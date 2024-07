Rovira anuncia la apertura de un expediente por los carteles contra los Maragall y niega una divisón en ERC

La secretaria general de ERC con funciones de presidenta, Marta Rovira, ha anunciado la apertura de un expediente en el canal ético del partido por los carteles de los hermanos Maragall y la enfermedad de Alzheimer y ha negado que existan sectores en la formación.

En un apunte en X la noche de este martes recogido por Europa Press, ha asegurado que los responsables del expediente determinarán "los hechos probados y, si es necesario, las sanciones que correspondan del código de conducta".

"El sistema de garantías es imparcial e independiente de la dirección, como debe ser en una organización democrática. Y esto no va de sectores porque en ERC no hay. El Rovirismo no existe", ha sostenido, destacando que su trabajo hasta el congreso es garantizar las condiciones de democracia interna para que todo el mundo pueda opinar, participar y decidir en términos de igualdad.