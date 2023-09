Sánchez acusa a Feijóo de alentar el transfuguismo: "Van a una investidura que no se creen ni ellos"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha acusado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, de alentar el transfuguismo ante su pleno de investidura y ha asegurado que el PP "se boicotea a sí mismo" con su manifestación de este domingo contra la amnistía, informa Europa Press.

"Se están manifestando en contra de un Gobierno socialista. Pues lo siento. ¡Va a haber un Gobierno socialista!", ha dicho en su discurso en la Fiesta de la Rosa en Gavà (Barcelona), en la que también ha intervenido el primer secretario del PSC, Salvador Illa, y la alcaldesa Gemma Badia.

Sánchez ha sostenido que los conservadores van a una investidura "que no se creen ni ellos", y ha añadido que ni el PP ni Feijóo han querido aceptar el resultado de las urnas en las generales del pasado 23 de julio.

El PP se boicotea a sí mismo.



Lo grave es que viniendo de donde venimos, con la Gürtel, con la mal llamada policía patriótica, el Sr. Feijóo apela a la peor de las corrupciones, que es el transfuguismo.



Van de mal en peor.



Pues lo siento, va a haber un gobierno socialista. pic.twitter.com/eZpt6b0bqf — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 24 de septiembre de 2023

"Pasar página" en Cataluña "en el marco de la Constitución"

Sánchez también ha recordado que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de 2017 se produjo bajo el mandato del expresidente del PP, Mariano Rajoy, y ha reivindicando avanzar en el "marco" de la Constitución en Cataluña y en toda España. "Nuestro objetivo es seguir avanzando en derechos y en convivencia. ¿Cuál va a ser el método? El diálogo con los sindicatos, la patronal, los territorios y las fuerzas políticas. ¿Y cuál va a ser el marco? La Constitución", ha dicho e.

Además, Sánchez ha sostenido que los socialistas han apostado por "pasar página" en Cataluña tras el 1-O, trabajando por la convivencia, la concordia y el reencuentro, en sus palabras. Estas palabras llegan tras reiterados llamamientos de ERC y Junts a negociar una amnistía para los encausados por el proceso independentista como condición para facilitar la investidura del candidato socialista.

"Cumplimos la Constitución todos los días"

El presidente en funciones ha reprochado al PP que les acusen de "romper la Constitución" cuando son los populares, según Sánchez, quienes se han negado a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Nosotros no repartimos carnés de constitucionalista ni damos lecciones. Cumplimos con la Constitución todos los días del año. De pe a pa, de la A a la Z", ha dicho.

Lenguas cooficiales

Sánchez también ha celebrado que desde esta semana se pueda intervenir en el Congreso de los Diputados en las lenguas cooficiales, tras el pacto entre PSOE, Sumar y los independentistas para la Mesa del Congreso.

En ese sentido, ha afeado al portavoz popular, Borja Sémper, que defendiera "en euskera el que no se use el euskera en el parlamento de España", y ha reivindicado la importancia del pacto para que las lenguas cooficiales se hablen en la Cámara Baja. "El PP dice que son muy españoles, que son los más españoles y únicos españoles. En realidad, no se preocupan ni por España ni por los españoles", ha afirmado.

Así, ha señalado que los populares votaron en contra de la subida del SMI, la revalorización de las pensiones y la reforma laboral: "El PP solo se preocupa del PP. Esta es la gran verdad".

Asistentes

Sánchez ha llegado a la Pineda de Gavà sobre las 11.40 horas: tras hacerse una foto con una joven, Salvador Illa le ha dado la bienvenida junto a una comitiva del PSC y luego ha entrado en el recinto, entre aplausos de simpatizantes.

En la comitiva estaba la expresidenta del Congreso, Meritxell Batet, que ha reaparecido en la Fiesta de la Rosa tras abandonar la primera línea política y dejar su acta de diputada después de lograr el mejor resultado del PSC en unas generales desde 2008, con 19 diputados.

Además, han asistido la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Lluïsa Moret, la ministra de Transportes en funciones y exalcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez; la alcaldesa de L'Hopitalet, Núria Marín, y la de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon; la portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, y otros diputados del grupo socialista.