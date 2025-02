El reparto de menores seguirá criterios como la población o la renta de las comunidades

El texto para el reparto puntual de 4.500 menores migrantes desde Canarias y Ceuta en el que trabaja el Gobierno central y Canarias contará con "prácticamente los mismos" criterios acordados con las comunidades en la sectorial de 2022, como la población o la renta per cápita, con algunas correcciones, según informa EFE.

Así lo ha explicado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar estos criterios para el reparto único de 4.000 jóvenes desde Canarias y 500 desde Ceuta para aliviar los recursos de estos territorios, que en el caso de las islas atienden a más de 5.800 menores.

Fuentes del Ministerio han precisado que, con el texto en el que se trabaja, todas las comunidades autónomas tendrán que acoger a algunos de los 4.500 niños y adolescentes que se pretende distribuir, en mayor o menor medida.

La ministra no ha precisado exactamente cuáles son los criterios acordados y ha pedido dejar trabajar a los equipos de ambos Gobiernos "un poquito más en lo concreto", pero ha señalado que son prácticamente los mismos que los acordados en 2022 con las autonomías: población, renta per cápita, desempleo, el esfuerzo realizado en la acogida y la dispersión de la población.

Ha explicado que se trata de hacer un análisis "lo más científico posible" de la situación y ha subrayado la importancia de tener en cuenta el esfuerzo realizado hasta ahora por las comunidades autónomas en el sistema de acogida, ya que el actual es "bastante asimétrico a nivel territorial".

A preguntas de los periodistas, Rego ha señalado que también faltan por cerrar "los flecos económicos", pero ha reiterado la intención del Gobierno de dotar financieramente este plan "de manera suficiente".

Por su parte Clavijo, ha pedido no perder de vista que este "no es un problema territorial ni político", sino que es "un drama humanitario" y lo más importante es respetar los derechos del menor. Ha puesto como ejemplo que, más allá de los criterios que se pacten, hay otros factores que serán tenidos en cuenta durante la aplicación de este plan, como que los niños más pequeños no sean trasladados para no someterles a un segundo desarraigo y "otro trauma".

El presidente canario ha coincidido con la ministra en la importancia de tener en cuenta el esfuerzo de acogida previo de las comunidades. "Yo cuando algún compañero de alguna comunidad autónoma habla de que está desbordado y tiene 300 y nosotros tenemos 5.800... es que nosotros esas plazas tampoco las teníamos creadas, las hemos tenido que crear a base de decreto de emergencia", ha explicado.