Robles defiende a la directora del CNI con el aplauso de la derecha y las críticas de sus socios

Margarita Robles ha comparecido este miércoles en la Comisión de Defensa del Congreso a petición propia. Lo ha hecho, en teoría, para informar sobre la aprobación de la Brújula Estratégica de la Unión Europea, a lo que la ministra le ha dedicado la mayor parte de su intervención inicial. Pero como era de esperar ha sido el espionaje el que ha copado las intervenciones de los grupos, aunque el presidente de la Comisión, José Antonio Bermúdez de Castro (PP), ha tratado de impedirlo.

Robles ha alabado el trabajo que realiza el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). “Me siento orgullosa de los 3.000 hombres y mujeres del CNI, que este año celebra su 20 aniversario y que han pagado con sus propias vidas el riesgo y el trabajo de defender nuestra paz, nuestra libertad y nuestra seguridad”, ha asegurado la ministra de Defensa. Se trata de un mensaje que ha lanzado tanto en su intervención inicial como en la respuesta a los grupos.

Robles también ha tenido palabras de agradecimiento hacia la directora del CNI, Paz Esteban, pese que antes de entrar a la comisión ha evitado respaldarla expresamente. “La directora del CNI está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad y en la comisión de Gastos Reservados podrá decir lo que considere oportuno, con arreglo a la ley”, ha señalado. Robles ha lamentado que se realicen ataques contra los servicios de inteligencia españoles porque “no se pueden defender”. “Lo que yo no voy a aceptar es que se hagan imputaciones con frivolidad al CNI”, ha zanjado.

El organismo ha estado en el punto de mira político en las últimas semanas, tanto por parte del independentismo (que le acusado de perpetrar el espionaje contra más de 60 dirigentes), como del resto de grupos políticos, especialmente tras conocerse que el pasado año se hackeó el teléfono de la propia Robles y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no se ha descubierto hasta ahora. Sin embargo, la ministra de Defensa ha remarcado que el Ejecutivo no tiene “nada que ocultar”.

Robles ha apelado a la función de los tribunales de Justicia a la hora de esclarecer los detalles del espionaje. “Los que somos demócratas creemos que en una sociedad democrática las responsabilidades, las autorías, los hechos delictivos, solo lo persiguen esos hombres y mujeres del Ministerio Fiscal y de la administración de Justicia, que con arreglo a derecho trabajan y realizan cada día su trabajo. Y por eso cuando es necesario, y se cometen hechos delictivos, siempre este Gobierno, y yo la primera por convicción y por profesión, también vamos a acudir a los tribunales”.

ERC pide la dimisión de Robles y Echenique lo sugiere

La única diputada que ha pedido directamente la dimisión de Robles ha sido la representante de ERC, Montserrat Bassa. "En una democracia plena usted debería dimitir o ser cesada por legitimar el espionaje, culpabilizar a las víctimas y menospreciar con ignorante soberbia a quienes destaparon el espionaje a independentistas, Citizen Lab y The New Yorker. Y no sólo debería dimitir usted, sino que debería haber cascada de ceses y dimisiones", le ha espetado. Sin embargo, a juicio de la ministra, el laboratorio que destapó el espionaje a los líderes independentistas, hace “elucubraciones” al señalar que sólo los Estados pueden utilizar el software Pegasus.

El socio minoritario del Gobierno ha enarbolado un discurso duro a través de su portavoz, Pablo Echenique. El dirigente de Unidas Podemos ha afirmado que el caso Pegasus es "el mayor escándalo" de la España reciente y que "la situación actual es insostenible": "Nos parece evidente que, sea cual sea la autoría, es inevitable que se asuman responsabilidades políticas al máximo nivel", ha concluido el portavoz de Unidas Podemos, que precisamente había empezado su intervención señalando a Robles como "la máxima responsable política" del CNI. "Usted sabe lo que tiene que hacer, no sólo por su dignidad sino también por la dignidad del Gobierno".

Robles le ha pedido "responsabilidad" por respeto también "a sus votantes" y ha lamentado que Echenique haya comparecido en representación de UP, en lugar del portavoz habitual en materia de Defensa, Juan Antonio Delgado. "Siento que no haya venido el señor Delgado, que es un magnífico portavoz de Defensa, un saludo para él. Usted no se ha enterado de que el orden del día era por la Brújula Estratégica y debería importarle mucho".

Otros portavoces como el representante de EH Bildu, Jon Iñarritu, uno de los políticos presuntamente espiados por Pegasus, ha mostrado su "sorpresa" por el cambio de criterio del Gobierno respecto al espionaje. "Ahora se muestran como víctimas, me lo creo y me preocupa, pero es incoherente": "Tienen ustedes una doble vara de medir",ha espetado. Iñarritu ha criticado que el PSOE haya bloqueado, junto a PP y Vox, la creación de una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido. Una decisión que también ha censurado Joseba Agirretxea (PNV), que ha lamentado la "cobardía" de estos grupos: "No podemos obviar que tenemos un escandalo político de altísimo nivel, alguien está siendo espiado. Lo peor de todo es querer ocultarlo y mi partido no lo va a permitir, esto necesita de una aclaración".

El diputado de Junts Per Catalunya, Josep Pagès, ha dejado clara la "absoluta desconfianza" que tiene su grupo hacia el Gobierno y también al CNI. "Usted defiende a los servidores públicos y hay muchos que actúan con responsabilidad, pero en los aledaños de los servicios secretos habitan personajes como Eugenio Pino, Villarejo o García Castaño, que ponen en riesgo los pilares del Estado de Derecho".

La derecha sale en defensa de Robles frente a las críticas de los socios del Gobierno

Como ya había advertido antes del comienzo de la comisión, Bermúdez de Castro ha interrumpido en varias ocasiones a la diputada de la CUP, Mireia Vehí, que ha interpelado directamente a Robles sobre el espionaje. “¿Quién espió?; ¿Van a cargarse a la directora de CNI?; ¿Por qué han tardado un año en investigar el espionaje ya denunció la exministra González Laya?”, han sido algunas de las preguntas lanzadas por la diputada catalana. En este punto, el diputado del PP ha solicitado a Vehí que no pregunte por Pegasus. “Le pido que se ciña al objeto de la comparecencia, el asunto que comenta no corresponde a esta comisión, sino a la de Gastos Reservados”.

El diputado del PP ha asegurado que la ministra “no podría contestar” a esas preguntas, pese que el propio Gobierno se había remitido a la comparecencia de Robles para dar explicaciones sobre el espionaje a líderes independentistas. Vehí ha proseguido su intervención sin citar “la palabra prohibida”, en referencia a Pegasus, a lo que el presidente la ha interrumpido de nuevo. “Me corresponde cumplir las normas que nos hemos dado entre todos. Esta presidencia pretende dirigir el debate de la manera más ecuánime posible”, ha argumentado.

Otro de los diputados que ha salido en defensa de Robles ha sido el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, que le ha recordado que su grupo político ha impulsado una iniciativa para apoyarla. “Debo darle las gracias por ser la única ministra del Gobierno que, con sensatez, plantea algo propio de juristas”, le ha inquirido. Bal también ha solicitado a la ministra de Defensa que respaldase públicamente a la directora del CNI y que no la deje caer “a cambio de tener el apoyo de los socios del Gobierno”. Por su parte, el representante de Vox, Agustín Rosety, se ha limitado a señalar que “poco se espía” a los independentistas.

El portavoz del PP en materia de Defensa, Carlos Rojas, le ha asegurado a Robles que puede contar con “su apoyo” y que este es “leal” y le ha lanzado una advertencia: “No se puede gobernar para España con quienes no la quieren”. A renglón seguido Rojas le ha cuestionado sobre el ministro de la presidencia, Félix Bolaños. "¿Está usted de acuerdo con la rueda de prensa del ministro del 2 de mayo? ¿Le advirtió previamente?”, ha inquirido. A lo que Robles le ha respondido: "Espero que el PP tarde mucho en gobernar".