Sánchez defiende su gestión ante la crisis frente a un PP al que le “tiemblan las piernas” ante Vox

57 minutos de discurso. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mandó un mensaje claro de defensa de la gestión de la coalición para salir de la dura situación económica, marcada por la pandemia y la guerra de Ucrania, frente a un PP al que le “tiemblan las piernas” con Vox y que apuesta, a su juicio, por la “fracasada receta neoliberal”.

Sánchez compareció este martes, a petición propia, en el Congreso de los Diputados para explicar la última reunión del Consejo Europeo. El presidente se ha marcado durante este año electoral exponer mucho su gestión y comunicar todo lo que se ha hecho de cara a los comicios del 28 de mayo (autonómicos y locales) y las generales de noviembre o diciembre.

El dirigente socialista siguió en la estela del discurso que dio en el foro de Davos la semana pasada, ahondando en que se han aplicado recetas sociales y justas frente a las de hace diez años. Incidiendo, por ejemplo, en que es de “sentido común” que las entidades financieras hagan un esfuerzo en estos momentos.

Un discurso muy político

El presidente no hizo ningún anuncio durante su primera intervención en la Cámara Baja, pero quiso lanzar un discurso muy político confrontando los dos modelos económicos. Asimismo, remarcó en varias ocasiones que España lidera soluciones a nivel europeo como el mecanismo ibérico (criticando a aquellos que lo tacharon de “timo ibérico). “Hoy España exporta soluciones”, agregó ante la Cámara.

El socialista aprovechó el discurso para advertir de los movimientos que en Estados Unidos, Brasil o España buscan retroceder de época, algo que, sin citarlo concretamente, lo hiló con lo que ha pasado en Castilla y León. “Les digo que no lo van a conseguir: los derechos conquistados no se cuestionan. Se acatan y se defiende”. A su juicio, en relación al PP, a otros “por miedo y cálculos electorales les tiemblan las piernas”. Con esta promesa: “Al Gobierno jamás le va a temblar la mano, y no vamos a ceder”.

En referencia al Consejo Europeo, Sánchez volvió a mostrar el total apoyo a Ucrania: “Hemos estado y vamos a estar a su lado”. Lo que no aclaró el presidente es si España mandará tanques Leopard como otros países, tras la petición ucraniana, sin el paraguas de la Unión Europea.

La UE centró buena parte de su discurso, remarcando en buena parte el liderazgo de España en algunas decisiones: "De esto se trata, se trata de batallar, no de bajar la cabeza, ese es el factor decisivo". "Otros aceptaron sumisos una doctrina de reproche moral contra nuestro país y el sur de Europa, importando rescates bancarios mientras hoy España exporta soluciones como la solución ibérica", añadió. Este es uno de los fuertes que va a vender el presidente durante este ciclo electoral: una actuación que ha calado en Bruselas en muchas propuestas y pensando en la mayoría social frente a la élite.

“Vamos a poner todos los recursos del Estado al servicio de la mayoría y no a la minoría de poderosos”, resumió Sánchez, que recordó algunas de las medidas puestas en marcha en esa dirección como la subida del salario mínimo y el incremento de las pensiones. “Esta vez habrá justicia social y estamos empeñados en reconstruir esa cohesión social quebrada”, sostuvo el presidente.

Este estilo impregnó todas sus palabras: “Gobernar es elegir y el Gobierno elige proteger a la gente”. Pero su camino, subrayó, va acompañado también de datos, como los del número de empleados (más de veinte millones) y el crecimiento superior al 5% del PIB en 2022. Y queda “mucho por hacer”, sostuvo el jefe del Ejecutivo, en un claro mensaje a su intención de conservar La Moncloa pese a los intentos del PP de parecer que ya se está en una legislatura del “pato cojo”.