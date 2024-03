Sánchez responde a Ayuso, que reivindica el Día del Hombre: "Es presidenta gracias a la lucha feminista"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado este viernes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras sus declaraciones preguntándose por el Día del Hombre y ha señalado que si es presidenta "gracias a la lucha de las mujeres".

"Me ha llamado mucho la atención una declaración que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo poco menos que había que aprobar también un día del hombre. Si la presidenta Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid también es como consecuencia de la lucha de muchísimas mujeres que hasta incluso perdieron la vida para empoderar a las mujeres y reivindicar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, también en el ámbito político", ha asegurado Sánchez en rueda de prensa en el Palacio de La Moneda, en Chile.

Asimismo, ha destacado que las declaraciones de Ayuso "desmerecen" y que "no paga justo tributo a todas aquellas mujeres que durante muchísimos años en silencio y ante el rechazo de la mayoría social en esos momentos, que eran fundamentalmente hombres, trabajaron muy duro para que ella se pudiera presentar a las elecciones y pudiera ser elegida, en este caso presidenta de la Comunidad de Madrid".

En concreto, Ayuso ha criticado este viernes en el acto institucional del Ejecutivo autonómico por el Día de la Mujer la "revolución feminista", que a sus ojos "sustituyó" al feminismo originario y "orquestó el ataque al hombre, a la familia, a la madre y a la maternidad".

"No sé cuándo es el Día del Hombre para hablar de todo esto, yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días, no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas", ha agregado.

Por otro lado, Sánchez ha hecho alusión a la unión del PP y Vox en gobiernos municipales y autonómicos. En este sentido, ha criticado a la formación de Santiago Abascal, que "se salió del Pacto de Estado contra la Violencia de Género" y que ha hecho de la violencia de género una de sus "principales armas de oposición".

Ayuso pregunta en un acto sobre el 8M "cuándo se celebra el día del hombre" Ver más

Asimismo, ha recordado que Vox ha negado la existencia de la violencia de género y que incluso no la ha identificado "como una causa de derechos humanos sino como una causa partidista y por tanto ideológica y por tanto compatible".

Igualmente, ha lamentado que recientemente algunos ayuntamientos están censurando obras teatrales, culturales, "por el mero hecho de defender la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres".

"Puede parecer pequeño, minoritario, anecdótico, pero creo que es absolutamente inaceptable y que hay que poner pie en pared y responsabilizar, no solamente a la ultraderecha, sino a esos socios necesarios, en este caso el Partido Popular, que permite que se hagan estas, estas, que sucedan estas cosas en nuestro país", ha explicado.