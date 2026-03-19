Irene Montero hace equipo con Rufián con un acto en Barcelona para “dar certezas a la izquierda”

El próximo 9 de abril el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, participará en un acto en Barcelona junto a la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, que estará moderado por el exdirigente de la formación morada Xavier Domènech y que lleva por título "¿Qué hay que hacer?". Se trata del segundo acto del político catalán tras el encuentro con el portavoz de Más Madrid, Emilio Delgado, el pasado mes de febrero. Según ha podido saber infoLibre, la iniciativa parte de Montero y llega en un momento en el que la izquierda está debilitada a nivel electoral tras los malos resultados cosechados en las elecciones de Castilla y León y Aragón.

¿Por qué hacer este acto ahora? A preguntas de este periódico, Rufián responde. "¿Por qué no? Yo creo que esa pregunta responde muchas cosas en la vida y en política también. Y, sobre todo, porque a mí, a nivel particular, me parece coherente. O sea, yo he conseguido en política cierta repercusión mediática y, si la puedo utilizar para hacer cosas buenas, como humildemente mover un poco el cotarro, pues lo haré, porque me lo creo", señala el portavoz de Esquerra Republicana.

El objetivo, según Montero, es "dar certezas a la izquierda" y que el espacio "recupere la autoestima" y "la confianza" en que "hay que hacer frente a la extrema derecha". "Estoy encantada de hacer equipo con Rufián", apunta a preguntas de este periódico, aunque evita dar detalles sobre cómo se articularía esa candidatura conjunta. El portavoz de ERC confiesa que a él "le gustaría ir con Irene Montero al fin del mundo", cuando se le pregunta por una candidatura de unidad, pero añade que eso es una decisión que compete a los partidos y que son ellos los que "tienen que hablar". "Para mí, Irene sería una gran candidata a todo".

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Rufián, además, nunca ha escondido su admiración por la número dos de Podemos. "Irene Montero te lee las instrucciones de una lavadora y te emociona", relata. "Es una fuerza de la naturaleza, un activo electoral para mí indiscutible y creo que debería liderar muchas cosas", añade. Para el político catalán, que en muchas ocasiones ha defendido públicamente a Montero desde el Congreso, la palabra que la define es "valiente". "Y creo que la izquierda tiene que ser valiente", apunta.

¿Y qué es lo que ha fallado en la izquierda para cosechar los malos resultados en los últimos comicios? "Yo creo que no tenemos un discurso sobre temas incómodos y seguramente con Irene tendré ciertas diferencias, pero no pasa nada por no estar de acuerdo. Al revés, la discrepancia es sana", apunta. "Y creo que la izquierda tiene que hablar de orden, seguridad, de inmigración, no para vincularlos ni mucho menos, sino para hablar de integración, de convivencia y también de derechos y de obligaciones", continúa. Un discurso que, precisamente, va en la línea contraria al diagnóstico ofrecido por Montero y la cúpula de Podemos.

Sobre por qué elegir a Domènech como interlocutor, Rufián señala que el exlíder de En Comú Podem "tenía razón en un momento histórico complicado para tener razón": "Yo me porté mal con él y creo que es bueno recuperarlo para la causa. Me parece un tipo brillante, conviene escucharle siempre", subraya. Rufián también tiene buenas palabras para el ministro Pablo Bustinduy, al que considera "una persona inteligentísima" y cree que "cuanto más cerca esté, mejor".