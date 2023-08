El director de 'La infamia', obra contra la pederastia censurada en Toledo: "Vox cancela de manera fascista"

"Se te queda el cuerpo del revés porque parece que has viajado cincuenta años atrás, cuando existía realmente la censura. No había vivido nada así hasta que Vox ha empezado a entrar en los ayuntamientos y ha empezado a cancelar de esta manera fascista". Así de tajante se muestra en conversación con infoLibre José Martret, director de La infamia, la obra teatral de la activista y periodista mexicana Lydia Cacho que ya no podrá disfrutarse en Toledo por una decisión unilateral del nuevo equipo municipal comandado por PP y Vox.

Un nuevo caso de censura en este goteo constante que no cesa desde que la ultraderecha accedió a las instituciones tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Otro atropello que en esta ocasión pretende llevarse por delante a una mujer, Lydia Cacho, que ha luchado durante toda su vida contra la violación de los derechos humanos a través de sus investigaciones periodísticas, en las que ha desafiado y denunciado a mafiosos, políticos o empresarios multimillonarios que atacan, abusan, compran, violan o asesinan a mujeres, niñas y niños mexicanos.

Cacho presentó en 2005 el libro Los demonios del Edén, un amplio estudio en el que denunciaba una red internacional de pedofilia y explotación sexual de niños y niñas, de entre cuatro y catorce años de edad, organizada desde Cancún por el empresario hotelero Jean Succar Kuri, que surtía de pornografía infantil a otros poderosos empresarios y políticos mexicanos y extranjeros. A los pocos meses de la publicación, un dispositivo policial 'legal' secuestró a la periodista frente a sus oficinas en Cancún. En ese momento arrancó un viaje en coche que duró más de veinticuatro horas en el que cruzó el país sufriendo continuas torturas y amenazas de muerte.

Ahora, exiliada en España, sufre también otro tipo de persecución a través de la censura de la ultraderecha. "¿Qué están censurando?", se pregunta Martret, quien acto seguido se responde a sí mismo, tras remarcar que le parece "inconcebible" que esto esté pasando: "Evidentemente, hay una mirada feminista. Hay una mujer que lucha contra todo eso y que lucha contra un patriarcado mexicano que está claramente muy establecido allí. Pero es que ella es una mujer que lucha contra las redes de pederastia".

Porque La infamia, en palabras del propio director, cuenta "la tortura que sufrió una periodista y activista defensora de los derechos humanos en México, Lydia Cacho, por publicar un libro en el que denunciaba una red de pederastia organizada por grandes empresarios y políticos mexicanos". "Debido a esa publicación, la policía del estado de Puebla, en México, secuestra a Lydia con intención de asesinarla y que desapareciera su cuerpo, que es una práctica que por desgracia ya sabemos que funciona mucho en México. No olvidemos que desde el 2000 han sido asesinados más de 160 periodistas y muchos están desaparecidos".

Gobierno PP/VOX cancela la obra La Infamia en Toledo.



El pasado 15 de Julio el PP pacta con VOX para gobernar la Diputación de Toledo, donde el PSOE fue el partido más votado. Inmediatamente desaparecen la concejalía de igualdad,

🧵👇 pic.twitter.com/nMTcUkmNaq — ⒿⓄⓈⒺ ⓜⒶⓇⓉⓇⒺⓉ 🏳️‍🌈 (@josemartret) 31 de julio de 2023

Para Martret, el problema no viene del PP, pues La infamia se estrenó en diciembre de 2021 en el Teatro Español de Madrid. "El problema llega cuando el PP se une a Vox, porque ahí llega la censura", denuncia, aprovechando para remarcar que la cultura "cambia la vida de las personas". "A mí la cultura me ha cambiado la vida. Cuando era un adolescente y necesitaba respuestas a muchas cosas que me estaban pasando las encontré en el cine, en los libros, en el teatro, en la música. Ahora ellos están impidiendo que la cultura llegue abiertamente a todo el mundo", lamenta, afirmando que esta obra no va poder verse en Toledo "por una decisión política".

La representación de La infamia en Toledo estaba prevista para el próximo 15 de diciembre en el Teatro de Rojas. Así estaba acordado con el anterior gobierno municipal socialista, en la oposición tras los comicios de mayo. Al llegar al poder, PP y Vox eliminaron la concejalía de Igualdad y ahora alegan falta de presupuesto para eliminar esta obra de la programación de la ciudad. "No hay dinero para gastarnos 9.000 euros casi en una obra de teatro, cuando hay otras muchas cosas que cubrir y que no vamos a dejar desatendidas, no tenemos unos recursos ilimitados", ha declarado la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, del PP.

"Nos enteramos ayer porque desde Asuntos Sociales de Toledo mandaron un email a la distribuidora de la obra diciendo que se cancelaba por falta de presupuesto. No se decía nada más", relata el director, remarcando que el presupuesto fue asumido por el anterior consistorio, como es habitual en el sector en manera de preacuerdo, dejando para una fecha más cercana a la representación la firma del contrato definitivo. "Cuando el nuevo ayuntamiento ve lo que hay programado previsto decide cancelar la función", apostilla.

Descarta así Martret la excusa de la falta de presupuesto ya que, tal y como explica, no se les ha dado ninguna alternativo: "Puede ser que en un ayuntamiento, de repente, se caiga una partida que tiene para algo, pero con la voluntad de programar se llama a la distribuidora para cambiar la fecha a la espera de que llegue otra partida de dinero. Puede haber ese juego de retrasar, pero aquí no ha habido voluntad de nada. Aquí solo ha habido voluntad de cancelar y censurar La infamia".

La infamia ha cosechado numerosos premios en su andadura por los diferentes teatros de España durante dos años. La obra fue finalista al premio al mejor espectáculo teatral y, además, sus dos actrices protagonistas, Marina Salas y Marta Nieto, fueron galardonadas con el Premio Max a Mejor Actriz en la edición de este 2023. "Nosotros seguimos con los bolos de La infamia. Llevamos dos años haciendo la obra por muchas plazas de España. La infamia seguirá, hay más bolos cerrados", remacha Martret.