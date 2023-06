Sánchez justifica acudir a los medios para "pinchar la burbuja" del sanchismo inflada con mentiras

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha argumentado este domingo que tiene que estar en todos los programas de los medios de comunicación para "pinchar esta burbuja que se ha inflado de mentiras, manipulación y de maldades" contra él. Considera que su error en estos años ha sido no haber prestado atención al "factor corrosivo y al veneno" que han metido en la sociedad la derecha y la ultraderecha con lo que han llamado "sanchismo".

Así se ha pronunciado en el programa de Jordi Évole, en laSexta, durante una entrevista recogida por Europa Press, grabada en el bar Casa Labra de Madrid, donde se fundó el PSOE. En ella, el jefe del Ejecutivo ha descrito "esto que llaman el sanchismo" como una "burbuja que han inflado estos años en base a tres cosas: mentiras, manipulaciones y maldad".

Durante la entrevista, Évole ha afirmado que veía al presidente como aspirante, dando ahora multitud de entrevistas mientras que durante estos cinco años no había concedido ninguna a periodistas como Ana Rosa Quintanta, Carlos Herrera, Vicente Vallés o medios como El Mundo, ABC y La Razón.

Pedro Sánchez ha admitido que no había concedido entrevistas a estos medios y ha reconocido que había evaluado mal la "fuerza corrosiva" de muchos" argumentos que se habían ido propagando en medios de comunicación y que tendría que "haber ido más" a lo largo de estos años a "desmontar muchas cosas que se han ido diciendo de manera infundada".

De hecho y al ser preguntado si hay algo que cree que ha hecho mal, ha afirmado: "No haber prestado atención al factor corrosivo y al veneno que iban metiendo en la sociedad con esto del sanchismo que en definitiva no deja de ser el no hablar de lo que hemos hecho".

Espera ir al programa de Ana Rosa

También ha admitido que "desde hace mucho tiempo" no tiene "conversación" con Ana Rosa Quintana, aunque la describe como una gran profesional. No obstante, ha apuntado que espera "ir pronto a su programa". De hecho, ha explicado que tiene que "estar en todos los programas para pinchar esta burbuja que se ha inflado de mentiras, manipulación y maldades".

Pedro Sánchez ha justificado el hecho de no haber dado más entrevistas porque no ha "parado de trabajar" ya que ha tenido cuatro años que "no son normales" al tener que enfrentarse a una pandemia y las consecuencias de una guerra.

Al ser preguntado si cree que de haber aparecido en todos los medios habría tenido la oportunidad de explicarse mejor ante una serie de espectadores, Pedro Sánchez ha señalado que lo iba a hacer, que espera tener la oportunidad de hacerlo. "Nunca es tarde si la dicha es buena", ha exclamado.

También ha querido dejar claro que él nunca se ha avergonzado de las políticas que ha puesto en marcha, pero cree que los "decibelios" de las críticas al Gobierno son infundados y ha vuelto a reiterar lo que considera una "desproporción" entre las visiones "conservadoras y ultraconservadoras" que se dan en los debates de los medios de comunicación en relación con las progresistas.

No obstante, no ha querido "señalar" a ningún programa ni a ninguna cadena a pesar de que el entrevistador le ha preguntado si se estaba refiriendo a El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en Antena 3 al que acudirá el martes.

Mentiras, manipulaciones y maldad

Según Sánchez, esta "burbuja" del sanchismo se ha alimentado con "mentiras" como que decir que él había dicho que no quería gobernar con Podemos, cuando lo que dijo, según ha explicado, es que no quería que asuntos como Energía, Hacienda, Ciencia o Seguridad Social estuvieran en manos de Podemos.

También cree que lo que llama la "burbuja del sanchismo" se ha inflado con "manipulaciones" como la decir que es una persona "dispuesta a cualquier cosa con seguir" en el "famoso Falcon", cuando según precisa son aviones que se compraron durante la administración de José María Aznar y se han utilizado por todos los presidentes del Gobierno.

Lo que más le ha dolido, que traten de asimilarle a ETA

En cuanto a las maldades, pone como ejemplo la utilización de la figura de un asesino como Txapote, cuando le dicen "que te vote Txapote". En su opinión, con esto se "banaliza" y "frivoliza" el sufrimiento de muchas víctimas y se hace sin "ningún tipo de principio ni escrúpulo".

De hecho, ha asegurado que una de las cosas que más le han dolido es que la derecha haya tratado de intentar asimilar al PSOE y a él a ETA y no reconocer la aportación del socialismo y el PSOE a la lucha contra el terrorismo, al fin de la violencia y a la superación de ésta en Euskadi y en España.

Para él, uno de los momentos más difíciles ha sido escuchar en el Parlamento que ha "primado más a los verdugos que a las víctimas del terrorismo". "El que poco menos hemos estado transigiendo con la violencia terrorista o que poco menos que ETA sigue viva y está en el Gobierno", ha reprochado.

Ve distinto rectificar y reconocer errores que mentir

Ante la pregunta de si tiene un problema de credibilidad, después de haber afirmado que no pactaría con Bildu y no dejaría que la gobernabilidad descansara en partidos independentistas, Sánchez ha señalado que "mentir significa decir algo a sabiendas de que no es verdad con el propósito de engañar". En su opinión, "mentir es el 11 de marzo y ETA".

Pero afirma que "rectificar o reconocer errores" como admite haber hecho "es una cosa bien distinta", destacando que cambió su posición con relación a Cataluña "por un fin mayor", la convivencia, ya ha apuntado que hoy "Cataluña está mejor que en 2019".

En cuanto a los pactos con Bildu, insiste en que no ha gobernado con este partido como le achaca la derecha. Alega que le separa de Bildu una "distancia abismal" y que donde puede sumar con el PNV lo hace. No obstante, admite que "cuestión distinta" es llegar a medidas y acuerdos sobre leyes en el Parlamento con "una formación u otra".

Así, reconoce haber llegado a acuerdos con Bildu y con otros partidos para, por ejemplo, revalorizar las pensiones con el IPC, pero destaca que no lo ha hecho para reformar la ley mordaza porque Bildu y ERC le pedían "cosas inasumibles".

Ha llorado de rabia e impotencia durante la pandemia

Sánchez ha admitido no ser perfecto ni aspira a serlo, ante la afirmación del presentador de que le veía con falta de naturalidad. También ha apuntado que no le cuesta mostrarse vulnerable, aunque admite que ha habido momentos durante la pandemia que la ciudadanía le pedía seguridad y la mostraba aunque no la tenía porque sabía la responsabilidad que tenía en esos momentos. De hecho, ha confesado que en esos momentos padeció un nivel de estrés como nunca antes había tenido y que llegó a llorar de "rabia e impotencia" y de "frustración".

Ha señalado, así mismo, que hace tiempo sí tuvo la atención de un psicólogo y tampoco habría tenido problema en tenerlo ahora por que considera que no es "ningún estigma" y que hay que "visibilizar" la salud mental.

Además, ha desvelado que su mujer ha sufrido por los "ataques injustos" que ha recibido y de los que no ha podido defenderse. Así ha reprochado que se dijera que "es un transexual o cualquier otra de las barbaridades que han venido diciendo, no por la transexualidad sino por la forma de atacar personalmente". En su opinión, se han utilizado con ella "técnicas muy semejantes" a las usadas con la mujer de Obama o de Macron.

Pide "seguir la pista del dinero" para identificar a los poderes económicos que no le quieren en Moncloa

Ha afirmado que para identificar a los poderes económicos que a su juicio no le quieren en La Moncloa, hay que "seguir la pista del dinero" y los "sobresueldos". Sin embargo, no ha querido mencionar ningún nombre concreto. Además ha asegurado que mantiene una relación correcta y profesional con los principales líderes empresariales del país.

Así, ha señalado que "sin duda alguna" existen y que algunas medidas aprobadas por su Ejecutivo, como la puesta en marcha de impuestos van en contra de sus intereses.

"Cuando me dicen, pero ¿quiénes son? Como dicen en las novelas policíacas, siga la pista del dinero. El dinero de los sobresueldos y del dinero de aquellos que siempre han pensado que este país es suyo", ha señalado a continuación.

"No se atreven a tanto"

Sobre si alguna persona del poder económico le ha insinuado que le van a hacer caer, ha afirmado que "no se atreven a tanto", aunque ve "evidente" que en sus terminales mediáticas se ha hecho un gran esfuerzo para conseguirlo.

A su juicio se percibe ese mensaje en editoriales y columnas de medios de comunicación conservadores y en la derecha política, que para el presidente "no deja de ser una terminal de ese poder económico". "Insisto, quien quiera saber exactamente a quién me estoy refiriendo, que siga la pista del dinero", ha reiterado.

Sin embargo, se ha negado a dar nombres concretos. "Yo soy presidente del Gobierno y no voy a entrar en señalar a un empresario o en señalar a un medio de comunicación, ha indicado, antes de lanzar de nuevo la misma sugerencia: "Que sigan la pista del dinero".

Al ser advertido de que siendo jefe del Ejecutivo ya ha mencionado nombres como el de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín o el del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha señalado que ha sido en el marco de "debates concretos" como el del impuesto a las grandes entidades financieras y energéticas.

En este sentido ha defendido que su Gobierno ha hecho cosas que han sido tildadas de "chavistas" por estos medios de comunicación y que después han sido exportadas a todos los países europeos, como el debate de los beneficios caídos del cielo como consecuencia de la subida de los precios de la energía. "Ha habido grandes empresas energéticas que sin hacer absolutamente nada se han llenado los bolsillos", ha lanzado.

La salida de Ferrovial, error que mancha su reputación

Además, Sánchez ha asegurado que tiene una relación "correcta" y "profesional" con los grandes empresarios del país, al ser cuestionado por Botín y otros líderes de compañías como Carlos Torres (BBVA), Gonzalo Cortázar (Caixabank), Florentino Pérez (ACS) y Juan Roig (Mercadona).

Además ha indicado que estos empresarios saben qué intereses defiende y cuáles son sus posiciones políticas e ideológicas y que reconoce muchas de las cosas buenas que hacen por el país pero con la convicción de que defiende el interés legítimo de la mayoría social.

Respecto a Ferrovial y su presidente Rafael del Pino, dice que no ha vuelto a hablar con él desde que anunció la salida de la sede de la compañía de España, una decisión que Sánchez ha calificado como "profundo error", que "ha manchado la reputación" de la empresa al trasladarse a Países Bajos.

Finalmente, Sánchez ha negado que haya señalado personalmente a estos empresarios sino que ha indicado que hay una serie poderes económicos a los que no les gusta lo que está haciendo el Gobierno y que están detrás de muchas de las posiciones políticas que manifiestan PP y Vox, en el Congreso de los Diputados y que también están detrás de las terminales mediáticas que critican al Gobierno y dicen que Sánchez es "malo" y "hay que derogar el sanchismo", se ha quejado.

Vaticina una participación de entre el 73 y el 76%

Sánchez ha afirmado que espera una participación alta en las elecciones generales del 23 de julio. En concreto, cree que estará entre el 73% y el 76%, varios puntos por encima de la última convocatoria en noviembre de 2019 que fue de un 71,75%. Además, ha vaticinado que ganará y no se ve en un mes fuera de la política.

Al ser cuestionado sobre qué puede hacer la izquierda para que en estos barrios no se vote tanto a Vox, ha señalado a quienes estén tentados de votar a la ultraderecha, los que sufren precariedad laboral, que la solución está en avanzar en derechos no en recortarlos.

A este respecto ha añadido que lo que ha hecho bien Vox para tener buenos resultados en este segmento de la población, es "alimentar la discordia" y el cabreo que tiene la gente que se levanta temprano y tiene un sueldo que no permite llegar a fin de mes. Además ha indicado que su Gobierno ha tratado de proteger con recursos a las clases populares.

Por otro lado, ha afirmado estar convencido de que el PSOE va a ganar las elecciones "en votos y escaños" aunque piensa que tendrá que pactar con la vicepresidenta primera y líder de Sumar Yolanda Díaz porque no hay ningún partido con mayoría absoluta garantizada.

Así ha indicado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tendría que pactar con Vox, en caso de ganar. "Y en mi caso tendré que pactar con Yolanda", ha señalado. Además ha afirmado que dentro de un mes, una vez que se celebren las elecciones generales, no se ve fuera de la política.

El presidente del Gobierno también ha rechazado que haya ido de sobrado con Feijóo desde que dio el salto a la política nacional hace algo más de un año. "En absoluto, he tratado de defender mis ideas y la acción de mi Gobierno", ha señalado.

Asimismo ha indicado que lo considera "un buen líder" aunque espera que se quede en la oposición. Sin embargo cree que ha sido una "enorme decepción" para mucha gente que pensaba que era un "moderado" que quería llegar a acuerdos.

Dice que "el error más importante" de su Gobierno es la ley del sí es sí

Ha afirmado que "el error más importante" que ha cometido durante esta legislatura es la rebaja de penas a agresores sexuales como consecuencia de la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del sólo sí es sí.

"El error para mí más importante que hemos cometido durante estos cuatro años es el de un gobierno feminista que ha aprobado 200 leyes, el haber cometido un error, en este caso técnico, en la ley del sí es sí, que provocó una serie de efectos indeseados de rebajas de penas a agresores sexuales. Para mí, este es el mayor error que he cometido en esta legislatura", ha asegurado Sánchez.

En cualquier caso, el presidente del Gobierno ha asegurado que "nunca" ha tenido sobre la mesa el cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

"No, en absoluto, nunca tuve sobre la mesa ese cese, al contrario, pese a las discrepancias que he podido tener con la ministra de Igualdad, siempre he antepuesto la estabilidad", ha explicado, a pesar de que, según ha añadido, "se han dicho cosas muy gruesas" por parte de su "socio de Gobierno".

Respecto a la política migratoria, preguntado por cuál es el Pedro Sánchez "de verdad", si el que trajo el barco Aquarius con decenas de migrantes o el que estaba en el cargo cuando sucedió la tragedia de Melilla, Sánchez ha señalado que "no" le parece "justo" que se haga esa contraposición.

Asimismo, ha asegurado que su Gobierno ha tenido "una aproximación humanista" al fenómeno migratorio y ha defendido la labor de Salvamento Marítimo, "la empresa pública SASEMAR" que, según ha dicho, ha rescatado "más de 120.000 vidas" en estos últimos cinco años y "7.800" en lo que va de año 2023.

Preguntado por si actuaron con humanismo ante la tragedia de Melilla, el presidente del Ejecutivo ha calificado de "absolutamente lamentable y dramático" lo que sucedió hace un año en la valla de Melilla y ha subrayado que hay que hacer "todo lo posible para que no vuelva a suceder".