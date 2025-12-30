Consumo exige a siete plataformas retirar sus ofertas de alojamiento en la Palestina ocupada

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a siete plataformas turísticas que retiren los 138 anuncios de alojamientos vacacionales que tienen publicitados en territorio palestino ocupado por Israel.

El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha llevado a cabo una investigación en la que se han recopilado decenas de anuncios de alojamientos vacacionales que se ubican en esos territorios, según ha informado en un comunicado y recoge EFE.

Concretamente, se han detectado 138 anuncios de alojamientos turísticos en siete plataformas de intermediación que ofertan estos servicios en España.

En consecuencia, se ha enviado un primer requerimiento a estas multinacionales para informarles que ha sido detectado contenido ilícito en sus plataformas, relativo a comunicaciones comerciales sobre alojamientos radicados en territorios palestinos ocupados por Israel, y se les ha instado a su inmediata retirada o bloqueo. Si estas multinacionales no retiran en España los anuncios identificados, podrían enfrentarse a posteriores actuaciones por parte del ministerio.

Este requerimiento se enmarca en el real decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina, aprobado por el Gobierno el pasado 9 de septiembre.

En concreto, se apoya en su artículo 4, donde se establece que la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita.

Los anuncios identificados son de alojamientos ubicados en las localidades de más de 200 códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado que se han publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado.

El Ministerio de Consumo ha incidido en que el real decreto-ley aprobado por el Gobierno responde a la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a aliviar el sufrimiento de la población palestina en los territorios atacados por Israel.

Además explica en la nota que, según la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024, los Estados tienen la obligación de "tomar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado".

Por tanto, advierte el Ministerio, estos alojamientos contribuyen a la normalización y perpetuación de un régimen colonial considerado ilegal bajo el derecho internacional.

Amnistía Internacional y otras ONG han denunciado públicamente a distintas plataformas por ofertar este tipo de alojamientos turísticos en territorio palestino.