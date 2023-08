Sánchez deja vía libre a una investidura fallida de Feijóo para retratar su “fracaso” y desactivarlo

El Palacio de la Zarzuela, epicentro de la política española durante 48 horas. Y Felipe VI debe tomar este martes por la tarde una de las decisiones más complicadas desde que accedió al trono: quién será el candidato a un primer intento de investidura con Alberto Núñez Feijóo (PP) y Pedro Sánchez (PSOE) en la pista de salida.

Los dos políticos han expresado desde el 23 de julio que quieren intentarlo, pero sólo Sánchez tiene verdaderas posibilidades de lograr hacerse con La Moncloa tras armar una mayoría en la Mesa del Congreso. Pero, pese a que la calculadora no alumbra los votos necesarios, en la sede de Génova 13 siguen con el discurso de someterse a las votaciones.

Los socialistas, no obstante, planean dejar vía libre a una investidura "fake”, según fuentes del partido, de Alberto Núñez Feijóo y sostienen que no van a presionar al monarca para que fuerce una investidura de su candidato. Pero detrás de este movimiento, y a la espera de que el rey decida en función de lo que le digan en privado Feijóo y Sánchez, está el convencimiento en Ferraz de que esta votación retratará el “fracaso” del líder del Partido Popular.

Y una votación fallida que podría llegar pronto, ya que el PP ha mostrado en público que le gustaría un primer intento rápido. La idea de los populares es que empiece a correr el reloj, ya que una primera investidura abre un periodo de dos meses para que algún candidato lo logre. En caso de que nadie obtenga los votos, habría que ir a generales. Si el primer intento, por ejemplo, se produjera la semana que viene, esa repetición electoral se produciría poco antes de la Navidad (sobre el 17 de diciembre).

"Si necesita un tercer tropiezo, no le quitaremos la idea"

En el PSOE no quieren presionar al monarca, reiteran varias fuentes cercanas al presidente, “como hace a diario el Partido Popular”. El diagnóstico que trasladan en la cúpula socialista es que Feijóo “ha fracasado”, pero “si el rey decide proponerlo, lo vamos a respetar”. El convencimiento es que sólo Sánchez puede materializar los apoyos necesarios: “Vamos a trabajar para conformar el único gobierno posible que es la mayoría que se reflejó en las urnas y que es la expresión de una España progresista, plural y diversa”.

Además, en Ferraz creen que una investidura fallida de Feijóo retratará la situación de un PP que ha autoalimentado el relato de que quiere ir a la votación y que podría lograr los votos del PNV (algo que ha sido rechazado de manera rotunda por los nacionalistas vascos durante esta semanas en varias ocasiones). Lo señalan así las fuentes: “Si él necesita de un tercer tropiezo para darse cuenta de la realidad que le rodea, no seremos nosotros los que le quitemos esa idea”.

“Tuvo el 23 de julio, la constitución de las Cortes y la Mesa del Congreso... Parece que necesita más información. Si tiene que ser una investidura fake, allá él. Todo el respeto a la decisión del rey, naturalidad en esta cuestión y ninguna presión al jefe del Estado”, indican desde el PSOE, donde dejan claro que no se van a dar codazos ni van a entrar en una competición por ir primero a la investidura.

La foto del "fracaso" de Feijóo

Lo que tienen claro en el PSOE es que sólo ellos pueden lograr armar la mayoría y Sánchez traslada en privado a los suyos que no quiere ir a una repetición electoral. Para buscar esa investidura, aplicarán la misma fórmula con la que se negoció la Mesa del Congreso: “Prudencia, diálogo y discreción”. Si Feijóo no logra esa investidura, se materializará ante la opinión pública que sólo puede lograrlo el presidente en funciones.

Para los socialistas, es muy importante lo que pasó en la votación de la Mesa, cuando el PP ni siquiera logró los votos de Vox y sólo sumó a sus 137 los dos diputados de UPN y de Coalición Canaria. Como dicen en Ferraz: “Feijóo entró con 172 diputados y salió con 139”. Además, en las últimas horas el partido de ultraderecha de Santiago Abascal ha dejado en el aire su apoyo a Feijóo y exige explicaciones de lo que sucedió el pasado jueves en la Cámara Baja.

También dirigentes socialistas comentan que una investidura fallida puede provocar un fuerte malestar dentro del Partido Popular, con un Alberto Núñez Feijóo sin capacidad de lograr la Presidencia y defraudando las expectativas de cargos del partido que creían que la operación de derribar a Pablo Casado serviría para llegar al Ejecutivo. Además, muchos socialistas creen que Isabel Díaz Ayuso y sus apoyos se están preparando para hacerse con la formación.

Díaz muestra su respeto a la decisión que tome el rey

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, estuvo este lunes con el rey en la ronda de consultas. No quiso desvelar la conversación con el rey, pero sostuvo ante los medios que respeto “absoluto” a la decisión que adopte Felipe VI. Para ella, una investidura de Feijóo sólo responde a un movimiento dentro de las propias derechas pero que está “aislado” y no será posible.

Díaz sólo ve posible un Gobierno progresista y se mostró convencida de que se logrará. Lo que trasladó también es que la negociación será difícil, pero hay voluntad. Asimismo, comentó que debe haber un Ejecutivo “cuanto antes” para responder a las necesidades de la ciudadanía, ya que ahora está en funciones. Por lo tanto, dibujó un escenario de no apurar el límite de dos meses que fija la Carta Magna. La también ministra de Trabajo apuntó asimismo que varias formaciones no van a la ronda de consultas (ERC, Junts, EH Bildu y BNG).

Esto puede llevar a que Felipe VI adopte la decisión de proponer a Feijóo. Durante la jornada de consultas del lunes con el rey, dos formaciones mostraron su apoyo a Núñez Feijóo: UPN y Coalición Canaria. Pero sólo son dos diputados en total, por lo que la cuenta sólo le da 172 al expresidente de la Xunta, con los 137 del PP, los 33 de Vox (si al final lo respaldan) y estos dos. Eso es insuficiente frente a la mayoría de 178 que armó el PSOE para la Mesa del Congreso que pasa también por Sumar, ERC, EH Bildu, Junts, BNG y el PNV.

El PNV ve "precipitada" la ronda y apunta a que no haya candidato

Los de Aitor Esteban rechazan aliarse con el PP y Vox, pero consideraron este lunes “precipitada” la ronda de consultas del rey. Una de las posibilidades que dejaron los peneuvistas sobre la mesa es que el rey no proponga a ningún aspirante el martes por la tarde al ver que ninguno tiene todavía los apoyos suficientes, pero ningún partido públicamente ha compartido esta posición.

En estas últimas horas antes de ir a ver al rey, el PP firmó con Coalición Canaria un acuerdo para la investidura. Pero esto no significa que CC no pueda apoyar un Gobierno de Pedro Sánchez, ya que la diputada Cristina Valido afirmó que no descartan una negociación con el PSOE con dos condiciones: cumplir con la agenda canaria y materializar las inversiones que se pactaron en los presupuestos generales de este año.

Todo está en manos ahora del rey, que tomará la decisión, como le obliga el artículo 99 de la Constitución, tras la ronda de consultas. Santiago Abascal estará este martes a las diez y media de la mañana en el palacio, mientras que Pedro Sánchez acude a las doce del mediodía. Núñez Feijóo cierra a las 16 horas. Previsiblemente por la tarde Felipe VI anunciará en un comunicado su decisión tras reunirse con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que debe fijar la fecha de la investidura.