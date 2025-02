Rajoy, en 'El Hormiguero': "Los argumentos políticos han sido sustituidos por el tuit y por el titular"

El expresidente del gobierno español Mariano Rajoy ha asegurado que vendría bien un poquito de urbanidad en el Parlamento, en una entrevista realizada este jueves por Pablo Motos en el programa El Hormiguero de Antena 3 Televisión recogida por EFE. "Falta un poquito de educación y humanidad, el otro día oí a una señora diputada decirle al presidente 'mueva el culo'", ha afirmado al tiempo que ha apuntado que ahora en el Congreso no hay "ni argumentos ni razones" y "han sido sustituidos por el tuit y por el titular".

Rajoy ha hecho una apelación a la concordia, con menos bronca y con más respeto a las instituciones, y ha asegurado que nunca fue partidario de descalificar a ningún adversario, "A veces un chiste es mucho más eficaz políticamente frente al adversario", ha defendido al tiempo que ha recordado que "antes había otro nivel político".

Sobre la dana, y si Mazón tendría que haber dimitido, Rajoy ha contestado que ahora "toca ocuparse de las personas y de la reconstrucción". Y recordó lo que vivió él con el Prestige: "Estuve un mes en Galicia, se aprobó un plan de Estado. Echo de menos eso, un plan de Estado".

En cuanto al fin de la guerra de Ucrania, ha afirmado que le preocupa que no cuenten con Europa: "las negociaciones son entre Trump y Putin. Estados Unidos decide; necesitamos en Europa una política de defensa común, entonces pintaríamos algo en el tema".

El Feijóo tuitero se impone al de 'la política para adultos': el PP baja al barro e imita la estrategia de Vox Ver más

Preguntado sobre si habrá presupuestos, Rajoy ha respondido "que habría que preguntárselo a Puigdemont", al tiempo que ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez solo ha aprobado tres presupuestos en estos años de legislatura. A continuación, respecto al problema de la vivienda, el expresidente del PP ha asegurado que no es fácil de solucionar y que lo más importante es poner suelo y mucha menos regulación, con libertad para que pueda trabajar el empresario.

En la entrevista ha afirmado que se puede ser amigo de alguien que piensa de forma diferente y que "sería absurdo no hablar con la mitad de la población que no piense como tú". "Nadie tiene el monopolio de las virtudes, ni de los vicios", ha sentenciado. Ha contado que estuvo con Trump, que le trató muy bien, que fue una relación correcta: "Nos apoyó en el tema de Cataluña. Estamos para defender los intereses de España, y España tiene que estar con las democracias liberales". Trump le agradeció que no le criticara nunca, aseguró Rajoy.

Preguntado por unas posibles elecciones, según Rajoy, el PP va el primero en todas las encuestas, gobierna en la mayoría de las Comunidades y numerosos ayuntamientos, y está haciendo las cosas bien.