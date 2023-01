El PSOE ve un cambio de paradigma electoral: la economía dará votos a Pedro Sánchez

Cuando llegaban las elecciones y la economía centraba la campaña… el PSOE sudaba frío. Un tema siempre favorable al Partido Popular, que ha cultivado durante años una imagen de buen gestor ante la opinión pública. Ese “que se hunda España, que ya la levantaremos” o la manida expresión del “milagro económico”, que se arrogaron tanto José María Aznar como Mariano Rajoy.

Pero en el PSOE están seguros de que eso ha cambiado en estos nuevos tiempos políticos. Este 2023 será un auténtico torbellino electoral con las municipales y autonómicas del 28 de mayo y las generales posteriormente. Y, según varias fuentes de La Moncloa y del PSOE, será precisamente la economía el principal baluarte con el que se presentará Pedro Sánchez.

Sostienen los socialistas que los ciudadanos valorarán precisamente la gestión tan diferente que se ha hecho durante estos años, con crisis como el coronavirus y la guerra de Ucrania, frente a las medidas de “sufrimiento” y austeridad que se aplicaron durante la administración de Mariano Rajoy.

“Vamos ganando la batalla de los datos”, señalan desde el cuartel general del PSOE en la calle Ferraz. A pesar de los momentos de incertidumbre económIca y reconociendo las dificultades, en el núcleo de poder socialista se subrayan hechos como que España tiene la menor inflación de la zona euro. Además, se fijan mucho en las cifras de empleo (por encima de la época anterior a 2008) y con el número de parados más bajo en 15 años.

“¿Por qué no habla ya el PP de economía? ¿Por qué no quieren el tema en el centro del debate político?”, se pregunta retóricamente un miembro del Gobierno. Y eso es lo que quieren principalmente en La Moncloa y Ferraz: hablar de cómo se han afrontado estos años y poner en valor las medidas.

"Con todo lo que ha pasado, no nos ha dado tiempo a explicar"

En La Moncloa dan casi por cerrada la fuerte agenda legislativa que se ha desarrollado durante estos años. Ahora la orden a todo el partido es muy clara: “hacer pedagogía”. Y esto es lo que está pidiendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los suyos, según fuentes conocedoras de la apuesta estratégica. “Ahora toca explicar y explicar. Con todo lo que ha pasado hasta ahora no nos ha dado tiempo a eso”, confiesa un cargo del partido que ha mantenido conversaciones recientes con el jefe del Ejecutivo.

Y desde el núcleo de poder socialista se ha solicitado a todos los cargos que lo hagan “por toda España”. “Sabemos gestionar la economía y resolver los problemas de la gente”, apostillan fuentes socialistas, que refuerzan que este tema será el que marque principalmente el ciclo electoral, y no otras cuestiones que intenta poner la derecha en el centro de la diana como Cataluña.

“El presidente es optimista. Lo veo muy bien, muy fuerte”, comenta otro cargo del partido. Las encuestas publicadas este principio de mes siguen dando al PP por delante ligeramente. El sondeo de 40 DB para El País y la Cadena Ser conocido este lunes indica que la crisis institucional ha beneficiado a los populares, que ganaría hoy con dos puntos de diferencia y 122 diputados (frente a 109 del PSOE).

En Ferraz reconocen que esto se debe principalmente al debate sobre la sedición y la malversación, pero creen que se trata de un desgaste “puntual”. En la sede del PSOE sostienen que las encuestas reflejan ahora mismo que el PP y los socialistas son dos coches que salen a una carrera desde la misma posición y que depende de cada mes para que uno esté un poco más adelantado que el otro en los barómetros. Pero hacen una lectura más profunda y se agarran, desmenuzando los datos, a que están por delante, por ejemplo, en intención directa de voto y en simpatía.

Además, los expertos en encuestas en Ferraz analizan que el electorado del PP está “hipermovilizado” en estos momentos, mientras que los apoyos del PSOE todavía no se han despertado del todo (la izquierda suele zarandearse más conforme se van oliendo las urnas) y que todavía tienen que hacer un trabajo para alejar de la abstención a algunos de los suyos.

La maquinaria electoral, a todo tren

Por eso se ha puesto ya en marcha la maquinaria en Ferraz con la creación desde este mismo lunes del comité de campaña para el 28 de mayo. El gran director de la orquesta será Santos Cerdán, el discreto secretario de organización que asume la coordinación general de la campaña. El otro gran pilar para la cita será la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que será la coordinadora del comité de estrategia.

Tendrá también un papel relevante Pilar Alegría, quien ejercerá como portavoz de la campaña. Además, quiere cerca Pedro Sánchez a Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y a Guillermo Fernández Vara, para llevar directamente los temas de las candidaturas municipales y autonómicas. Puestos clave ostentarán en este órgano Javier Izquierdo (acción electoral), Andrea Fernández (igualdad), Ion Antolín (comunicación) y Juan Francisco Serrano (organización). Mucha importancia se le da a la vez al papel que tiene que jugar Pilar Cancela, al frente de la coordinación de la campaña exterior, ya que este año ya está vigente el cambio en el voto rogado (lo que llevará, por ejemplo, a que haya una bolsa de más de dos millones de votos en el extranjero).

El presidente, según fuentes socialistas, tendrá una “implicación máxima” durante la campaña del 28 de mayo. Ya este sábado estará en un gran acto en Sevilla para apoyar al alcalde y candidato socialista, Antonio Muñoz. La capital de Andalucía es la mayor plaza gobernada por el PSOE actualmente y tiene una importancia vital para el partido. El sábado 21 irá a respaldar a Óscar Puente a Valladolid y se está trabajando también en un formato parecido durante este mes junto a Carolina Darias en Las Palmas. En abril tendrá lugar una gran convención municipal.

Lo que no habrá es una convención autonómica. Desde Ferraz niegan que esto se deba a que algunos barones no quieran aparecer junto al presidente del Gobierno, sino que señalan que dejan a cada federación la posibilidad de hacer una en su territorio contando siempre con el “máximo apoyo” desde el cuartel general. Y sostienen fuentes de la dirección que no será un problema Cataluña durante las campañas de este año, sino que se podrá presentar como un activo del Ejecutivo el haber cambiado la situación de 2017 por una de convivencia actual.

“Vamos a por todas”, resumen en el PSOE, que vuelve a confiar en el manual de resistencia que ha desplegado durante estos años su líder. Y, por ello, se lanzarán en los próximos días a la calle con una campaña para poner en valor medidas como la revalorización de las pensiones efectiva desde el 1 de enero (subida de un 8,5% en el caso de las contributivas), el cheque de 200 euros para familias con ingresos inferiores a 27.000 euros y la supresión del IVA en los alimentos de primera necesidad. En Ferraz rememoran la sintonía de sus propuestas con la UE, como el tope al gas, lo que creen que es otra buena carta de presentación ante los votantes.

Medidas y pedagogía, dejando atrás las leyes más polémicas. Esta es la hoja de ruta para el año electoral. Y sin pretensión de adelantar los comicios generales, como confirmó este lunes la portavoz del PSOE, PIlar Alegría, tras las reflexiones lanzadas por Pablo Iglesias de que Pedro Sánchez podría instalar las urnas antes de lo previsto.

El PSOE se siente cómodo ahora explicando lo que ha hecho y cree que los ciudadanos lo valorarán en las urnas. Pero fuentes del partido comentan que no será tampoco fácil esto, ya que el PP va a intentar contrarrestar este relato, “poniendo en duda hasta los datos”. Un ejemplo lo dan con las acusaciones de los populares respecto a las cifras de empleo. Y lamentan que ese “panorama negro” y ese “apocalipsis” que dibuja Génova 13 también cala en capas de la sociedad.