Sánchez, recibido y despedido con pitos y abucheos en el desfile de la Fiesta Nacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido con pitos y abucheos por un sector del público a su llegada a la plaza de Cánovas del Castillo, donde se ubica la tribuna de autoridades del desfile de la Fiesta Nacional.

Sánchez ha llegado en su vehículo oficial y, al descender del mismo, ciudadanos apostados en las proximidades han silbado al jefe del Ejecutivo y le han abucheado.

El presidente del Gobierno ha llegado alrededor de las 11:00 horas, poco antes de que lo hicieran Felipe VI, vestido con el uniforme de gala de la Armada, y la reina Letizia, que presiden el acto central del día de la Fiesta Nacional desde la tribuna real.

Tras recibir honores militares, el rey ha pasado revista a las tropas y ha saludado a los ministros presentes, todos excepto las titulares de Sanidad, Mónica García, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, de viaje en Alemania y Jordania, respectivamente; así como la de Igualdad, Ana Redondo, y el de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Posteriormente los reyes se han dirigido a la tribuna real en la que están acompañados de la princesa Leonor, vestida con el uniforme de gala como alférez alumna del Ejército del Aire y del Espacio, y de la infanta Sofía, que acude este año al acto central de la Fiesta Nacional después de dos ediciones ausente por encontrarse cursando sus estudios en Gales.

Un total de 3.847 militares, 524 de ellos mujeres, así como 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados, han desfilado este domingo desde la glorieta de Carlos V a la Plaza de Colón en un recorrido de 1.540 metros, el mismo que el año anterior.

Tras el desfile, ese mismo sector también ha silbado al presidente del Gobierno cuando abandonaba la tribuna.