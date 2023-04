Podemos exhibe músculo frente a Díaz: "Somos muy diferentes a Sumar, pero estamos dispuestas a pactar"

En cinco semanas se celebrarán las elecciones autonómicas y municipales. Unos comicios cruciales para el futuro de la izquierda y de especial relevancia para Podemos, que se juega su presencia en los seis gobiernos de los que ya forma parte: Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Canarias, La Rioja y Navarra. En un momento en el que los morados luchan por sobrepasar la barrera del 5% en algunos territorios, la formación dirigida por Ione Belarra exhibe músculo y trata de proyectar a sus candidatos durante la celebración de la Fiesta de la primavera celebrada este sábado en Zaragoza, el último gran evento del partido antes de las elecciones de mayo.

Conscientes de que las tensiones internas con la vicepresidenta Yolanda Díaz acaparan más titulares que sus logros en el Ejecutivo, no ha habido ninguna alusión explícita a la líder de Sumar, pero sí varios recados. Belarra ha rechazado que la formación morada esté “relegada a la esquina del tablero”, en una alusión velada a Díaz, que en varias ocasiones ha verbalizado que su proyecto pretende ir más allá de esa “esquinita”: “No somos un adorno del PSOE sin capacidad de influir en política. No somos eso y no lo vamos a ser”.

Por su parte, la ministra de Igualdad y número dos del partido, Irene Montero, ha apelado a la unidad de la izquierda pero teniendo en cuenta que Podemos es el “motor” del espacio del cambio. "Después de todos estos años sabemos que no lo somos todo, pero somos el motor de las transformaciones que se están dado en nuestro país y por eso vamos a defender la unidad. Podemos es muy diferente de Sumar, de Más Madrid, de Compromís, somos fuerzas diferentes pero estamos dispuestas a pactar".

Después de que la vicepresidenta segunda dijera durante el acto de su presentación que ella no era "de nadie", Montero ha dejado claro que ella sí es mujer de alguien. "Yo sí soy mujer de, soy mujer de Ione Belarra y soy mujer de Podemos. Estoy orgullosa de pertenecer, de no estar nunca sola. Somos mujeres de, mujeres de nuestros partidos, de nuestros colectivos", ha reivindicado.

El anterior líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha participado en un foro anterior al acto central, ha sido el único en explicitar el malestar que hay con la vicepresidenta segunda. Ha señalado que Podemos se siente víctima de una campaña de "desprecios", "insultos" y "ninguneos" por parte de la vicepresidenta y su entorno, pero que aun así seguirá defendiendo la "unidad" con Sumar para las próximas elecciones generales. Iglesias se mostró comprensivo con "muchos militantes" que, dijo, están "muy dolidos y ofendidos". Pero, a la vez, pidió seguir apostando por “caminar junto” a Díaz, a la que no mencionó de manera expresa.

Belarra y Montero reivindican la fuerza del partido: "Tienen delante al muerto más vivo que han visto en su vida"

Ante un auditorio de 2.000 personas, la secretaria general de Podemos ha reivindicado a su formación como una fuerza “valiente” que “ha roto todos los tabúes” en la izquierda y que “no se calla” ante los temas que son “incómodos”. Belarra también ha realizado un repaso por la historia de Podemos, desde sus inicios en el madrileño Teatro del Barrio a su entrada en el Ejecutivo de coalición. Y ha asegurado que han sido muchos los que “han dado por muerta” a su formación a lo largo de esta década: “Su insistencia en que Podemos se hunde es acabar con el deseo de una fuerza política que ha sido capaz de transformar la indignación en política”, ha asegurado.

La ministra de Igualdad también ha presumido de la fuerza que sigue teniendo Podemos. "Tienen delante al muerto más vivo que han visto en su vida", ha asegurado también en relación a los "sectores mediáticos" que dan por acabado a Podemos. "Nuestros adversarios siempre han sabido quién es Podemos, las cloacas han intentado tocar a cada una de las personas que se han puesto al frente, nos hacen pagar un enorme precio por dedicarnos a hacer política. Pero estamos dispuestas a pagar ese precio", ha zanjado.

Además de Belarra y Montero, también han intervenido en el acto de este sábado Maru Díaz (candidata de la formación a la presidencia de Aragón), Alejandra Jacinto (Madrid), Antònia Jover (Baleares), María Marín (Murcia), Noemi Santana (Canarias), José Luis García Gascón (Castilla-La Mancha), Mónica Rodero (Cantabria) y representantes del Bloco de Esquerra portugués, de la izquierda chilena y de Francia Insumisa, la formación que lidera Jean-Luc Mélenchon.