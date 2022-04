Rufián emplaza a Sánchez a buscar al PP para salvar las medidas contra las consecuencias de la guerra

A veinticuatro horas de que se vote en el Congreso el decreto que despliega el amplio paquete de medidas económicas para paliar las consecuencias de la guerra, el Gobierno sigue sin tener atados los apoyos. El escándalo del presunto espionaje a líderes independentistas amenaza con echar por tierra la colaboración de algunos de los socios claves de la legislatura para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ya ha movido ficha desbloqueando la Comisión de secretos oficiales pero que este miércoles escuchó en la sesión de control emplazamientos a que, a partir de ahora, busque los votos en la bancada de la derecha.

"Nuestra apuesta por el diálogo y la negociación es granítica pero, de momento, pídale el teléfono al señor Casero", le dijo desde el escaño el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en referencia al diputado del PP que con su error propició la aprobación de la reforma laboral tras el voto en contra de ERC. Rufián aseguró en su pregunta al presidente que "la pregunta no es si nos han espiado, sino si esta vez lo ordenaron ustedes", planteó antes de apuntar que "si lo ordenaron es terriblemente grave, pero si no lo ordenaron lo es aún más porque significa que ustedes no han limpiado sus cloacas".

El portavoz de Esquerra afirmó desde su escaño que tiene la sospecha de que al PSOE "no le gusta ERC, Bildu, Compromís, Más País, el Pdcat ni siquiera Unidas Podemos. No pasa nada, tienen una alternativa que es de centro, de centro penitenciario", ironizó en referencia al PP y emplazando al presidente a buscarse los apoyos en la bancada del PP. Pedro Sánchez le contestó que su Gobierno tiene la "firme voluntad de esclarecer los hechos y hacerlo con transparencia y con rendición de cuentas. Hemos demostrado nuestra firme voluntad de diálogo. Le pediría que reconstruyéramos esa confianza", concluyó.

Y mientras Esquerra regatea su apoyo, el PP mantiene su oferta. Su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, recordó al presidente que aún tiene 24 horas para hacer un gesto y aceptar incorporar a las medidas de emergencia para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra alguna o algunas de las propuestas que Alberto Núñez Feijóo le remitió el viernes.

El principal partido de la oposición aplazó su decisión sobre la votación que debe validar o no el real decreto del Gobierno hasta conocer la respuesta del Ejecutivo a sus propuestas. No obstante, el PP se inclina por la abstención, una manera de poner en evidencia la escasa disposición al diálogo por parte de Sánchez y de exhibir responsabilidad en plena crisis de precios.