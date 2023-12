Sánchez dice al PP que no hay "excusas" para bloquear el CGPJ y Feijóo le acusa de ir contra la Constitución

El bloqueo del poder judicial ha protagonizado el acto en el Congreso de los Diputados para conmemorar el Día de la Constitución. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han lanzado acusaciones cruzadas sobre la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que este lunes cumplió cinco años caducado. Mientras el líder del Ejecutivo ha señalado que "se han acabado las excusas" de los conservadores para no desbloquear la situación, el presidente del PP ha señalado que el Gobierno pretende "controlar el Poder Judicial".

Sánchez ha hecho estas declaraciones después de que el PP propusiese hacer la renovación a la vez que una modificación legal para cambiar el sistema de elección de los vocales y el Ejecutivo lo rechazara. En este sentido, Sánchez ha reiterado su negativa a este último ofrecimiento y ha pedido a Feijóo que acceda a pactar la renovación de los vocales. Hasta ahora, ha criticado, lo que hacen los conservadores es "bloquear e incumplir" el mandato constitucional. Por ello, Sánchez ha solicitado al conservador que haga suyo el refrán que dice que "antes que la devoción es la obligación".

El jefe del Ejecutivo ha reclamado así al PP que si quiere mostrar devoción por la Constitución y señalar que es el partido que la defiende, lo primero que tiene que hacer es cumplir las obligaciones que le indica. Además ha pedido nombrar nuevos vocales "durante esta legislatura". En la misma línea ha asegurado que "tiende la mano" a Feijóo para llevarlo a cabo y ha afirmado que ambos estarían haciendo "política de Estado, alta política" y además servirían a los ciudadanos que son los principales afectados por el deterioro de la Justicia que supone el actual bloqueo.

Feijóo acusa a Sánchez de querer "controlar el Poder Judicial"

Por su parte, Feijóo le ha emplazado a "cambiar" su postura porque, ha asegurado, el objetivo del presidente del Gobierno es "controlar el Poder Judicial". Según ha insistido, él no puede ser "cómplice del control de las instituciones del Estado".

En declaraciones a los periodistas, Feijóo ha señalado que el proyecto del PP pasa por "garantizar la independencia del Poder Judicial" mientras que "el proyecto del Gobierno es controlarlo". "Espero que el Gobierno vaya cambiando su postura, porque defender la independencia del Poder Judicial es lo que defiende la Constitución", ha advertido.

En este punto, ha insistido en que espera que puedan "avanzar" para llegar a un acuerdo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato lleva cinco años caducado. "Yo no puedo ser cómplice del control de las instituciones del Estado", ha manifestado, tras censurar nombramientos como el del fiscal general del Estado, los de un exministro y una exalto cargo de Moncloa como miembros del Tribunal Constitucional, o de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado.

"Dique" del PP "en favor de la independencia del Poder Judicial"

Feijóo ha señalado que hay "tantas muestras de control político de las instituciones del Estado" por parte del Ejecutivo de Sánchez que el PP tiene que mantenerse "firme" en el "dique a favor de la independencia del Poder Judicial". "En un país donde los ciudadanos no son iguales y no se respeta la independencia judicial no hay Constitución", ha apostillado.

Al ser preguntado si hará algún gesto para poder llegar a un acuerdo con el CGPJ, Feijóo ha insistido en que el PP mantiene "el compromiso con la Constitución española y, en consecuencia con la independencia del Poder Judicial". "Deberíamos de ponernos de acuerdo en eso", ha agregado.

En este punto, ha indicado que si el Gobierno para poder mantenerse en el poder "necesita" la creación de "tres comisiones de investigación para juzgar la actuación judicial" en España, como piden los independentistas, "igual no cree en la independencia del Poder Judicial".

Ante esos hechos, el líder del PP ha avisado que si no se defiende la independencia del Poder Judicial estarán "deslizándose por una pendiente peligrosísima que es la derogación tácita de la Constitución española".