar sus decisiones" según "entiendan el momento político" y que, en todo caso, las respeta "absolutamente". Asimismo, ha considerado que era "bueno" dar un "nuevo impulso" al Ejecutivo valenciano, aunque la trayectoria del equipo actual era "muy positiva" atendiendo a los indicadores sociales y económicos. "Cambiamos para avanzar en una década de transformación", ha recalcado.

Compromís enmarca los cambios en el Consell dentro de la "normalidad"

La portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Papi Robles, ha enmarcado los cambios en el Consell dentro de la "normalidad" de la gestión del gobierno y ha celebrado que, por primera vez, el Ejecutivo valenciano deja en mayoría a las mujeres. Así ha valorado Robles el nuevo Consell "de la renovación".

Para Robles, "no es tan importante quién hace política sino aquellas políticas que se hacen". En este sentido, ha fijado como principales objetivos del nuevo Consell el "continuar fortaleciendo la sanidad pública, mejorar la educación y ayudar a todas las familias" y ha apostado por "cumplir este año los acuerdos" a los que se llegó el primer año de legislatura del Botànic.