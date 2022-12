Sánchez critica al PP y a Vox por el choque de poderes: "Si necesitan bloquear el Parlamento, van y lo hacen"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha criticado que el único planteamiento del PP sea pedir elecciones anticipadas "todos los días y para todo" mientras están bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional (TC), recoge Europa Press.

"¿Hay pandemia? Elecciones anticipadas. ¿Hay un volcán en la Palma? Elecciones anticipadas. ¿Putin ataca Ucrania? Elecciones anticipadas todos los días y para todo", ha lanzado Sánchez en un acto del PSOE en Valencia, junto al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

En cambio, ha explicado, cuando alcanzan el poder "no las quieren ni anticipadas ni retrasadas" porque entonces buscan "mantener en sus puestos a aquellos que ellos nombran" y por ello están bloqueando ahora la reforma del CGPJ y del Tribunal Constitucional. "Y si para eso necesitan bloquear el Parlamento, van y lo hacen, no se cortan un pelo. Así entienden la derecha y la ultraderecha la democracia", ha afirmado Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha reprochado al PP que continúe bloqueando la renovación del TC, un órgano que toma decisiones "muy importantes", por lo que "es a todo punto razonable que esas decisiones las tomen con plena legitimidad y plenas facultades de sus competencias", y no con un mandato caducado como ocurre en la actualidad.

Sánchez también se ha preguntado "qué pinta" el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "en todo esto", a lo que ha respondido que la actual dirección de los conservadores "son conscientes" de que tienen un "contrato temporal y precario" y que si no obedecen "les va a pasar lo mismo" que a Pablo Casado y a su dirección. "No veo grandes diferencias entre esta dirección del PP y la anterior. Antes me llamaban felón y ahora, dictador", ha asegurado.

Al PP "nunca les ha importado ni Cataluña ni España ni la Constitución"

En otro punto, Sánchez ha hecho hincapié en el asunto catalán asegurando que el Ejecutivo está resolviendo el problema en la comunidad autónoma frente a la gestión del Partido Popular que, ha comentado, "no tienen alternativa" a una apuesta por la convivencia porque "nunca les ha importado ni Cataluña ni España ni la Constitución".

En este sentido, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los españoles y, en particular a los catalanes, insistiendo en que se va a cumplir con la Constitución y se va a resolver el "problema en Cataluña". "En Cataluña por fin prima la concordia y aquí estamos cumpliendo con la Constitución todos los días y en todos los territorios. Solo hay un partido político que la incumple y es el PP. Por tanto, lecciones ninguna", ha reclamado.

"Nosotros no somos ni más ni menos españoles que ellos. No damos lecciones ni queremos que nos den lecciones de constitucionalismo", ha apostillado.