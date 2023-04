Seis ayuntamientos de EH Bildu desactivan las webs de memoria que equiparaban a víctimas y miembros de ETA

Las páginas webs de memoria de seis ayuntamientos gobernados por EH Bildu en los que se equiparaban a víctimas con miembros de ETA han sido desactivadas en las últimas horas, recoge Europa Press. De este modo, las páginas de los consistorios de Galdakao, Hernani, Villabona, Oiartzun, Azpeitia y Orio recogen todas ellas un mismo mensaje que señala que "el trabajo científico realizado por Aranzadi no estará disponible provisionalmente, a petición de la sociedad científica".

La polémica surgió tras aparecer en algunas webs municipales de memoria elaboradas por Aranzadi tanto víctimas de ETA como miembros de la desaparecida banda terrorista.

Tras estos hechos, los ayuntamientos de Tolosa y Erandio, gobernados por PNV y PSE-EE, ya habían limitado sus páginas y únicamente se puede acceder en estos casos al espacio de Memoria Histórica. Por su parte, la Delegación del Gobierno en Euskadi dio un plazo de un mes a seis ayuntamientos para retirar esa "equiparación" entre víctimas y miembros de ETA por vulnerar la ley de víctimas.

Finalmente, Galdakao, Hernani, Villabona, Oiartzun, Azpeitia y Orio han desactivado durante las últimas horas el acceso a las citadas páginas, una decisión que ha sido aplaudida y calificada de "buena noticia" por el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, en un mensaje en redes sociales. "Para construir la convivencia es fundamental proteger la memoria de las víctimas y evitar confusiones innecesarias. Sigamos construyendo el futuro", ha añadido.

EH Bildu censura que con las webs de memoria se ha puesto "a rodar una bola" con Denis Itxaso como "gran inquisidor"

La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha criticado que con las web de memoria de los ayuntamientos se ha puesto "a rodar una bola en un periodo cercano a las elecciones", con el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, como "gran inquisidor".

Tras sostener que EH Bildu respalda el trabajo científico de Aranzadi, ha recordado que ha sido la sociedad científica quien ha solicitado suspender temporalmente las webs ante "la bola que se ha puesto a rodar". "Nosotros hemos trasladado la petición a las mesas de Memoria y Convivencia de los ayuntamientos. Les hemos explicado la petición y que lo suyo era aceptar esa solicitud", ha añadido.

En esta línea, ha incidido en que esas web surgen "a petición de las mesas de Memoria y Convivencia de los pueblos" y son ellas quienes deciden elaborar los mapas del sufrimiento "desde el consenso, con la participación y acuerdo de todos los partidos políticos sin excepción".

"Son decisiones democráticas adoptadas por consenso. A partir de ahí se pone una bola rodar con otros intereses en un periodo cercano a las elecciones. Hemos visto cómo el PNV se sumaba a la petición del PSE, declaraciones de Gogora, Denis Itxaso como gran inquisidor... todo esto en el marco del ascenso a la cúpula de la Guardia Civil del teniente general Arturo Espejo", ha enumerado.

Asimismo, ha defendido que lo que se ha hecho a Aranzadi en las últimas semanas "no tiene nombre" y ha mostrado su preocupación por las "consecuencias que esto puede tener en las construcción de un futuro en convivencia".

PNV califica la decisión de buena noticia la desactivación de las webs

El parlamentario del PNV Aitor Urrutia ha asegurado que supone una "buena noticia" la desactivación de las webs de memoria, y no cree que se haya puesto en cuestión "el buen nombre de Aranzadi". En este sentido, ha reconocido que la noticia es "buena" y es "lo que había que hacer", ya que era "inaceptable" cualquier equívoco o confusión entre víctimas de ETA y victimarios "desde un punto de vista ético, político e institucional".

"Es incomprensible además que no se entienda esto. No debiera ser difícil entender que estamos ante una situación dolorosa y ofensiva si se equiparan víctimas y victimarios", ha añadido.

Asimismo, ha recordado la existencia de un informe del instituto Gogora que fija las bases para la elaboración de informes municipales sobre Derechos Humanos y Memoria reciente. "Este informe tiene dos principios básicos: un pronunciamiento previo y claro de denuncia del terrorismo y vulneraciones de Derechos Humanos y que la mezcla o confusión de víctimas y victimarios, las valoraciones justificadoras o la carencia de pronunciamientos nítidos son pautas a desechar. Ese es el marco de referencia sobre el que hemos de jugar", ha defendido.

A su juicio, "no es aceptable ningún tipo de equívoco" ya que "nada puede justificar asesinatos, persecuciones y chantajes sufridos por las victimas y en ese sentido no se puede pasar página"

Por último, ha advertido que "nadie pone en cuestión ni los trabajos científicos ni el buen nombre de Aranzadi", aunque "hay que reconocer que se ha cometido un error. "Aquí no se ha puesto a rodar nada. Esto surge en las mesas de memoria municipales, pero hay que hacerlo en el marco general de los principios que establece Gogora", ha respondido a EH Bildu, al tiempo que ha censurado que "lo fácil para muchos es echar la culpa al PNV para tapar sus vergüenzas".

El PSE ve "alucinante" que haya quien no entienda "lo humillante que eran para víctimas" estas webs

El parlamentario del PSE-EE Ekain Rico ha calificado de "alucinante" que haya quien no entienda "lo humillante que eran para las víctimas" de ETA las webs de memoria en las que aparecía, tanto este colectivo como miembros de la banda terrorista. Asimismo, ha considerado una buena noticia su desactivación, aunque "no vamos a dar las gracias porque es lo que tenían que hacer y demasiado han tardado en hacerlo".

Tras recordar que los socialistas denunciaron que las páginas eran "absolutamente intolerables" al atentar contra el derecho a la verdad, memoria y la justicia, además de "revictimizar a las víctimas", ha considerado que es "una buena noticia" que los ayuntamientos de EH Bildu las hayan retirado.

"Pero no vamos a dar las gracias porque es lo que tenían que hacer y demasiado han tardado en hacerlo. Vamos a ser absolutamente exigentes con el principio ético de que para construir la convivencia hay que hacerlo desde la verdad, memoria y justicia, expulsando cualquier teoría de conflicto o bandos enfrentados", ha indicado, para añadir que "parece mentira que en pleno siglo XXI haya quien mantenga la teoría del conflicto y les parece natural que estén en el mismo plano asesinos y asesinados".

A su entender, estas webs son "incompatibles" con el "compromiso de construir la convivencia" que dice tener EH Bildu y ha resaltado que hasta Aranzadi lo reconoce cuando pide retirarlo de los ayuntamientos. "No se ha generado ninguna bola. No entender lo humillante que es para las víctimas es simplemente alucinante. La convivencia se tiene que basar en el principio básico de que no hubo ninguna causa que puede justificar el terrorismo", ha insistido.

Asimismo, ha rechazado que la situación generada "tenga algo que ver con el ascenso del teniente general Arturo Espejo" y ha afirmado que le gustaría que "EH Bildu fuera igual de contundente con las webs de memoria que ha sido el PSE con esta cuestión". "EH Bildu debe asumir que estas webs ofenden a las víctimas", ha zanjado.

Elkarrekin Podemos-IU ve oportuna la retirada de las web

Elkarrekin Podemos-IU ha calificado de "oportuna" la retirada de las webs municipales de memoria porque, a su juicio, tal y como estaban expuestas eran "un error" y no eran "aceptables". Jon Hernández ha manifestado que, aunque pudo haber un buen trabajo de investigación y recopilación por parte de Aranzadi, la exposición que se hizo a través de esas web era un "error" y "no era aceptable" desde el punto de vista de "los principios de verdad, de memoria, justicia y, sobre todo, desde el punto de vista del principio de no repetición".

Por lo tanto, ha asegurado que entienden "perfectamente el dolor que haya podido causar" a las víctimas, pero ha querido lanzar una "lanza" a favor de Aranzadi a la que avala una "buena trayectoria" y que no solo se dedica al estudio de estas cuestiones, pero, como cualquier otra entidad, es "susceptible de cometer de errores o de en momentos determinados hacer cosas mal".

En este sentido, ha manifestado que no tienen "ningún problema" en decir que "se hizo mal" y ha criticado que efectivamente esa exposición "ponía en el mismo plano, sin ninguna contextualización en muchos casos", a víctimas y personas que han sido "responsables de violencia"

A su juicio, se daba una imagen "absolutamente distorsionada de la realidad", aunque ha insistido en que eso no quiere decir que no haya habido detrás un "trabajo riguroso" de Aranzadi. Por lo tanto, era "injusto" y le parece bien y "muy oportuno" que se hayan retirado, que se "reelaboren" y, tras expresar su deseo de que esta polémica se acabe pronto, espera que, cuando se vuelvan a poner en marcha "recojan las cosas bien y no se añada a las víctimas dolor con este tipo de debates.

Por último, ha manifestado que, aunque el trabajo se encargó a Aranzadi, también hay responsabilidad por parte de los ayuntamientos por lo que se publica: "Son responsables de que esas webs aparecieran de esa forma".

PP+Cs se alegra de la retirada de webs

PP+Cs ha mostrado su satisfacción por la retirada de las web municipales de memoria en la que aparecían tanto víctimas de ETA como miembros de la banda terrorista y ha asegurado que no existe "sociedad civilizada" a la que "se le ocurra igualar a víctimas y victimarios"

En la tertulia de parlamentarios vascos de Radio Euskadi, la parlamentaria de PP+Cs Muriel Larrea, se ha referido a la retirada en las últimas horas de las web de memoria de seis municipios, gobernados por EH Bildu, que todavía permanecían activas y que incluían esa equiparación denunciada.

La parlamentaria de PP+Cs Muriel Larrea ha asegurado que "no existe sociedad civilizada" a la que "se le ocurra igualar a víctimas y victimarios". Ha afirmado que, en "honor a la memoria, a la verdad y a la justicia", no se podía permitir esta "aberración" porque, desde el punto de vista "ético y moral volvía a revictimizar a las víctimas".

"Equiparar a quien ha perdido a un ser querido, a quien injustamente había sufrido el terrorismo con quien lo infligió es una aberración. Si realmente queremos construir, hay que construir desde la verdad y para construir desde la verdad hay que asumir lo que se hizo mal y lo que no estuvo bien", ha agregado.

En este sentido, ha afirmado que no se puede construir "un futuro de no repetición de lo ya sucedido", que estuvo "mal, desde la eliminación de esos valores éticos y desde no contar la verdad".

Ante la defensa por parte de EH Bildu de una memoria "inclusiva", ha asegurado que la memoria tiene que ser "real y veraz y contar lo que sucedió". "Ni inclusiva ni no inclusiva, en el fondo la memoria es el recuerdo de una realidad y no hay que manipularla, lo que sucedió, sucedió", ha agregado Larrea, que cree que la coalición soberanista tiene "un camino por recorrer, por asumir la realidad de lo que se hizo".

A su juicio, uno tiene que "avergonzarse de lo que ha hecho mal" porque Euskadi "ha sufrido muchísimo" y no se puede "obviar esa realidad intentando manipularla". "Nunca se podrá equiparar una víctima a un victimario y me alegro de que se hayan retirado esas páginas webs porque lo único que hacían era revictimizar y volver a humillar sin reconocer lo que aquí realmente sucedió", ha apuntado.

Tras insistir en que hay una realidad que hay que "asumir todos" y que hay que contarla para no repetirla, ha asegurado que "minimizar los daños realizados por ETA, no es el camino". La representante del PP ha indicado que, viendo las web y los nombres que figuraban, se preguntaba "es lo mismo Miguel Ángel Blanco que Txapote? "Pues no", ha respondido.

Asimismo, ha manifestado que no todos los partidos políticos han colaborado en la creación de estas web y ha señalado que el PP no lo ha hecho y "no lo haría jamás", aunque ha manifestado que sí participan en "querer reconstruir" y en que se cree un "relato veraz de lo que ha sucedido.