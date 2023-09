Sánchez saca "tarjeta roja" a Feijóo por "pérdida deliberada de tiempo": "España no se rompe, bosteza"

El presidente del Gobierno en funciones y líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado que si la investidura fuese un partido de fútbol al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le hubiesen sacado la "tarjeta roja" por "pérdida deliberada de tiempo", informa Europa Press. Este ha sido uno de los mensajes lanzados por el jefe de filas del PSOE este domingo en la XII Fiesta Socialista de Galicia, una romería en la que se han reunido más de 2.500 militantes y simpatizantes del PSOE gallego.

Sánchez se ha referido al acto convocado por los conservadores para el próximo fin de semana en Madrid al asegurar que el único objetivo del PP es "manifestarse contra la investidura del PSOE al grito de España se rompe". "A ver, señores del PP, España no se rompe, España no se hunde. España bosteza ante la descomunal pérdida de tiempo del señor Feijóo y de sus mentiras", ha sostenido.

También ha proclamado que "Feijóo será jefe de la oposición" y que eso será "una magnífica noticia para España". "Porque habrá un gobierno progresista que siga revalorizando las pensiones, subiendo el salario mínimo, dignificando las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, un gobierno comprometido con el feminismo, ante la emergencia climática, con el avance de derechos y libertades", ha dicho.

El Sr. Feijóo no se presenta a la investidura para ser elegido jefe del Gobierno sino para ser jefe de la oposición.



Y será una magnífica noticia para España porque habrá un gobierno progresista que seguirá trabajando para el avance de derechos y libertades.@sanchezcastejon pic.twitter.com/gNeP3QEdlQ — PSOE (@PSOE) 17 de septiembre de 2023

Sánchez también ha dado por hecha su investidura al asegurar que "el PP pasará a la oposición y el PSOE seguirá gobernando cuatro años más" tras la "descomunal pérdida de tiempo de Feijóo y sus mentiras". "El PP pasará a la oposición y el PSOE seguirá gobernando cuatro años más", ha subrayado Sánchez, que ha sostenido que el pasado 23J "los ciudadanos dijeron alto y claro que la propuesta derogatoria del PP y Vox salió derrotada y que hay números para que el Partido Socialista pueda seguir gobernando cuatro años más".

Tras afearle que el popular trate de ocular sus "pactos con Vox", le ha reprochado que critique que el PSOE habla con Junts. "Y nos acabamos de enterar esta misma semana que ellos mismos han estado hablando con Junts, pero a escondidas", ha dicho.

El PSOE cumple con la Constitución "de la A a la Z"

Sánchez también se ha comprometido a "buscar votos hasta debajo de las piedras" para impulsar medidas que mejoren la vida de la gente y ha dejado claro que su formación cumple la Constitución "de la A a la Z".

"Y es lo que vamos a hacer. Me comprometí a que buscaría votos hasta debajo de las piedras para dignificar el salario mínimo interprofesional, para aumentar las becas, para comprometernos con la emancipación de los jóvenes, por la concordia entre los pueblos de España y por la convivencia. Y eso es lo que vamos ha hacer a partir de que falle la investidura de Feijóo", ha apuntado.

Dije que buscaría votos hasta debajo de las piedras para: revalorizar las pensiones, dignificar el SMI, más becas, para la concordia entre los pueblos de España y para garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres.



Y eso es lo que vamos a seguir haciendo cuando fracase el… pic.twitter.com/QroFJl4qK0 — PSOE (@PSOE) 17 de septiembre de 2023

Además, ha criticado que el Partido Popular tenga el "desparpajo" de decir que los socialistas van a "romper" la Constitución cuando los populares llevan "cinco años incumpliendo" el mandato de renovar al órgano de gobierno de los jueces. "Nosotros no damos carnés de constitucionalistas, la cumplimos de la 'A' a la zeta, de la pe a la pa todos los días. Y ellos no lo hacen", ha proclamado Sánchez.

España no se rompe, lo que se rompe es el PP y lo veremos cuando fracasen en su investidura.



El PP dice que se va a romper la Constitución cuando ellos llevan 5 años incumpliéndola sin renovar el CGPJ.



Nosotros sí cumplimos con la Constitución todos los días.@sanchezcastejon pic.twitter.com/5N9D8ISdhk — PSOE (@PSOE) 17 de septiembre de 2023

Sánchez, a los gallegos: "Con Feijóo nos habéis dado gato por liebre"

Sánchez ha iniciado su intervención ante los socialistas gallegos asegurando que el camino que inicia la formación en este mes de septiembre "tiene dos paradas". "Una será un gobierno progresista en Madrid y, luego, un gobierno progresista en Galicia. Habrá cambio en Galicia", ha dicho.

El dirigente socialista se ha dirigido a los asistentes en el acto en Galicia para asegurarles que con la marcha de Feijóo a Madrid ganaron los gallegos y perdieron el resto de españoles. "Yo no sé si a Feijóo la política nacional le viene grande o le pilla lejos, pero la sensación que tenemos en el resto de España, fuera de Galicia, es que nos habéis dado gato por liebre, porque pensábamos que daba para más el señor Feijóo", ha apuntado.

Apoyo del socialismo gallego a Sánchez

La tradicional romería del PSdeG ha reunido en Oroso (A Coruña) a la plana mayor del partido en Galicia y a cargos como el ministro de sanidad en funciones y diputado por A Coruña, José Miñones. En su discurso, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha dejado claro el apoyo cerrado del socialismo gallego al candidato socialista para reeditar el gobierno progresista. Así, ha hecho una llamada a apostar por "dialogar y construir" y ha sostenido que "la gente votó que quiere diálogo, no confrontación".

El también alcalde de As Pontes (A Coruña) ha señalado a pesar de que "todos los poderosos buscaban que Pedro -Sánchez- no gobernase, la gente tiene voz propia y entiende que el espíritu de la transición es perdonar, es sentarse con el que piensa diferente para diseñar un país mejor". "Si fuese por los mismos que dicen que se rompe España, Zapatero no hubiese terminado con el terrorismo y con su valentía", ha apuntado Formoso, para añadir que son las actuales generaciones de políticos los que "tienen la obligación de escribir las nuevas páginas en la historia". "No podemos vivir del pasado", ha dicho.

En la cita política también ha intervenido la presidenta del PSdeG y senadora por Pontevedra, Carmela Silva, quien ha reprochado al PP que tenga la "desvergüenza de gobernar con Vox. Además de militantes de las cuatro provincias gallegas, entre los cargos institucionales, también se ha podido ver al alcalde de Vigo, Abel Caballero, así como a las alcaldesas de A Coruña, Inés Rey, y Lugo, Lara Méndez.