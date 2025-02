El Feijóo tuitero se impone al de 'la política para adultos': el PP baja al barro e imita la estrategia de Vox

"Mi objetivo es servir a los españoles, eso es la política. Lo demás es el plató de televisión, es el tuit, es el ser guay, el tener seguidores, y ser influencer. Yo no quiero ser influencer. Pretendo devolverle a las gentes una generación de políticos adultos". Así se pronunciaba Alberto Núñez Feijóo en la primera entrevista que concedió al diario El Mundo, en marzo de 2022, tras anunciar su candidatura para presidir el Partido Popular tras la defenestración colectiva de su antecesor, Pablo Casado. Tres años después, Feijóo ha hecho una enmienda a sus postulados y ahora pide a sus parlamentarios más presencia en redes sociales para llegar a los más jóvenes y competir mano a mano con Vox en su terreno.

En una reunión celebrada este martes con los diputados y senadores del PP a puerta cerrada, el líder de la oposición reclamó más "espíritu tuitero". Una directriz que ha encendido los ánimos dentro del grupo parlamentario del PP, según se desprende de los chats a los que ha tenido acceso infoLibre. "Cuando llegaron no se podía interpelar en el Congreso al que hablaba en tribuna, ahora parece el Sálvame, no podíamos tuitear de forma creativa, ahora dice que es la solución a nuestro problema de desconexión con los jóvenes", lamentan voces internas de la formación conservadora. "¿De verdad no nos votan porque no tuiteamos bien?", añaden.

Los propios diputados y senadores del PP recuerdan que Feijóo, en privado, les llegó a decir que "prefería una enmienda a los Presupuestos" a "un tuit ingenioso". Un planteamiento que va en la línea de sus declaraciones públicas meses antes de convertirse en el líder nacional del PP, cuando participó en un podcast junto al expresidente socialista Felipe González, en el que llegó a proponer la prohibición del uso de tuiter, ahora en X, en los plenos parlamentarios. "De la misma forma que en clase no puede usted andar mandando tuits, si los quiere usted mandar desde el hemiciclo salga un momento", decía el entonces presidente de la Xunta.

Años antes, tras la llegada de Podemos al panorama político español, Feijóo también cargaba contra la "política de coctelera consistente en la agitación permanente". "Lo trágico es que no saben hacer otra cosa. El tuit sustituye al razonamiento; la provocación, a la gestión. Se impone la tiranía del instante", decía. En el discurso que pronunció en el congreso que lo aupó en Sevilla también apostó por "sacar la política española del enfrentamiento y aseguró que no iba a participar del "entretenimiento infantil" de la política española. Desde el grupo parlamentario del PP hay quien cree que Feijóo está "poniendo de manifiesto una contradicción" que muchos "han sufrido" y que su victoria no dependerá del número de tuits que pongan.

El PP radicalizó su mensaje en redes tras las europeas

Con todo, no la primera vez que la dirección del PP reclama tener más presencia en redes. Tras el resultado de los comicios europeos y aunque el PP presumió en público de haber sido la primera fuerza en votos y escaños y pronosticó el inicio del fin del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Feijóo mostró en privado su sorpresa por el éxito cosechado por el agitador ultra Alvise Pérez con "solo un teléfono móvil" y también trasladó a su círculo más cercano su preocupación ante la irrupción de Se Acabó La Fiesta (SALF) por las posibles consecuencias en unas generales que tendría la fragmentación de la derecha en tres partidos.

El líder del PP llegó a participar en el podcast de Worldcast, creado por el influencer Pedro Buerbaum, para tratar de emular el éxito de Sánchez en la campaña de las generales de 2023, en la que participó en programas como el de 'la pija y la quinqui'. Sin embargo, el conservador no se encuentra del todo cómodo en ese tipo de formatos y por eso cuenta en su dirección con perfiles como el de Noelia Núñez, vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, que está impulsando diferentes iniciativas para acercarse al 'público joven' y con las que busca también mostrar la "cara más humana" de la política, según explican fuentes de su entorno. Núñez ha creado las 'Noecharlas' un formato en el que entrevista, de manera informal, a figuras de peso dentro del PP.

Desde las europeas la estrategia en redes es también más agresiva, tanto en el contenido como en la forma. Además de comparar al actual presidente del Gobierno con un dictador y tratar de acuñar un nuevo término, la Pedrocracia, para situarlo fuera de la democracia, también están utilizando 'memes' y montajes de vídeo de manera recurrente. El último a cuenta del reality de moda, La Isla de las Tentaciones y de su principal estrella, José Carlos Montoya, cuya imagen se ha hecho viral en medio mundo. "Montoya sabe que sois Anita y que así tratáis a los españoles. Gracias por venir, "cariños". Un beso", escribía Núñez a cuenta de la subida del salario mínimo de la que el PSOE presumía en redes con el 'meme' de Montoya corriendo por la playa.

La estrategia en redes del PP —tanto en X como en Instagram y Tiktok— se basa precisamente en ir contra Sánchez y otros miembros del Gobierno sin aportar mayor profundidad, con mensajes cortos y efectistas. Lo que buscan es simplificar un tema político complejo, hacerlo accesible para el electorado y activar emociones inmediatas como la indignación o la burla. Fuentes del PP aluden a los datos de audiencia de las citadas plataformas para explicar por qué es importante acudir a estos formatos ya que señalan que gran parte de los jóvenes menores de 35 años no se informa por los periódicos ni las televisiones, solo por las redes.

La competencia con la ultraderecha para deslegitimar a Sánchez

Este endurecimiento del discurso del PP no puede entenderse sin su competencia directa con Vox y con la aparición del partido de Alvise Pérez. La formación de Santiago Abascal ha demostrado ser muy efectiva utilizando las redes sociales para captar la atención de un electorado joven y conservador a través de un discurso más directo y polémico. Con los datos en la mano, lo cierto es que el PP no consigue conectar con los jóvenes y obtiene sus mejores resultados en las franjas de edad más avanzadas. Según se desprende de los análisis del CIS tanto Alvise como Vox cosechan más apoyos en el grupo de 18 a 24 años que la formación de Feijóo.

Las constantes referencias por parte del PP a que el presidente del Gobierno actúa de forma no democrática, pese a haber sido ratificado por las Cortes Generales, coincide con la estrategia de deslegitimización que llevan a cabo las derechas desde hace años. Es una estrategia que comenzó negando legitimidad a entidades intermedias que dependen del Ejecutivo, como el CIS o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por el mero hecho de que sus máximos responsables sean de la confianza del Gobierno —algo que ha ocurrido siempre, también con el PP en el poder, pero que la derecha sólo cuestiona cuando está en la oposición—. Y que a lo largo del último año ha escalado en intensidad hasta incluir, sucesivamente, al Tribunal Constitucional (TC), la clave de bóveda del sistema, a la Presidencia del Gobierno y también al Congreso de los Diputados.