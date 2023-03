Sánchez, a PP y Vox: "Están atacados porque hay un Gobierno que no se inclina ante los poderosos"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha destacado este sábado que su Gobierno ha conseguido sacar adelante importantes reformas, como la de las pensiones, y además ha logrado garantizar "la paz social" a pesar de tener un Ejecutivo de coalición y en minoría parlamentaria, según recoge Europa Press. Además, ha asegurado durante su intervención que "la derecha política y económica no quiere que España avance": "No les gusta que haya un Gobierno progresista. No les gustan las políticas que pone en marcha este Gobierno progresista".

"La derecha vuelve a retratarse y a quedarse sola" respecto a la negativa del PP a respaldar la reforma de pensiones, ha señalado durante su intervención en el Comité Federal que se celebra en la sede del partido en Ferraz y en el que el partido ratificará las listas electorales para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Según ha trasladado, lo lógico sería que la derecha —"que se dice centroeuropea"— apoyara una reforma trabajada de la mano de la Comisión Europea y que sigue las recomendaciones del Pacto de Toledo, según ha subrayado. Sin embargo el PP se opondrá porque "ya les han marcado el paso la gran patronal", según ha recriminado.

"El PP de Feijóo lo que ha hecho es acercarse a Vox", ha afirmado Sánchez. "Llega el momento de preguntarse a que viene tanta impaciencia para que acabe la legislatura. Están atacados porque hay un Gobierno que gobierna para la mayoría y no se inclina ante los poderosos", ha defendido el presidente del Gobierno.

Sánchez ha defendido que su Ejecutivo ha gobernado a base de diálogo y logrando grandes acuerdos como la reforma de pensiones, aprobado esta misma semana en un Consejo de Ministros extraordinario tras el visto bueno de Bruselas, el acuerdo logrado entre los socios de coalición, PSOE y Unidas Podemos y que también tiene el beneplácito de los sindicatos. Así ha indicado que el actual Gobierno está garantizando la paz social y hace las cosas de forma muy distinta a la derecha, que aplicaba "el rodillo" parlamentario y lo que hacía era "echar a la gente a la calle".

De este modo Sánchez trataba de subrayar las diferencias entre esta reforma de las pensiones y la anterior, llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy que tenía mayoría absoluta. "Para la derecha las pensiones dignas son un lujo insostenible y para nosotros es un derecho irrenunciable", ha exclamado.

En la misma línea ha destacado que su Gobierno ha desmontado la contrarreforma de pensiones del PP de la década de 2010 que según ha reprochado se sacó adelante sin ir de la mano de Bruselas y sin el poyo de los sindicatos. Además, ha asegurado que con el actual pacto, han culminado "la reconstrucción del Pacto de Toledo" garantizando la sostenibilidad del sistema público de pensiones a medio y largo plazo. "Y todo ello con paz social" ha rematado.

Asimismo, y con respecto a la negociación sobre la subida de los salarios, Sánchez ha vuelto a pedir a la patronal que "se siente con los sindicatos para beneficiar a los trabajadores y no solo los beneficios empresariales". "Este Gobierno está dignificando los salarios de los trabajadores", ha asegurado. "Hemos cumplido con el salario mínimo del 60% como pedía Europa", ha defendido el líder del Ejecutivo.

Sánchez apoya la orden de arresto contra Putin

Al principio de su intervención, Sánchez ha mostrado su apoyo a la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso. "Ningún crimen debe quedar impune, ningún crimen quedará impune", ha aseverado.

Sánchez ha lamentado que la guerra en Ucrania "es doblemente criminal". "Primero, por sus objetivos, que son los de aplastar la libertad y la soberanía de un país como Ucrania, pero también lo son por sus métodos, como acaba de proclamar el propio TPI", ha dicho, para reiterar la solidaridad de España con el pueblo de Ucrania.

El TPI emitió este viernes la orden contra Putin, así como contra la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación de Rusia, Maria Alekseievna Lvova-Belova, por los mismos motivos.