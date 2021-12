La sospecha de una posible nueva imputación lleva a Cospedal a negarse a contestar al Congreso

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ya no está imputada en la Audiencia Nacional por la operación Kitchen. Fue exonerada por el juez instructor de esta causa, Manuel García Castellón, a finales del pasado mes de julio. Sin embargo, no ha querido declarar en la comisión de investigación del Congreso creada al albur de esta trama, comportándose así como si en realidad siguiera investigada. ¿La razón? El procedimiento, en realidad, no está aún cerrado, pues tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares han presentado recurso y siguen insistiendo en la imputación de la también exministra y expresidenta de Castilla-La Mancha y quieren que se continúe investigando.

En caso de que la Sala de lo Penal estime los recursos en lo que concierne a Cospedal, ésta volvería al estatus de imputada en esta pieza 7 del caso Villarejo en la que ya están procesados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y ocho antiguos mandos policiales por el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas. Es decir, un tribunal de tres magistrados tendrá en sus manos decidir si obliga a ampliar las pesquisas o si confirma el fin de la instrucción. No sería la primera vez que la Sala revoca una decisión de un juez de instrucción.

La exdirigente del PP sabe que la partida aún no ha terminado y por eso ha llegado a la comisión de investigación del Congreso sin intención de decir una sola palabra que la pueda perjudicar de cara a una reapertura de las actuaciones judiciales contra ella. Y es que el recurso de la Fiscalía es muy contundente y prolijo en sus argumentos, en los que defiende que hay cosas de la trama que se han quedado sin investigar. Esas cosas incluyen la posible implicación o conocimiento que pudo tener la ex secretaria general.

Pero no es lo único que los fiscales creen que falta por hacer en la instrucción de la operación Kitchen y que el magistrado García Castellón se ha negado a practicar. La posible implicación de la cúpula del PP en la organización del operativo ilegal –pues ven al partido como el centro neurálgico de todo el entramado–; la localización del material sustraído a Bárcenas por los mandos policiales implicados; la utilización de más confidentes para tratar de averiguar otros pagos con fondos reservados; y más pruebas que permitan argumentar el relato de que Kitchen fue sólo un capítulo más en los intentos por obstruir la investigación del caso Gürtel son algunos de los cabos sueltos que han quedado sin atar.

Para Anticorrupción, la negativa del instructor a seguir indagando en el paradero del material robado al extesorero del PP sería como asegurar el éxito de la operación ilegal. Ese es el punto central que ha quedado sin investigar, según los fiscales, pero éstos también destacan en su recurso que la exoneración de Cospedal y su marido, que apenas estuvieron imputados dos meses, fue "precipitada" y "extemporánea". Fiscalía cree que el matrimonio mintió en sede judicial o, al menos, cayó en contradicciones, por lo que ve "incomprensible" que el juez les libre de todo tan fácilmente. No dicen los fiscales que se haya demostrado que la ex secretaria general del PP y el empresario fueran los responsables de la trama Kitchen, pero reprochan al juez que ni siquiera siga indagando.

Así las cosas, y a la espera de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronuncie, Cospedal ha leído al empezar la sesión de este jueves en la comisión de investigación del Congreso una corta declaración en la que, aunque ha recordado que el pasado julio fue "declarada exenta de todo tipo de responsabilidad en los hechos", ese auto del juez instructor ha sido recurrido tanto por Anticorrupción como por "dos grupos políticos representados en esta comisión", como son PSOE y Podemos, que están personados como acusaciones populares.

"Con todo el respeto al Congreso y al principio de división de poderes, a la Administración de Justicia y a las resoluciones judiciales, y por respeto a mi derecho de defensa, tengo la intención de no emitir respuesta a sus preguntas", ha apuntado. Incluso, más adelante se ha olvidado de la Fiscalía y ha llegado a responsabilizar a PSOE y Podemos de su silencio, al sugerir que si no hubiesen recurrido, sí podría haber declarado en el Congreso.

Esta situación ha llevado a que los portavoces parlamentarios, a excepción del PP, hayan empleado su tiempo en hacer a Cospedal todas las preguntas que tenían preparadas, pero la ex secretaria general se ha mostrado impasible en todo momento, mirándoles mientras la interrogaban y tomando notas de vez en cuando. Sólo ha interrumpido su silencio en tres ocasiones, después de las intervenciones de los diputados de Unidas Podemos, Junts y EH Bildu para hacer alguna apreciación o matización. Pero nada relacionado con la operación Kitchen.

Los diputados querían que Cospedal explicara la naturaleza de su relación con el comisario José Manuel Villarejo, de qué hablaron en sus encuentros, si es verdad que se reunieron entre ocho y diez ocasiones como dijo su exjefe de gabinete y no tres o cuatro como dijo ella, si su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y ella le hicieron algún encargo, si cree que Fernández Díaz fue el máximo dirigente político de la trama Kitchen... Una a una, la que fuera número dos de Mariano Rajoy en el PP ha mantenido silencio.

Culpa a PSOE y Podemos de no declarar

Cospedal sí ha tomado la palabra después de la intervención del portavoz de Unidas Podemos, después de que éste y el diputado socialista le reprocharan que no contestara a sus preguntas. Según la ex secretaria general, ella habría declarado el pasado junio, cuando había sido citada en un primer momento por la comisión, pero su imputación en la causa ese mismo día llevó a que los portavoces parlamentarios optaran por aplazar la comparecencia.

"No fue culpa mía no declarar. Y ahora no declaro porque la Fiscalía, junto con PSOE y Podemos, ha recurrido el auto en el que el juez me exonera de toda responsabilidad. La excusa, que no es excusa, que es la garantía a mi derecho a la defensa y por el principio a la división de poderes… no es excusa, son PSOE y Podemos los que han hecho que yo mantenga esta posición", ha subrayado.

La siguiente vez que Cospedal ha interrumpido su silencio ha sido en respuesta al portavoz de Junts para defender la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1 de octubre de 2017, durante el referéndum ilegal en Cataluña. "Usted ha dicho que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado bajo el mandato del PP atacaron a los legítimos votantes en Cataluña. Es falso, lo que hicieron fue defender la legalidad y el cumplimiento de la legislación vigente en contra de aquellos que quisieron provocar un golpe de Estado", ha afirmado.

Y, por último, la exdirigente conservadora ha replicado al portavoz de EH Bildu, después de que éste comentara lo habitual que es que en este tipo de comisiones de investigación los comparecientes se vuelvan "amnésicos" y aseguren no recordar nada. "Yo no he dicho que no sepa nada ni que tenga amnesia. He dicho que me acojo a mi derecho a no declarar por mi derecho de defensa. A todo lo que se ha preguntado he declarado en sede judicial", ha remarcado.