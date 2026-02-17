RTVE rechaza las acusaciones de sesgo a 'Mañaneros' y 'Malas Lenguas'

El Consejo de Administración de RTVE ha contestado al Consejo de Informativos de TVE, que acusó de 'sesgo' ideológico y falta de rigor a los programas Mañaneros 360 y Malas Lenguas, presentado por Javier Ruiz y Jesús Cintora respectivamente, con otro informe que le ha trasladado el presidente, José Pablo López, y que ha sido aprobado por mayoría, en el que pide una rectificación a este órgano interno de participación.

Se trata de un documento de diecinueve páginas, que lleva por titulo Hechos verificables que refutan el informe de Informativos de TVE sobre Mañaneros y Malas lenguas, un informe con ocho "hechos verificables" que ha trasladado el presidente al Consejo y que ha sido avalado por once vocales, los propuestos por los grupos que conforman el Gobierno de coalición, frente a los cuatro del PP.

Según el Consejo de Administración, las conclusiones del informe incurren en una "generalización temeraria, metodológicamente indefendible y jurídicamente arriesgada". Lo cree porque para sus consideraciones solo ha analizado trece programas sobre más de 400 emitidas, es decir, cerca de un 3% del total universo. "Con una muestra tan exigua —dice el texto—, y sin acreditar un diseño mínimamente representativo de selección aleatoria, ni un sistema de codificación replicable, ni criterios de evaluación estables, ni control de sesgos, es improcedente presentar como habitual o reiterada una supuesta mala praxis del conjunto de los programas y mucho menos trasladarlo como un identificativo de la Corporación".

Por eso, la mayoría del Consejo de Administración defiende que "un informe construido sobre una muestra mínima y sin garantías metodológicas ni criterios verificables no solo debilita sus propias conclusiones, también compromete la credibilidad del Consejo de Informativos TVE como órgano de garantía".

Pero el órgano de Gobierno cree que lo más grave del informe del Consejo de Informativo es que considere "impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad".

Advierte de que esta "no es una crítica profesional", sino "una acusación que coloca a un medio público bajo la sospecha de estar contribuyendo a la comisión de un delito" de odio, y ello lo lleva a pedir una rectificación "de manera inmediata, clara y proporcional" porque mantener una acusación "de este calibre, sin una sola prueba compromete injustificadamente el honor" de TVE.

Recriminación de competencias

También en el documento se refiere a la responsabilidad editorial de los programas, a la que había aludido el Consejo de Informativos, al que acusa de tener "doble rasero" al defender que, cuando se producen hechos informativos de especial trascendencia, la cobertura debe recaer en sus servicios y no en programas elaborados por productoras. "Ese planteamiento —dice el Consejo de Administración— sería coherente, según sus argumentos, si se fija como principio que los especiales informativos corresponden a Informativos. La regla debería aplicarse siempre", apunta.

Se pregunta, entonces, por qué el Consejo de Informativos no ha denunciado cuando el programa de productora Aquí la tierra ha elaborado especiales sobre los temporales de febrero.Y continúa cuestionándose si existe un "doble rasero" y si "se activa la defensa estricta del ámbito de Informativos solo cuando el contenido es político".

Hay más argumentos en el informe para rebatir una presunta falta de credibilidad de RTVE por "estos programas y sus prácticas" y también por un posible uso de Verifica para "reforzar la tesis del programa" Malas Lenguas: "es una imputación implícita de enorme calado institucional, formulada sin una sola prueba y sin señalar un solo caso concreto que la respalde", señala.

También contesta a las acusaciones sobre una posible falta de diversidad de "voces y la pluralidad" y sobre que el humor de los guiñoles en Malas lenguas solo se utiliza para satirizar a una parte del espectro político. Se trata, según el texto, de una afirmación "falsa, formulada sin matices y sin respaldo empírico" y por ello, en su opinión, "exigiría, para ser mínimamente sostenible, un análisis sistemático del conjunto de piezas humorísticas emitidas".