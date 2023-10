Al menos trece muertos en un incendio en tres discotecas de una zona de ocio de Murcia

Al menos trece personas han fallecido en el incendio de tres locales de ocio nocturno, Teatre, Fonda y Golden, esta madrugada la zona de ocio de Atalayas en Murcia, según la última actualización del Centro de Coordinación de Emergencias y recoge Europa Press. Las labores de identificación se están desarrollando por la Brigada de Policía Científica de la Jefatura de Murcia, según informa Europa Press. No se descartan más víctimas ya que aún hay desaparecidos.

Hasta el momento, otras cuatro personas, dos mujeres de 22 y 25 y dos hombres de 41 y 45 años, han resultado heridas por inhalación de humo en el incendio, que se declaraba sobre las 6.00 horas. Dos de ellos han sido trasladadas al hospital.

Se trata del incendio más mortífero registrado en España en un local de ocio desde la tragedia vivida en 1990 en la discoteca Flying de Zaragoza, donde murieron 43 personas. Previamente, en la discoteca Alcalá 20, de Madrid, el 17 de diciembre de 1983, un incendio originado tras las cortinas del escenario del local acabó con la vida de 81 personas. En total, al menos 154 personas han muerto en los últimos 45 años en fuegos registrados en salas de fiesta y discotecas de España.

La Policía Nacional confirma que los fallecidos se localizan en La Fonda

El subinspector Diego Seral, portavoz de la Policía Nacional en Murcia, ha señalado que el incendio se ha originado en un local que "en su momento se partió, es un local que originariamente era la discoteca Teatre y que en un momento dado se partió en dos locales de hostelería totalmente diferenciados". "Sí que es cierto que en el local de La Fonda es donde consta la mayor parte de los daños del incendio, incluso importantes daños estructurales que han provocado un colapso de la estructura hacia el interior del establecimiento", ha señalado, al tiempo que ha añadido que es en ese local "donde se están encontrando las personas fallecidas", aunque aún no saben dónde se ha iniciado el fuego, lo determinará la posterior investigación.

Debido al estado del interior del local se ha tenido que apuntalar la estructura del edificio y, una vez garantizada la seguridad de las personas que tienen que trabajar en el interior, "accederán los miembros de la policía científica para hacer la correspondiente inspección ocular y buscar y determinar el origen de ese fuego".

El portavoz policial ha advertido que las labores de identificación de las personas fallecidas se van a dilatar en el tiempo y esta información se aportará en el momento en el que estén estas personas completamente identificadas. Ha señalado que en el lugar están trabajando "intensamente el Grupo de Investigación de Incendios de la Policía Científica, perteneciente a la Jefatura Superior de Policía Nacional de Murcia, así como el grupo de homicidios para poder determinar el origen del incendio y las posteriores responsabilidades penales que pudieran suceder".

En estos momentos los servicios de emergencias continúan trabajando en la zona. Al lugar se habían desplazado varias dotaciones de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia intentando sofocar el fuego. Los bomberos llegaron a pedir la intervención del helicóptero de la Dirección General de Seguridad y Emergencias. También en el lugar se habían desplazado ambulancias medicalizadas y de transporte de la Gerencia de Emergencias y Urgencias Sanitarias del 061.

🔴 Extinguido incendio discoteca zona atalayas, seguimos trabajando en la zona. pic.twitter.com/U1DnRjDRor — Bomberos Murcia (@BomberosMurcia) 1 de octubre de 2023

Según ha detallado el alcalde de Murcia, José Ballesta, el incendio fue controlado sobre las 7.00 y apagado sobre las 8.00. El regidor ha querido mandar toda su "fuerza" y "ánimo" a los familiares y amigos de los fallecidos, "en estos complicados momentos" y ha declarado tres días de luto oficial.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, también ha decretado tres días de luto oficial por los fallecidos en el incendio en una discoteca de Murcia durante la pasada madrugada. De esta forma, las banderas de los edificios públicos de la comunidad ondearán a media asta desde el lunes, 2 de octubre, y hasta el miércoles, 4 de octubre.

⚫️ Declaramos tres días de luto oficial en la ciudad de Murcia por los fallecidos en el incendio producido en la discoteca Teatre de Atalayas. pic.twitter.com/GnZ3JaOgNA — José Ballesta (@Ballesta_Murcia) 1 de octubre de 2023

Teatre fue desalojada en 2009

Cabe destacar que, en el caso de Teatre, no es el único que incendio que ha sufrido el local de copas. Ya en 2009 tuvo que ser desalojada por un incendio de unos cables que atravesaban su fachada. En concreto, los hechos se produjeron el 21 de junio de 2009, cuando el incendio de esos cables obligó a desalojar el establecimiento en prevención, en ese momento ocupado por unas 50 personas.

Al lugar acudieron Bomberos del parque del Infante con cuatro vehículos, un primera salida, un media salida, una escala y un coche de jefatura, cuyos efectivos consiguieron extinguir rápidamente y con facilidad el pequeño incendio.

Las llamas no produjeron daños personales, aunque el humo se filtró al interior de la discoteca y la Policía Local procedió al desalojó de los clientes que se encontraban en su interior y a cortar la calle.

Los Bomberos consiguieron extinguir el incendio en unos 30 minutos, y técnicos de la compañía Iberdrola se hicieron cargo de la instalación eléctrica, indicando que no había peligro, por lo que los clientes pudieron entrar de nuevo a la discoteca.

La portavoz de la Sala Teatre, María Dolores Abellán, ha aclarado que el incendio originado esta madrugada en una zona de discotecas de las Atalayas no se ha iniciado en su sala, sino que en la contigua y que ha sido en ese lugar donde se concentran las víctimas mortales. Abellán ha explicado que en torno a las 6.00 horas recibieron una llamada de alerta de seguridad de un incendio en la sala contigua, La Fonda Milagros, para desalojar la sala.

"El personal que estaba en ese momento trabajando se pone manos a la obra y desaloja la sala". Ha insistido en que, afortunadamente, "no nos consta que haya habido ninguna víctima en la Sala Teatre". No obstante, "hasta que no haya investigación policial y judicial del asunto no sabemos exactamente la causa del incendio", aunque ha querido dejar claro que "no se ha originado en la Sala Teatre y no han habido víctimas" en este lugar.